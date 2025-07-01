https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/tmsf-mobilya-devi-istikbali-ihaleye-cikariyor-satis-bedeli-ve-ihale-tarihi-belli-oldu-1097478366.html

TMSF, mobilya devi İstikbal'i ihaleye çıkarıyor: Satış bedeli ve ihale tarihi belli oldu

TMSF, mobilya devi İstikbal'i ihaleye çıkarıyor: Satış bedeli ve ihale tarihi belli oldu

Sputnik Türkiye

TMSF, FETÖ soruşturmasında el konulan mobilya devi İstikbal'i 12.5 milyar lira muhammen bedelle ihaleye çıkarıyor. 01.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-01T09:08+0300

2025-07-01T09:08+0300

2025-07-01T09:08+0300

ekonomi̇

tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf)

tmsf

fetö

hacı boydak

i̇stikbal mobilya

ihale

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102468/08/1024680809_46:0:1024:550_1920x0_80_0_0_23124117d8b585b18b7aba2368e3f703.jpg

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), FETÖ soruşturması kapsamında 2016 yılında el konulan İstikbal Mobilya'yı satış için ihaleye çıkarıyor. Mobilya devi için istenen muhammen bedel 12.5 milyar lira olarak belirlendi. TMSF ihale tarihini 30 Eylül olarak duyurdu. İstikbal'in kardeş kuruluşu Bellona ise mayıs ayının başında 8.1 milyar liraya satılmıştı.TMSF tarafından el konulmuştu1989 yılında Boydak Holding'in sahibi Hacı Boydak tarafından kurulan İstikbal Mobilya'ya, 15 Temmuz'un ardından Boydak Holding'in FETÖ ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle kayyım atanmış ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konulmuştu.Muhammen bedel 12.5 milyar liraTMSF uzun yıllardır elinde bulundurduğu Türkiye'nin bu önemli mobilya firmasının satışı için ihale ilanı yayınladı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre İstikbal için muhammen bedel 12.5 milyar lira olarak belirlendi. Türkiye'nin 81 ilinde şubeleri bulunan mobilya devinin satışı için son teklif verme günü 29 Eylül olarak duyurulurken, ihaleye katılım teminatı 625 milyon TL olarak açıklandı.İhale 30 Eylül'de gerçekleşecekİhale açık artırma usulüyle 30 Eylül 2025 tarihinde TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/unlu-mobilya-markasi-7-milyar-tl-bedelle-satildi-yeni-sahipleri-merak-konusu-oldu-1096033863.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf), tmsf, fetö, hacı boydak, i̇stikbal mobilya , ihale