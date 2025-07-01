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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/tmsf-mobilya-devi-istikbali-ihaleye-cikariyor-satis-bedeli-ve-ihale-tarihi-belli-oldu-1097478366.html
TMSF, mobilya devi İstikbal'i ihaleye çıkarıyor: Satış bedeli ve ihale tarihi belli oldu
TMSF, mobilya devi İstikbal'i ihaleye çıkarıyor: Satış bedeli ve ihale tarihi belli oldu
Sputnik Türkiye
TMSF, FETÖ soruşturmasında el konulan mobilya devi İstikbal'i 12.5 milyar lira muhammen bedelle ihaleye çıkarıyor. 01.07.2025, Sputnik Türkiye
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tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf)
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i̇stikbal mobilya
ihale
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), FETÖ soruşturması kapsamında 2016 yılında el konulan İstikbal Mobilya'yı satış için ihaleye çıkarıyor. Mobilya devi için istenen muhammen bedel 12.5 milyar lira olarak belirlendi. TMSF ihale tarihini 30 Eylül olarak duyurdu. İstikbal'in kardeş kuruluşu Bellona ise mayıs ayının başında 8.1 milyar liraya satılmıştı.TMSF tarafından el konulmuştu1989 yılında Boydak Holding'in sahibi Hacı Boydak tarafından kurulan İstikbal Mobilya'ya, 15 Temmuz'un ardından Boydak Holding'in FETÖ ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle kayyım atanmış ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konulmuştu.Muhammen bedel 12.5 milyar liraTMSF uzun yıllardır elinde bulundurduğu Türkiye'nin bu önemli mobilya firmasının satışı için ihale ilanı yayınladı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre İstikbal için muhammen bedel 12.5 milyar lira olarak belirlendi. Türkiye'nin 81 ilinde şubeleri bulunan mobilya devinin satışı için son teklif verme günü 29 Eylül olarak duyurulurken, ihaleye katılım teminatı 625 milyon TL olarak açıklandı.İhale 30 Eylül'de gerçekleşecekİhale açık artırma usulüyle 30 Eylül 2025 tarihinde TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.
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tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf), tmsf, fetö, hacı boydak, i̇stikbal mobilya , ihale
tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf), tmsf, fetö, hacı boydak, i̇stikbal mobilya , ihale

TMSF, mobilya devi İstikbal'i ihaleye çıkarıyor: Satış bedeli ve ihale tarihi belli oldu

09:08 01.07.2025
© Fotoğraf : TwitterTasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2025
© Fotoğraf : Twitter
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TMSF, FETÖ soruşturmasında el konulan mobilya devi İstikbal'i 12.5 milyar lira muhammen bedelle ihaleye çıkarıyor.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), FETÖ soruşturması kapsamında 2016 yılında el konulan İstikbal Mobilya'yı satış için ihaleye çıkarıyor. Mobilya devi için istenen muhammen bedel 12.5 milyar lira olarak belirlendi. TMSF ihale tarihini 30 Eylül olarak duyurdu. İstikbal'in kardeş kuruluşu Bellona ise mayıs ayının başında 8.1 milyar liraya satılmıştı.

TMSF tarafından el konulmuştu

1989 yılında Boydak Holding'in sahibi Hacı Boydak tarafından kurulan İstikbal Mobilya'ya, 15 Temmuz'un ardından Boydak Holding'in FETÖ ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle kayyım atanmış ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konulmuştu.

Muhammen bedel 12.5 milyar lira

TMSF uzun yıllardır elinde bulundurduğu Türkiye'nin bu önemli mobilya firmasının satışı için ihale ilanı yayınladı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre İstikbal için muhammen bedel 12.5 milyar lira olarak belirlendi. Türkiye'nin 81 ilinde şubeleri bulunan mobilya devinin satışı için son teklif verme günü 29 Eylül olarak duyurulurken, ihaleye katılım teminatı 625 milyon TL olarak açıklandı.

İhale 30 Eylül'de gerçekleşecek

İhale açık artırma usulüyle 30 Eylül 2025 tarihinde TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

Bellona 8.1 milyar liraya satılmıştı

TMSF, İstikbal Mobilya'nın kardeş kuruluşu olan Bellona Mobilya'yı ise mayıs ayının başında 8.1 milyar liraya satmıştı

Mobilya - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
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