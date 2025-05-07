https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/unlu-mobilya-markasi-7-milyar-tl-bedelle-satildi-yeni-sahipleri-merak-konusu-oldu-1096033863.html
Ünlü mobilya markası 7 milyar TL bedelle satıldı: Yeni sahipleri merak konusu oldu
Ünlü mobilya markası 7 milyar TL bedelle satıldı: Yeni sahipleri merak konusu oldu
Sputnik Türkiye
TMSF, Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yüzde 100 Hazine hissesinin satış ihalesini 6 Mayıs 2025’te gerçekleştirdi. Muhammen bedeli 7 milyar TL olan... 07.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-07T17:17+0300
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TMSF, Bellona Mobilya'yı 6 Mayıs 2025’te düzenlenen ihaleyle satışa çıkardı.Satış süreci, Resmi Gazete başta olmak üzere ulusal çapta yayın yapan gazetelerde ve TMSF’nin internet sitesinde önceden ilan edilerek kamuoyuna duyuruldu. TMSF tarafından yapılan açıklamada, ihaleye ilişkin muhammen bedelin 7 milyar TL olarak belirlendiği bildirildi. İhaleye katılan yatırımcılar arasından uygun teklif verenlerle ilgili olarak Rekabet Kurumu nezdinde izin süreçlerinin başlatıldığı ifade edildi. Bu aşamadan sonra, yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından satış işleminin sonuçlanması bekleniyor.Bellona Mobilya, Türkiye’nin önde gelen mobilya markalarından biri olarak bilinirken, şirketin yeni sahibiyle birlikte nasıl bir yapılanma sürecine gireceği ve sektöre etkilerinin nasıl olacağı merak konusu oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/unlu-araba-markasinin-413-bin-araci-arizali-cikti-hepsini-geri-cagirdi-1096033257.html
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mobilya, koltuk, yatak, yatak odası, yatakhane, ekonomi, ekonomi paketi, tmsf, tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf), ihale, kamu i̇hale kanunu
mobilya, koltuk, yatak, yatak odası, yatakhane, ekonomi, ekonomi paketi, tmsf, tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf), ihale, kamu i̇hale kanunu
Ünlü mobilya markası 7 milyar TL bedelle satıldı: Yeni sahipleri merak konusu oldu
TMSF, Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yüzde 100 Hazine hissesinin satış ihalesini 6 Mayıs 2025’te gerçekleştirdi. Muhammen bedeli 7 milyar TL olan ihaleye uygun teklif veren yatırımcılar için Rekabet Kurumu izin süreci başlatıldı. Markanın yeni sahipleri ilerleyen günlerde belli olacak.
TMSF, Bellona Mobilya'yı 6 Mayıs 2025’te düzenlenen ihaleyle satışa çıkardı.
Satış süreci, Resmi Gazete başta olmak üzere ulusal çapta yayın yapan gazetelerde ve TMSF’nin internet sitesinde önceden ilan edilerek kamuoyuna duyuruldu. TMSF tarafından yapılan açıklamada, ihaleye ilişkin muhammen bedelin 7 milyar TL olarak belirlendiği bildirildi.
İhaleye katılan yatırımcılar arasından uygun teklif verenlerle ilgili olarak Rekabet Kurumu nezdinde izin süreçlerinin başlatıldığı ifade edildi. Bu aşamadan sonra, yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından satış işleminin sonuçlanması bekleniyor.
Bellona Mobilya, Türkiye’nin önde gelen mobilya markalarından biri olarak bilinirken, şirketin yeni sahibiyle birlikte nasıl bir yapılanma sürecine gireceği ve sektöre etkilerinin nasıl olacağı merak konusu oldu.