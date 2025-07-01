https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/ticaret-bakani-bolat-rusyada-100-milyar-dolarlik-ticaret-hacmi-hedefimizi-yineledik-1097490406.html

Ticaret Bakanı Bolat: Rusya’da 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimizi yineledik

Ticaret Bakanı Bolat: Rusya’da 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimizi yineledik

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanı Ömer Bolat geçtiğimiz hafta Rusya’yı ziyaret ederek Hükümetlerarası Karma Komisyon toplantısına katıldı. Rusya ziyaretine ilişkin Sputnik’e... 01.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-01T13:05+0300

2025-07-01T13:05+0300

2025-07-01T13:05+0300

ekonomi̇

türkiye

rusya

ticaret

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ömer bolat

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Türk-Rus Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Karma Komisyonu (KEK) 19. Dönem Toplantısına katıldı. Ticaretten yatırıma, enerjiden ulaştırmaya, çevreden kültür ve turizme birçok alanda Türk-Rus ilişkilerinin mevcut durumun ele alındığı toplantıya ilişkin Bakan Bolat Sputnik’e değerlendirmelerde bulundu.Ticaret Bakanı Bolat yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: ‘Ticari konular kapsamlı şekilde ele alındı’ Karma Ekonomik Konsey toplantısının içeriğine ilişkin de bilgi veren Bakan Bolat sözlerini şöyle sürdürdü: ‘Türk iş insanları ile bir araya geldik’ Rusya’da faaliyet gösteren iş insanları ile de bir araya geldiklerini belirten Bolat şunları ifade etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/turkiye-ile-rusya-arasinda-protokol-imzalandi-rusya-en-buyuk-ticaret-ortagi-konumunda-ortaklik-1097407203.html

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2025

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