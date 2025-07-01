Ticaret Bakanı Bolat: Rusya’da 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimizi yineledik
Hükümetlerarası Karma Komisyon
Abone ol
Özel
Ticaret Bakanı Ömer Bolat geçtiğimiz hafta Rusya’yı ziyaret ederek Hükümetlerarası Karma Komisyon toplantısına katıldı. Rusya ziyaretine ilişkin Sputnik’e değerlendirme yapan Bakan Bolat 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için atılan adımları değerlendirdiklerini vurguladı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Türk-Rus Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Karma Komisyonu (KEK) 19. Dönem Toplantısına katıldı.
Ticaretten yatırıma, enerjiden ulaştırmaya, çevreden kültür ve turizme birçok alanda Türk-Rus ilişkilerinin mevcut durumun ele alındığı toplantıya ilişkin Bakan Bolat Sputnik’e değerlendirmelerde bulundu.
Ticaret Bakanı Bolat yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:
“Türk-Rus Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Karma Komisyonu (KEK) 19. Dönem Toplantısı kapsamında, KEK Eş Başkanlığını birlikte yürüttüğümüz Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Sayın Aleksandr Novak ile Moskova’da bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde Türkiye-Rusya arasındaki ticari ve ekonomik hususlardaki ana gündem maddelerini görüşerek önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek projelere ilişkin fikir alışverişinde bulunduk. Bunun yanında, Devlet Başkanlarımızca belirlenen 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine dengeli bir şekilde ulaşma doğrultusunda atılacak adımlara ilişkin işbirliği alanları geliştirme konusunda mutabık kaldık.”
‘Ticari konular kapsamlı şekilde ele alındı’
Karma Ekonomik Konsey toplantısının içeriğine ilişkin de bilgi veren Bakan Bolat sözlerini şöyle sürdürdü:
“Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Sayın Aleksandr Novak ile birlikte Eş Başkanlığını icra ettiğimiz Türk-Rus Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Karma Komisyonu (KEK) 19. Dönem Toplantısını Moskova’da gerçekleştirdik. KEK Toplantısı kapsamında, küresel ekonomiye dair değerlendirmeler, ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimiz, enerji, tarım, müteahhitlik, çevre, eğitim ve ulaştırma gibi iki ülke arasındaki ilişkilere dair pek çok hususu üst düzeyde kapsamlı bir şekilde değerlendirdik. Toplantı sonunda da Türkiye-Rusya ticari ve ekonomik ilişkilerinde bir yol haritası olacak tüm bu hususları içeren KEK Protokolünü imzaladık."
‘Türk iş insanları ile bir araya geldik’
Rusya’da faaliyet gösteren iş insanları ile de bir araya geldiklerini belirten Bolat şunları ifade etti:
“Moskova’daki temaslarımız kapsamında DEİK/DTİK organizasyonunda Rusya’da yerleşik Türk iş insanları ile bir araya geldik. Toplantıda, dünya ekonomisinde meydana gelen gelişmeler ışığında ülkemiz ekonomisinin güçlü görünümünü, Rusya ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizin yanı sıra ticaret diplomasisi, ihracatımızı geliştirmeye yönelik desteklerimiz ve yurtdışı yatırımlara verdiğimiz teşvikleri ele alarak iş insanlarımızın önerilerini dinledik. Ticaret Bakanlığı olarak ekonomik büyümemizin lokomotiflerinden olan üretim, istihdam ve ihracatı geliştirici adımlarımızı iş dünyamız ile beraber atmaya devam edeceğiz.”