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Türkiye ile Rusya arasında protokol imzalandı: 'Rusya en büyük ticaret ortağı konumunda, ortaklık boyutuna evrildi'
Türkiye ile Rusya arasında protokol imzalandı: 'Rusya en büyük ticaret ortağı konumunda, ortaklık boyutuna evrildi'
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak başkanlığında Türk-Rus Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Karma... 27.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-27T21:44+0300
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dünya
rus-türk hükümetlerarası karma ekonomik komisyonu (kek)
ömer bolat
aleksandr novak
vladimir putin
tanju bilgiç
rusya
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Türkiye-Rusya Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Karma Komisyonu’nun (KEK) 19. toplantısı Moskova’da gerçekleştirildi. Türk ve Rus heyetleri, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak'ın başkanlığında Moskova'da bir araya geldi.Toplantı sonrasında Türkiye ile Rusya arasında, Türk-Rus Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Karma Komisyonu (KEK) Protokolü imzalandı.İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari konuların ele alındığı toplantının ardından düzenlenen törende, Bolat, söz konusu protokolün Türkiye-Rusya ticari ve ekonomik ilişkilerinde bir yol haritası olacağını söyledi.'Rusya Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı konumuna yükseldi, ortaklık boyutuna evrildi'Bolat, Rusya'nın Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı konumuna yükseldiğine işaret ederek, "Türk-Rus ilişkileri siyasi anlamda istikrarlı, ekonomi, enerji ve turizm alanlarında gelişen, ortaklık boyutuna evrilmiştir. Sanayi, tarım ürünleri ve hizmetler gibi birçok alana yayılan güçlü Türk-Rus ortaklığı var." ifadelerini kullandı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 1999'da yönetime gelmesinin ardından geçen 25 yılda Rus ekonomisinin toparlanma sürecine girdiğini anlatan Bolat, "Bizim de ekonomik ilişkilerimiz 2002'den sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde Putin yönetimleriyle kurulan egemen ve sıcak ilişkilerle hızlı bir aşama kaydetti" dedi.'Türkiye, Rusya ile ekonomik ilişkilerini tümüyle devam ettiriyor'Rusya'nın bu yıl da Türkiye'de 'hedef ülkeler' arasında yer aldığını kaydeden Bolat, böylelikle ihracat teşviklerinden yüzde 20 oranında daha fazla faydalanılmasını sağladıklarına dikkati çekti. Son iki yılda, Rusya'da düzenlenen 241 fuara iş insanlarının katılmaları için de destek verdiklerini anlatan Bolat, 2025'te de Rusya'da düzenlenen 81 fuarı destek kapsamına aldıklarını belirtti.Rus yetkililerin Türk iş dünyasına yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Bolat, "Rus tarafının da Türkiye ile ekonomik ilişkilerin devamı ve gelişmesinden büyük bir memnuniyet duyuyor. Türkiye özellikle ambargolu ürünler hariç diğer ürünlerde Rusya ile ekonomik ilişkilerini tümüyle devam ettiriyor." diye konuştu.Etkinliğe, Bolat'ın yanı sıra Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, DEİK Genel Sekreter Yardımcısı Adem Yavuz ve DTİK Kazan Temsilcisi Mete Canbolat da katıldı.
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rus-türk hükümetlerarası karma ekonomik komisyonu (kek), ömer bolat, aleksandr novak, vladimir putin, tanju bilgiç, rusya
rus-türk hükümetlerarası karma ekonomik komisyonu (kek), ömer bolat, aleksandr novak, vladimir putin, tanju bilgiç, rusya

Türkiye ile Rusya arasında protokol imzalandı: 'Rusya en büyük ticaret ortağı konumunda, ortaklık boyutuna evrildi'

21:44 27.06.2025
© AA / Sefa KaracanTicaret Bakanı Ömer Bolat, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2025
© AA / Sefa Karacan
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak başkanlığında Türk-Rus Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Karma Komisyonu (KEK) Protokolü imzalandı.
Türkiye-Rusya Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Karma Komisyonu’nun (KEK) 19. toplantısı Moskova’da gerçekleştirildi. Türk ve Rus heyetleri, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak'ın başkanlığında Moskova'da bir araya geldi.
Toplantı sonrasında Türkiye ile Rusya arasında, Türk-Rus Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Karma Komisyonu (KEK) Protokolü imzalandı.
İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari konuların ele alındığı toplantının ardından düzenlenen törende, Bolat, söz konusu protokolün Türkiye-Rusya ticari ve ekonomik ilişkilerinde bir yol haritası olacağını söyledi.

'Rusya Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı konumuna yükseldi, ortaklık boyutuna evrildi'

Bolat, Rusya'nın Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı konumuna yükseldiğine işaret ederek, "Türk-Rus ilişkileri siyasi anlamda istikrarlı, ekonomi, enerji ve turizm alanlarında gelişen, ortaklık boyutuna evrilmiştir. Sanayi, tarım ürünleri ve hizmetler gibi birçok alana yayılan güçlü Türk-Rus ortaklığı var." ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 1999'da yönetime gelmesinin ardından geçen 25 yılda Rus ekonomisinin toparlanma sürecine girdiğini anlatan Bolat, "Bizim de ekonomik ilişkilerimiz 2002'den sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde Putin yönetimleriyle kurulan egemen ve sıcak ilişkilerle hızlı bir aşama kaydetti" dedi.

'Türkiye, Rusya ile ekonomik ilişkilerini tümüyle devam ettiriyor'

Rusya'nın bu yıl da Türkiye'de 'hedef ülkeler' arasında yer aldığını kaydeden Bolat, böylelikle ihracat teşviklerinden yüzde 20 oranında daha fazla faydalanılmasını sağladıklarına dikkati çekti. Son iki yılda, Rusya'da düzenlenen 241 fuara iş insanlarının katılmaları için de destek verdiklerini anlatan Bolat, 2025'te de Rusya'da düzenlenen 81 fuarı destek kapsamına aldıklarını belirtti.
Rus yetkililerin Türk iş dünyasına yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Bolat, "Rus tarafının da Türkiye ile ekonomik ilişkilerin devamı ve gelişmesinden büyük bir memnuniyet duyuyor. Türkiye özellikle ambargolu ürünler hariç diğer ürünlerde Rusya ile ekonomik ilişkilerini tümüyle devam ettiriyor." diye konuştu.
Etkinliğe, Bolat'ın yanı sıra Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, DEİK Genel Sekreter Yardımcısı Adem Yavuz ve DTİK Kazan Temsilcisi Mete Canbolat da katıldı.
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