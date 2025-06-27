https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/turkiye-ile-rusya-arasinda-protokol-imzalandi-rusya-en-buyuk-ticaret-ortagi-konumunda-ortaklik-1097407203.html

Türkiye ile Rusya arasında protokol imzalandı: 'Rusya en büyük ticaret ortağı konumunda, ortaklık boyutuna evrildi'

Türkiye ile Rusya arasında protokol imzalandı: 'Rusya en büyük ticaret ortağı konumunda, ortaklık boyutuna evrildi'

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak başkanlığında Türk-Rus Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Karma... 27.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-27T21:44+0300

2025-06-27T21:44+0300

2025-06-27T21:44+0300

dünya

rus-türk hükümetlerarası karma ekonomik komisyonu (kek)

ömer bolat

aleksandr novak

vladimir putin

tanju bilgiç

rusya

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Türkiye-Rusya Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Karma Komisyonu’nun (KEK) 19. toplantısı Moskova’da gerçekleştirildi. Türk ve Rus heyetleri, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak'ın başkanlığında Moskova'da bir araya geldi.Toplantı sonrasında Türkiye ile Rusya arasında, Türk-Rus Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Karma Komisyonu (KEK) Protokolü imzalandı.İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari konuların ele alındığı toplantının ardından düzenlenen törende, Bolat, söz konusu protokolün Türkiye-Rusya ticari ve ekonomik ilişkilerinde bir yol haritası olacağını söyledi.'Rusya Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı konumuna yükseldi, ortaklık boyutuna evrildi'Bolat, Rusya'nın Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı konumuna yükseldiğine işaret ederek, "Türk-Rus ilişkileri siyasi anlamda istikrarlı, ekonomi, enerji ve turizm alanlarında gelişen, ortaklık boyutuna evrilmiştir. Sanayi, tarım ürünleri ve hizmetler gibi birçok alana yayılan güçlü Türk-Rus ortaklığı var." ifadelerini kullandı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 1999'da yönetime gelmesinin ardından geçen 25 yılda Rus ekonomisinin toparlanma sürecine girdiğini anlatan Bolat, "Bizim de ekonomik ilişkilerimiz 2002'den sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde Putin yönetimleriyle kurulan egemen ve sıcak ilişkilerle hızlı bir aşama kaydetti" dedi.'Türkiye, Rusya ile ekonomik ilişkilerini tümüyle devam ettiriyor'Rusya'nın bu yıl da Türkiye'de 'hedef ülkeler' arasında yer aldığını kaydeden Bolat, böylelikle ihracat teşviklerinden yüzde 20 oranında daha fazla faydalanılmasını sağladıklarına dikkati çekti. Son iki yılda, Rusya'da düzenlenen 241 fuara iş insanlarının katılmaları için de destek verdiklerini anlatan Bolat, 2025'te de Rusya'da düzenlenen 81 fuarı destek kapsamına aldıklarını belirtti.Rus yetkililerin Türk iş dünyasına yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Bolat, "Rus tarafının da Türkiye ile ekonomik ilişkilerin devamı ve gelişmesinden büyük bir memnuniyet duyuyor. Türkiye özellikle ambargolu ürünler hariç diğer ürünlerde Rusya ile ekonomik ilişkilerini tümüyle devam ettiriyor." diye konuştu.Etkinliğe, Bolat'ın yanı sıra Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, DEİK Genel Sekreter Yardımcısı Adem Yavuz ve DTİK Kazan Temsilcisi Mete Canbolat da katıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/disisleri-bakani-fidan-kalkinma-yolunu-baslatmak-icin-calisiyoruz-1097406105.html

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Sputnik Türkiye

rus-türk hükümetlerarası karma ekonomik komisyonu (kek), ömer bolat, aleksandr novak, vladimir putin, tanju bilgiç, rusya