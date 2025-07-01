https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/tarim-ve-orman-bakani-yumakli-yanginlar-kismen-kontrol-altina-alindi-1097503716.html

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Yangınlar kısmen kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Yangınlar kısmen kontrol altına alındı

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay, İzmir ve Manisa’daki yangınların kısmen kontrol altına alındığını, ekiplerin soğutma çalışmalarına devam ettiğini... 01.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-01T20:38+0300

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Türkiye'de etkili olan yangınların ardından Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıklama yaptı.Hatay'da konuşan Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı ''Hatay'da, yangından bu yana hem sıcaklık 33 derecenin üzerinde çıktı, yangınla beraber bu sıcaklık arttı saatte rüzgarın hızı 67 km'yi aştı, nem 20 derecenin altına düştü. 8 uçak, 12 helikopter ve 2 bin 700'ün üzerinde personelle müdahale edildi dünden bugüne 6 mahalledeki vatandaşlarımız güvenli bölgeye alındı. Buranın enerjisi düşürüldü bu güzel bir haber arkadaşlarımız soğutma çalışmalarına devam edecekler'' dedi.'Tamamen kontrol altına alındı'İzmir'deki yangınlar hakkında açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı şu ifadeleri kullandı:'Herhangi bir sorun beklemiyoruz'Bakan Yumaklı ''Manisa’da Akhisar ve Kula kısmen kontrol altına alındı yine orada da bu gece boyunca takip eden günlerde soğutma çalışmaları devam edecek herhangi bir sorun beklemiyoruz. Ahmetli’de de enerji düşürüldü. Son açıklamamızdan sonra Bilecik Vezirhan‘da da bir yangın meydana geldi burada da dört helikopter ve kara unsurlarımızla müdahale ettik enerjisi düştü herhangi bir sorun beklemiyoruz'' açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/bakan-yumakli-7-yangin-devam-ediyor-1097471861.html

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seferihisar

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