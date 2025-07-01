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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Yangınlar kısmen kontrol altına alındı
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Yangınlar kısmen kontrol altına alındı
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay, İzmir ve Manisa’daki yangınların kısmen kontrol altına alındığını, ekiplerin soğutma çalışmalarına devam ettiğini... 01.07.2025, Sputnik Türkiye
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Türkiye'de etkili olan yangınların ardından Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıklama yaptı.Hatay'da konuşan Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı ''Hatay'da, yangından bu yana hem sıcaklık 33 derecenin üzerinde çıktı, yangınla beraber bu sıcaklık arttı saatte rüzgarın hızı 67 km'yi aştı, nem 20 derecenin altına düştü. 8 uçak, 12 helikopter ve 2 bin 700'ün üzerinde personelle müdahale edildi dünden bugüne 6 mahalledeki vatandaşlarımız güvenli bölgeye alındı. Buranın enerjisi düşürüldü bu güzel bir haber arkadaşlarımız soğutma çalışmalarına devam edecekler'' dedi.'Tamamen kontrol altına alındı'İzmir'deki yangınlar hakkında açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı şu ifadeleri kullandı:'Herhangi bir sorun beklemiyoruz'Bakan Yumaklı ''Manisa’da Akhisar ve Kula kısmen kontrol altına alındı yine orada da bu gece boyunca takip eden günlerde soğutma çalışmaları devam edecek herhangi bir sorun beklemiyoruz. Ahmetli’de de enerji düşürüldü. Son açıklamamızdan sonra Bilecik Vezirhan‘da da bir yangın meydana geldi burada da dört helikopter ve kara unsurlarımızla müdahale ettik enerjisi düştü herhangi bir sorun beklemiyoruz'' açıklamasında bulundu.
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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Yangınlar kısmen kontrol altına alındı

20:38 01.07.2025 (güncellendi: 20:39 01.07.2025)
© AA / Lokman İlhanTarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2025
© AA / Lokman İlhan
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay, İzmir ve Manisa’daki yangınların kısmen kontrol altına alındığını, ekiplerin soğutma çalışmalarına devam ettiğini açıkladı.
Türkiye'de etkili olan yangınların ardından Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıklama yaptı.
Hatay'da konuşan Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı ''Hatay'da, yangından bu yana hem sıcaklık 33 derecenin üzerinde çıktı, yangınla beraber bu sıcaklık arttı saatte rüzgarın hızı 67 km'yi aştı, nem 20 derecenin altına düştü. 8 uçak, 12 helikopter ve 2 bin 700'ün üzerinde personelle müdahale edildi dünden bugüne 6 mahalledeki vatandaşlarımız güvenli bölgeye alındı. Buranın enerjisi düşürüldü bu güzel bir haber arkadaşlarımız soğutma çalışmalarına devam edecekler'' dedi.

'Tamamen kontrol altına alındı'

İzmir'deki yangınlar hakkında açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı şu ifadeleri kullandı:
İzmir’de Menderes ve Seferihisar yangınları kısmen kontrol altına alındı. Bu güzel haber soğutma çalışmaları bütün gece ve birkaç günde devam edecek. Son açıklamamızın ardından Buca‘da zafer Mahallesi’nde bir yangın olduğunu söylemiştik burası tamamen kontrol altına alındı.

'Herhangi bir sorun beklemiyoruz'

Bakan Yumaklı ''Manisa’da Akhisar ve Kula kısmen kontrol altına alındı yine orada da bu gece boyunca takip eden günlerde soğutma çalışmaları devam edecek herhangi bir sorun beklemiyoruz. Ahmetli’de de enerji düşürüldü. Son açıklamamızdan sonra Bilecik Vezirhan‘da da bir yangın meydana geldi burada da dört helikopter ve kara unsurlarımızla müdahale ettik enerjisi düştü herhangi bir sorun beklemiyoruz'' açıklamasında bulundu.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2025
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Bakan Yumaklı: 7 yangın devam ediyor
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