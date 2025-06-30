https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/bakan-yumakli-7-yangin-devam-ediyor-1097471861.html
Bakan Yumaklı: 7 yangın devam ediyor
Bakan Yumaklı: 7 yangın devam ediyor
Sputnik Türkiye
Türkiye genelinde devam eden orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şiddetli rüzgarların yangın söndürme çalışmalarını... 30.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-30T22:53+0300
2025-06-30T22:53+0300
2025-06-30T22:53+0300
türki̇ye
i̇brahim yumaklı
yangın
yangın söndürme
yangın helikopteri
yangın söndürme tüpü
yangın alarmı
yangın felaketi
tarım ve orman bakanlığı
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Orman yangınlarında dört yangın kontrol altına alınırken, şiddetli rüzgarlar nedeniyle yedi yangın devam ediyor.İzmir Seferihisar'da ve Hatay'da devam eden yangınlarda söndürme çalışmaları devam ederken, 50 bin kişi tahliye edildi. Yangınlar hakkında son gelişmeleri aktaran Bakan Yumaklı ''Dört yangın kontrol altına alındı, yedi yangın ise devam ediyor'' açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/hatayda-orman-yangini-bin-800-civarinda-vatandas-tahliye-edildi-yaklasik-160-hane-bosaltildi-60-1097471507.html
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i̇brahim yumaklı, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın alarmı, yangın felaketi, tarım ve orman bakanlığı
i̇brahim yumaklı, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın alarmı, yangın felaketi, tarım ve orman bakanlığı
Bakan Yumaklı: 7 yangın devam ediyor
Türkiye genelinde devam eden orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şiddetli rüzgarların yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığını belirtti. Bakan Yumaklı, dört yangının daha kontrol altına alındığını, ancak halen yedi yangının devam ettiğini açıkladı.
Orman yangınlarında dört yangın kontrol altına alınırken, şiddetli rüzgarlar nedeniyle yedi yangın devam ediyor.
İzmir Seferihisar'da ve Hatay'da devam eden yangınlarda söndürme çalışmaları devam ederken, 50 bin kişi tahliye edildi. Yangınlar hakkında son gelişmeleri aktaran Bakan Yumaklı ''Dört yangın kontrol altına alındı, yedi yangın ise devam ediyor'' açıklamasında bulundu.