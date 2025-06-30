https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/bakan-yumakli-7-yangin-devam-ediyor-1097471861.html

Bakan Yumaklı: 7 yangın devam ediyor

Bakan Yumaklı: 7 yangın devam ediyor

Sputnik Türkiye

Türkiye genelinde devam eden orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şiddetli rüzgarların yangın söndürme çalışmalarını... 30.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-30T22:53+0300

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türki̇ye

i̇brahim yumaklı

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tarım ve orman bakanlığı

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Orman yangınlarında dört yangın kontrol altına alınırken, şiddetli rüzgarlar nedeniyle yedi yangın devam ediyor.İzmir Seferihisar'da ve Hatay'da devam eden yangınlarda söndürme çalışmaları devam ederken, 50 bin kişi tahliye edildi. Yangınlar hakkında son gelişmeleri aktaran Bakan Yumaklı ''Dört yangın kontrol altına alındı, yedi yangın ise devam ediyor'' açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/hatayda-orman-yangini-bin-800-civarinda-vatandas-tahliye-edildi-yaklasik-160-hane-bosaltildi-60-1097471507.html

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