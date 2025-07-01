https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/super-lig-takimlarinin-2025-2026-sezonu-harcama-limitleri-belli-oldu-en-fazla-limit-galatasarayda-1097472726.html

Süper Lig takımlarının 2025-2026 sezonu harcama limitleri belli oldu: En fazla limit Galatasaray'da

Süper Lig takımlarının 2025-2026 sezonu harcama limitleri belli oldu: En fazla limit Galatasaray'da

Sputnik Türkiye

TFF'den yapılan açıklamaya göre 2025-2026 sezonunda Galatasaray 6.137.773.446 TL ile en fazla harcama limitine sahip takım oldu. Galatasaray'ı Fenerbahçe takip... 01.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-01T00:16+0300

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süper lig

spor

galatasaray

haberler

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2025-2026 sezonu harcama limitlerini belirledi.TFF'den yapılan açıklamaya göre son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray en fazla harcama limitine sahip takım oldu. Fenerbahçe ikinci, Beşiktaş ise üçüncü sırada yer aldı.Süper Lig ekiplerinin yeni sezon harcama limitleri (Türk lirası) şöyle:Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'na göre kulüplerin harcama limitleri belirtilen gerekçeler ve usullerle, 15 Aralık'a kadar gerçekleştirilecek başvurular ile her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18.00'a kadar yapılacak müracaat üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilecek.

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süper lig, galatasaray, haberler