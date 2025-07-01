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Süper Lig takımlarının 2025-2026 sezonu harcama limitleri belli oldu: En fazla limit Galatasaray'da
Süper Lig takımlarının 2025-2026 sezonu harcama limitleri belli oldu: En fazla limit Galatasaray'da
Sputnik Türkiye
TFF'den yapılan açıklamaya göre 2025-2026 sezonunda Galatasaray 6.137.773.446 TL ile en fazla harcama limitine sahip takım oldu. Galatasaray'ı Fenerbahçe takip... 01.07.2025, Sputnik Türkiye
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2025-2026 sezonu harcama limitlerini belirledi.TFF'den yapılan açıklamaya göre son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray en fazla harcama limitine sahip takım oldu. Fenerbahçe ikinci, Beşiktaş ise üçüncü sırada yer aldı.Süper Lig ekiplerinin yeni sezon harcama limitleri (Türk lirası) şöyle:Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'na göre kulüplerin harcama limitleri belirtilen gerekçeler ve usullerle, 15 Aralık'a kadar gerçekleştirilecek başvurular ile her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18.00'a kadar yapılacak müracaat üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilecek.
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süper lig, galatasaray, haberler
süper lig, galatasaray, haberler

Süper Lig takımlarının 2025-2026 sezonu harcama limitleri belli oldu: En fazla limit Galatasaray'da

00:16 01.07.2025 (güncellendi: 00:37 01.07.2025)
© İHA / İHA-AW197135Türkiye Futbol Federasyonu, TFF
Türkiye Futbol Federasyonu, TFF - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2025
© İHA / İHA-AW197135
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TFF'den yapılan açıklamaya göre 2025-2026 sezonunda Galatasaray 6.137.773.446 TL ile en fazla harcama limitine sahip takım oldu. Galatasaray'ı Fenerbahçe takip etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2025-2026 sezonu harcama limitlerini belirledi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray en fazla harcama limitine sahip takım oldu. Fenerbahçe ikinci, Beşiktaş ise üçüncü sırada yer aldı.
Süper Lig ekiplerinin yeni sezon harcama limitleri (Türk lirası) şöyle:
1.
Galatasaray: 6.137.773.446
2.
Fenerbahçe: 4.816.196.233
3.
Reeder Samsunspor: 1.039.453.100
4.
Beşiktaş: 3.397.251.589
5.
RAMS Başakşehir: 987.881.703
6.
Eyüpspor: 546.553.433
7.
Trabzonspor: 2.341.275.298
8.
Göztepe: 552.038.071
9.
Çaykur Rizespor: 1.345.252.036
10.
Kasımpaşa: 481.052.381
11.
TÜMOSAN Konyaspor: 1.415.698.662
12.
Corendon Alanyaspor: 669.229.611
13.
Bellona Kayserispor: 940.370.334
14.
Gaziantep FK: 570.028.038
15.
Onvo Antalyaspor: 468.999.111
16.
Kocaelispor: 853.381.305
17.
Gençlerbirliği: 853.381.305
18.
Solwie Energy Fatih Karagümrük: 853.381.305
Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'na göre kulüplerin harcama limitleri belirtilen gerekçeler ve usullerle, 15 Aralık'a kadar gerçekleştirilecek başvurular ile her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18.00'a kadar yapılacak müracaat üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilecek.
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