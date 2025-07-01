https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/rusya-bakunun-hasmane-eylemleri-nedeniyle-azerbaycan-buyukelcisine-protesto-notasi-verdi-1097497809.html

Rusya, Bakü'nün hasmane eylemleri nedeniyle Azerbaycan Büyükelçisi'ne protesto notası verdi

Rusya, Bakü'nün hasmane eylemleri nedeniyle Azerbaycan Büyükelçisi'ne protesto notası verdi

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakü'nün hasmane eylemleri nedeniyle Azerbaycan Büyükelçisi Mustafayev'e protesto notası sunulduğunu bildirdi. 01.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-01T15:56+0300

2025-07-01T15:56+0300

2025-07-01T15:56+0300

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Bakanlığın açıklamasına göre, Azerbaycan'ın Rusya Büyükelçisi Rahman Mustafayev'e, Bakü'nün hasmane eylemleri nedeniyle protesto notası sunularak, gözaltına alınan Rus gazetecilerin derhal serbest bırakılması talep edildi.Açıklamada, "Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin ile yapılan görüşmede, Büyükelçiye Bakü'nün son dönemdeki hasmane eylemleri, Azerbaycan tarafının ikili ilişkileri bozma yönündeki kasıtlı adımları ile ilgili protesto notası verildi. Azerbaycan'ın diplomatik misyon başkanına, Bakü'de gözaltına alınan Rus gazeteciler İgor Kartavıh ve Yevgeniy Belousov'un derhal serbest bırakılması talebini içeren sözlü bir nota sunuldu" ifadelerine yer verildi.Azerbaycan İçişleri Bakanlığı Pazartesi günü Sputnik’in Bakü ofisine yönelik operasyon düzenlendiğini duyurmuştu. Daha sonra Sputnik haber ajansı, Bakü'de güvenlik güçlerinin absürt suçlamalarla iki Rus gazeteciyi, Sputnik Azerbaycan yöneticisi İgor Kartavıh ve Genel Yayın Yönetmeni Yevgeniy Belousov’un gözaltına aldığını bildirmişti.Ardından Sputnik Azerbaycan'ın Bakü'deki ofisine giderek binada yapılan aramaları sokaktan görüntüleyen Ruptly video ajansının editörü Aytekin Nadirovna Huseynova da gözaltına alınmıştı.Diğer yandan Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada Sputnik Azerbaycan'ın Bakü'deki ofisinde düzenlenen operasyonda toplam 7 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/rossiya-segodnya-medya-grubundan-azerbaycan-makamlarina-calisanlarini-serbest-birakma-cagrisi-1097494692.html

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