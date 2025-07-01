https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/eski-ukrayna-basbakani-azarov-kievin-eylemleri-gaz-sektorunde-felakete-yol-aciyor-1097482262.html

Eski Ukrayna Başbakanı Azarov: Kiev’in eylemleri gaz sektöründe felakete yol açıyor

Eski Ukrayna Başbakanı Azarov: Kiev’in eylemleri gaz sektöründe felakete yol açıyor

Sputnik Türkiye

Eski Ukrayna Başbakanı Azarov, Ukrayna doğalgaz iletim şebekesinin çökmesinin ve tamamen durmasının, Kiev rejiminin kasıtlı olarak bir felaket yaratmaya... 01.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-01T10:46+0300

2025-07-01T10:46+0300

2025-07-01T10:42+0300

ukrayna kri̇zi̇

ukrayna

nikolay azarov

doğalgaz

doğalgaz boru hattı

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Eski Ukrayna Başbakanı Nikolay Azarov, Telegram paylaşımında, Kiev rejiminin doğalgaz iletim şebekesini çökerterek ülkeyi kasıtlı olarak felakete sürüklediğini yazdı.Azarov, “Ukrayna doğalgaz iletim şebekesine bakılırsa, tüm ülke için bir felaket stratejisinin uygulandığı görülebilir. Yani, Kiev rejiminin kasıtlı eylemleri bir felakete yol açtı” ifadesini kullandı.Resmi istatistiklerden alınan rakamların bu durumu doğruladığını belirten Azarov, “Ukrayna doğalgaz iletim şebekesinin girişinde 300 milyar metreküp gaz pompalanıyordu. Ukrayna’dan geçerek Avrupa’ya 175 milyar metreküp çıkıyordu. Peki ya şimdi? Şimdi sıfır giriyor sıfır çıkıyor” dedi.Daha önce Forbes dergisi, Ukrayna enerji şirketi Naftogaz’ın önümüzdeki sonbahar-kış dönemi için yaklaşık 2 milyar euro gerektirecek 4.5 milyar metreküp gaz ithal etmeyi planladığını bildirmişti. Ukrayna Kamu Hizmetleri Tüketicileri Birliği Başkanı Oleg Popenko, Ukrayna'nın felaket boyutunda bir gaz ve finansman sıkıntısıyla karşı karşıya olduğunu ve satın alma için 5 milyar euroya ihtiyaç duyulduğunu bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/eski-cia-analisti-kiev-sivilleri-canli-kalkan-olarak-kullaniyor-1097481707.html

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ukrayna, nikolay azarov, doğalgaz, doğalgaz boru hattı