Rossiya Segodnya Medya Grubu'ndan Azerbaycan makamlarına çalışanlarını serbest bırakma çağrısı

Rossiya Segodnya, Sputnik Azerbaycan yöneticilerinin, iki Rus vatandaşın Bakü'de gözaltına alınmasından derin endişe duyuyor. Onlarla birlikte Azerbaycan vatandaşı olan birkaç editör de gözaltına alındı.

Kendilerine herhangi bir suçlama yöneltilmedi, konsolosluk çalışanlarına Rus vatandaşlarına erişim izni sağlanmadı, mevcut bilgilere göre ofis yöneticisi İgor Kartavıh’ın dairesinde arama yapıldı, bilgisayar ekipmanlarına el konuldu.

Tüm bu eylemler, herhangi bir dayanaktan yoksun olup Sputnik Azerbaycan'ın çalışmalarını durma noktasına getirdi.

İgor Kartavıh’ın sağlık durumunun özellikle endişe verici olduğunu, insülin dahil ilaçlara ihtiyacı olduğunu belirtmek gerekir.

Azerbaycan makamlarını bu kabul edilemez duruma derhal çözüm bulmaya ve meslektaşlarımızı serbest bırakmaya çağırıyoruz.