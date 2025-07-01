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Rossiya Segodnya Medya Grubu'ndan Azerbaycan makamlarına çalışanlarını serbest bırakma çağrısı
Rossiya Segodnya Medya Grubu'ndan Azerbaycan makamlarına çalışanlarını serbest bırakma çağrısı
Sputnik Türkiye
Rossiya Segodnya Medya Grubu, Azerbaycan makamlarına çalışanlarını serbest bırakma çağrısında bulundu 01.07.2025, Sputnik Türkiye
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Rossiya Segodnya basın servisi, Sputnik Azerbaycan yöneticilerinin Bakü'de gözaltına alınmasıyla ilgili bir açıklama yayınladı:Diğer yandan Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada Sputnik Azerbaycan'ın Bakü'deki ofisinde düzenlenen operasyonda 7 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
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Rossiya Segodnya Medya Grubu'ndan Azerbaycan makamlarına çalışanlarını serbest bırakma çağrısı

14:13 01.07.2025 (güncellendi: 14:42 01.07.2025)
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Sputnik Azerbaycan gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2025
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Rossiya Segodnya Medya Grubu, Azerbaycan makamlarına çalışanlarını serbest bırakma çağrısında bulundu
Rossiya Segodnya basın servisi, Sputnik Azerbaycan yöneticilerinin Bakü'de gözaltına alınmasıyla ilgili bir açıklama yayınladı:

Rossiya Segodnya, Sputnik Azerbaycan yöneticilerinin, iki Rus vatandaşın Bakü'de gözaltına alınmasından derin endişe duyuyor. Onlarla birlikte Azerbaycan vatandaşı olan birkaç editör de gözaltına alındı.

Kendilerine herhangi bir suçlama yöneltilmedi, konsolosluk çalışanlarına Rus vatandaşlarına erişim izni sağlanmadı, mevcut bilgilere göre ofis yöneticisi İgor Kartavıh’ın dairesinde arama yapıldı, bilgisayar ekipmanlarına el konuldu.

Tüm bu eylemler, herhangi bir dayanaktan yoksun olup Sputnik Azerbaycan'ın çalışmalarını durma noktasına getirdi.

İgor Kartavıh’ın sağlık durumunun özellikle endişe verici olduğunu, insülin dahil ilaçlara ihtiyacı olduğunu belirtmek gerekir.

Azerbaycan makamlarını bu kabul edilemez duruma derhal çözüm bulmaya ve meslektaşlarımızı serbest bırakmaya çağırıyoruz.

Diğer yandan Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada Sputnik Azerbaycan'ın Bakü'deki ofisinde düzenlenen operasyonda 7 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Dmitriy Kiselev - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2025
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