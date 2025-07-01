Rus uzman: İran 40 yılı aşkın bir süredir nükleer tesislerini en korunaklı yeraltı tesislerine taşıyor

İran'ın nükleer programının önemli teknolojik ekşpmanlarının zarar görmüş olma ihtimalini dışlamıyorum. Ayrıca İsrailli ajanların hedefli imhalar gerçekleştirdiğini de bilmek gerekiyor. Ancak İran'ın nükleer programının yok edildiğini ya da onlarca yıl geriye gittiğini söyleyemem. Çünkü İran'ın 90'lar, 2000'ler, 2010'lar ve 2020'ler boyunca aktif olarak inşa edilen yeraltı yapılarının çoğunu koruduğu artık anlaşılıyor.

Yani İran, nükleer tesislerini en korunaklı yeraltı tesislerine taşımak için 40 yıldır fiilen çalışıyor. Artık onlarca değil, yüzlerce değil, binlerce bilim insanı ve teknisyen nükleer programa dahil olmuş durumda. Dolayısıyla birkaç önemli ve tanınmış kişinin ortadan kaldırılması tüm projeyi durdurmayacaktır.