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Rus uzman: İran 40 yılı aşkın bir süredir nükleer tesislerini en korunaklı yeraltı tesislerine taşıyor
Rus uzman: İran 40 yılı aşkın bir süredir nükleer tesislerini en korunaklı yeraltı tesislerine taşıyor
Sputnik Türkiye
Rus uzman Aleksey Anpilogov, İran’ın 40 yılı aşkın bir süredir nükleer tesislerini en korunaklı yeraltı tesislerine taşıdığını, dolayısıyla ABD saldırılarından... 01.07.2025, Sputnik Türkiye
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Anpilogov, Ortadoğu'daki gerilim ve İran'ın nükleer programının akıbeti konusunu Sputnik'e değerlendirdi.İran'ın nükleer programının önemli bölümlerinin zarar görmüş ya da devre dışı bırakılmış olabileceğini belirten Rus uzman, şunları ifade etti:
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Rus uzman: İran 40 yılı aşkın bir süredir nükleer tesislerini en korunaklı yeraltı tesislerine taşıyor

20:59 01.07.2025
© AP Photo / HASAN SARBAKHSHIANNatanz Nükleer tesisleri
Natanz Nükleer tesisleri - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2025
© AP Photo / HASAN SARBAKHSHIAN
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Rus uzman Aleksey Anpilogov, İran’ın 40 yılı aşkın bir süredir nükleer tesislerini en korunaklı yeraltı tesislerine taşıdığını, dolayısıyla ABD saldırılarından çok fazla zarar görmediğini belirtti.
Anpilogov, Ortadoğu'daki gerilim ve İran'ın nükleer programının akıbeti konusunu Sputnik'e değerlendirdi.
İran'ın nükleer programının önemli bölümlerinin zarar görmüş ya da devre dışı bırakılmış olabileceğini belirten Rus uzman, şunları ifade etti:

İran'ın nükleer programının önemli teknolojik ekşpmanlarının zarar görmüş olma ihtimalini dışlamıyorum. Ayrıca İsrailli ajanların hedefli imhalar gerçekleştirdiğini de bilmek gerekiyor. Ancak İran'ın nükleer programının yok edildiğini ya da onlarca yıl geriye gittiğini söyleyemem. Çünkü İran'ın 90'lar, 2000'ler, 2010'lar ve 2020'ler boyunca aktif olarak inşa edilen yeraltı yapılarının çoğunu koruduğu artık anlaşılıyor.

Yani İran, nükleer tesislerini en korunaklı yeraltı tesislerine taşımak için 40 yıldır fiilen çalışıyor. Artık onlarca değil, yüzlerce değil, binlerce bilim insanı ve teknisyen nükleer programa dahil olmuş durumda. Dolayısıyla birkaç önemli ve tanınmış kişinin ortadan kaldırılması tüm projeyi durdurmayacaktır.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2025
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