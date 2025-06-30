https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/iran-disisleri-bakanligi-uaea-ile-isbirligini-askiya-alan-yasa-hukumet-icin-baglayicidir-1097458549.html

İran Dışişleri Bakanlığı: UAEA ile işbirliğini askıya alan yasa hükümet için bağlayıcıdır

İran Dışişleri Bakanlığı: UAEA ile işbirliğini askıya alan yasa hükümet için bağlayıcıdır

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğini askıya almasını sağlayan yasanın hükümet için... 30.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-30T14:11+0300

2025-06-30T14:11+0300

2025-06-30T14:11+0300

dünya

ortadoğu

i̇ran

i̇srail

uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, başkent Tahran'da düzenlenen basın toplantısında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğinin durdurulması hakkında konuştu. Bekayi, İran Meclisinin UAEA ile işbirliğini durdurma kararının kendileri için bağlayıcı olduğunun altını çizdi.UAEA'nın İran'ın nükleer programına ilişkin 31 Mayıs'ta yayımladığı raporunun İsrail ve ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik yaptıkları saldırıları meşrulaştırmayı amaçladığını belirten Bekayi, UAEA'nın bu konuda hesap vermesi gerektiğini belirtti. Bekayi, "Şu anda bizim için asıl anlaşılmaz olan, İran'ın barışçıl nükleer tesislerine yönelik saldırgan eylemin üzerinden henüz birkaç gün geçmişken, Ajans Genel Müdürü'nün (Mariano Grossi) bazı taleplerde ısrar etmesidir" dedi.'UAEA yaklaşımlarını gözden geçirmeli'İran'ın UAEA denetçilerinin güvenliğinin sağlayamayacağını belirten Bekayi, "Ajans ve Genel Müdürü saldırıları haklı veya meşru gösterecek şekilde açıklamalar yaparken NPT'ye taraf bir devletin, barışçıl nükleer tesislerine yasa dışı saldırılar düzenlenirken taahhütlerini yerine getirmesini beklemek mantıksızdır" diye konuştu. Bekayi, "İran'ın Ajans ile işbirliğini askıya alan yasa, hükümet için bağlayıcıdır. Ajans ve Genel Müdürü yaklaşımlarını yeniden gözden geçirmelidir" ifadelerini kullandı.İngiltere, Almanya ve Fransa, İran'dan UAEA Başkanı Grossi'ye yönelik yapılan 'Savaş bitince hesabını göreceğiz' açıklamalara tepki gösterdi. Avrupa ülkelerinin bu tutumlarının kabul edilemez olduğu belirten Bekayi, özellikle Alman yönetiminin İsrail'in saldırganlığını "İsrail bizim kirli işlerimizi yapıyor" diye nitelendirmesinin 'tarihi bir utanç' olduğunu söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/iran-uaea-baskani-grossi-bundan-sonra-ulkeye-giremez-1097425705.html

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ortadoğu, i̇ran, i̇srail, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)