https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/azerbaycanda-ruptly-editoru-guseynova-gozaltina-alindi-1097471718.html

Azerbaycan’da Ruptly editörü Guseynova gözaltına alındı

Azerbaycan’da Ruptly editörü Guseynova gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Sputnik Azerbaycan'ın Bakü'deki ofisine giderek binada yapılan aramaları sokaktan görüntüleyen Ruptly video ajansının editörü Aytekin Nadirovna Huseynova... 30.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-30T22:33+0300

2025-06-30T22:33+0300

2025-06-30T22:33+0300

dünya

azerbaycan

sputnik azerbaycan

ruptly

ria novosti

bakü

moskova

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1e/1097465450_0:55:1196:728_1920x0_80_0_0_e52892ac01fb4fc080606057e6def14e.png

Ruptly video ajansı tarafından yapılan açıklamada, özel bir ziyaret kapsamında Azerbaycan’da bulunan bir Ruptly editörünün gözaltına alındığı bildirildi.Ruptly yazı işleri ofisi yapılan açıklamada, "30 Haziran günü, Ruptly video ajansının editörü olan 1998 doğumlu Aytekin Nadirovna Huseynova, ajansın talebi üzerine Sputnik Azerbaycan'ın Bakü'deki ofisine giderek binada yapılan aramaları sokaktan görüntüledi. Aytekin Nadirovna Huseynova Rusya Federasyonu ve Azerbaycan vatandaşı. Bakü'de tek başına kalan Aytekin, aramalarla ilgili haberleri takip etmek için gönüllü olmuş ve yardım teklifinde bulunmuştu. Moskova saatiyle 16.00 sularında Bakü'deki Sputnik binasının dışındaydı. Saat 16.20 sularında tutuklamayı telefonuyla çektiğini bildirdi. Daha sonra ortadan kaybolmuştu. Annesi az önce tutuklamayı doğruladı'' dedi.Moskova'daki Sputnik ajansı yaptığı açıklamada, Sputnik Azerbaycan yazı işleri ofisi ile herhangi bir iletişim kurulmadığını söyledi. Azerbaycan İçişleri Bakanlığı'na ait devriye arabaları ve renkli camlı siyah minibüsler binanın dışında park halindeydi. Neler olmuştu?Daha önce Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, Sputnik Azerbaycan ofisinde bir ‘operasyon’ yürütüldüğünü duyurmuş, ardından Sputnik ajansı, yerel güvenlik güçlerinin iki Rus gazeteciyi asılsız suçlamalarla gözaltına aldığını açıklamıştı.Daha sonra Sputnik Ajansı, Bakü'deki kolluk kuvvetlerinin Sputnik Azerbaycan yayın yönetmeni İgor Kartaviç ve genel yayın yönetmeni Yevgeny Belousov olmak üzere iki Rus gazeteciyi gözaltına aldığını bildirdi. Yerel basında çıkan haberlere göre ajans, çalışanların asılsız bir şekilde Federal Güvenlik Servisi (FSB) ajanı olmakla suçlandıklarını söyledi. Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Azerbaycan Büyükelçisinin Bakü'nün dostane olmayan eylemleri ve Rus gazetecilerin yasadışı bir şekilde gözaltına alınmasıyla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/sputnik-azerbaycan-sube-yoneticisi-ve-genel-yayin-yonetmeni-bakude-gozaltina-alindi-1097465730.html

azerbaycan

bakü

moskova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

azerbaycan, sputnik azerbaycan, ruptly, ria novosti, bakü, moskova