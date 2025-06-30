https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/azerbaycanda-ruptly-editoru-guseynova-gozaltina-alindi-1097471718.html
Azerbaycan’da Ruptly editörü Guseynova gözaltına alındı
Azerbaycan’da Ruptly editörü Guseynova gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Sputnik Azerbaycan'ın Bakü'deki ofisine giderek binada yapılan aramaları sokaktan görüntüleyen Ruptly video ajansının editörü Aytekin Nadirovna Huseynova... 30.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-30T22:33+0300
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Ruptly video ajansı tarafından yapılan açıklamada, özel bir ziyaret kapsamında Azerbaycan’da bulunan bir Ruptly editörünün gözaltına alındığı bildirildi.Ruptly yazı işleri ofisi yapılan açıklamada, "30 Haziran günü, Ruptly video ajansının editörü olan 1998 doğumlu Aytekin Nadirovna Huseynova, ajansın talebi üzerine Sputnik Azerbaycan'ın Bakü'deki ofisine giderek binada yapılan aramaları sokaktan görüntüledi. Aytekin Nadirovna Huseynova Rusya Federasyonu ve Azerbaycan vatandaşı. Bakü'de tek başına kalan Aytekin, aramalarla ilgili haberleri takip etmek için gönüllü olmuş ve yardım teklifinde bulunmuştu. Moskova saatiyle 16.00 sularında Bakü'deki Sputnik binasının dışındaydı. Saat 16.20 sularında tutuklamayı telefonuyla çektiğini bildirdi. Daha sonra ortadan kaybolmuştu. Annesi az önce tutuklamayı doğruladı'' dedi.Moskova'daki Sputnik ajansı yaptığı açıklamada, Sputnik Azerbaycan yazı işleri ofisi ile herhangi bir iletişim kurulmadığını söyledi. Azerbaycan İçişleri Bakanlığı'na ait devriye arabaları ve renkli camlı siyah minibüsler binanın dışında park halindeydi. Neler olmuştu?Daha önce Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, Sputnik Azerbaycan ofisinde bir ‘operasyon’ yürütüldüğünü duyurmuş, ardından Sputnik ajansı, yerel güvenlik güçlerinin iki Rus gazeteciyi asılsız suçlamalarla gözaltına aldığını açıklamıştı.Daha sonra Sputnik Ajansı, Bakü'deki kolluk kuvvetlerinin Sputnik Azerbaycan yayın yönetmeni İgor Kartaviç ve genel yayın yönetmeni Yevgeny Belousov olmak üzere iki Rus gazeteciyi gözaltına aldığını bildirdi. Yerel basında çıkan haberlere göre ajans, çalışanların asılsız bir şekilde Federal Güvenlik Servisi (FSB) ajanı olmakla suçlandıklarını söyledi. Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Azerbaycan Büyükelçisinin Bakü'nün dostane olmayan eylemleri ve Rus gazetecilerin yasadışı bir şekilde gözaltına alınmasıyla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/sputnik-azerbaycan-sube-yoneticisi-ve-genel-yayin-yonetmeni-bakude-gozaltina-alindi-1097465730.html
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Azerbaycan’da Ruptly editörü Guseynova gözaltına alındı
Sputnik Azerbaycan'ın Bakü'deki ofisine giderek binada yapılan aramaları sokaktan görüntüleyen Ruptly video ajansının editörü Aytekin Nadirovna Huseynova gözşatına alındı.
Ruptly video ajansı tarafından yapılan açıklamada, özel bir ziyaret kapsamında Azerbaycan’da bulunan bir Ruptly editörünün gözaltına alındığı bildirildi.
Ruptly yazı işleri ofisi yapılan açıklamada, "30 Haziran günü, Ruptly video ajansının editörü olan 1998 doğumlu Aytekin Nadirovna Huseynova, ajansın talebi üzerine Sputnik Azerbaycan'ın Bakü'deki ofisine giderek binada yapılan aramaları sokaktan görüntüledi. Aytekin Nadirovna Huseynova Rusya Federasyonu ve Azerbaycan vatandaşı. Bakü'de tek başına kalan Aytekin, aramalarla ilgili haberleri takip etmek için gönüllü olmuş ve yardım teklifinde bulunmuştu. Moskova saatiyle 16.00 sularında Bakü'deki Sputnik binasının dışındaydı. Saat 16.20 sularında tutuklamayı telefonuyla çektiğini bildirdi. Daha sonra ortadan kaybolmuştu. Annesi az önce tutuklamayı doğruladı'' dedi.
Moskova'daki Sputnik ajansı yaptığı açıklamada, Sputnik Azerbaycan yazı işleri ofisi ile herhangi bir iletişim kurulmadığını söyledi. Azerbaycan İçişleri Bakanlığı'na ait devriye arabaları ve renkli camlı siyah minibüsler binanın dışında park halindeydi.
Daha önce Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, Sputnik Azerbaycan ofisinde bir ‘operasyon’ yürütüldüğünü duyurmuş, ardından Sputnik ajansı, yerel güvenlik güçlerinin iki Rus gazeteciyi asılsız suçlamalarla gözaltına aldığını açıklamıştı.
Daha sonra Sputnik Ajansı, Bakü'deki kolluk kuvvetlerinin Sputnik Azerbaycan yayın yönetmeni İgor Kartaviç ve genel yayın yönetmeni Yevgeny Belousov olmak üzere iki Rus gazeteciyi gözaltına aldığını bildirdi.
Yerel basında çıkan haberlere göre ajans, çalışanların asılsız bir şekilde Federal Güvenlik Servisi (FSB) ajanı olmakla suçlandıklarını söyledi. Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Azerbaycan Büyükelçisinin Bakü'nün dostane olmayan eylemleri ve Rus gazetecilerin yasadışı bir şekilde gözaltına alınmasıyla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını söyledi.