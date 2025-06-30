Dmitriy Kiselev: Sputnik Azerbaycan Temsilciliği’nin başına gelenler ‘adaletsizliktir’

Sputnik Azerbaycan’ın gazetecilik faaliyetleriyle ilgili esasen hiçbir şikayet olmadı ve yoktur. Formaliteler konusunda, 8 Nisan’da Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın özel temsilcisi Halaf Halafov’un Moskova ziyareti sırasında iki hükümet arasında bir anlaşma imzalanarak çözüm sağlanması kararlaştırılmıştı. Bu görüşmelere bizzat ben de katıldım ve Rus heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin başkanlık etti.

Ayrıca, Bakü tarafından önerilen geçici yasal düzenleme çerçevesinde Sputnik Azerbaycan’ın faaliyetlerine devam edilmesi kararlaştırılmıştı. Geçici bir plan önerilmemişti; biz ise anlaşmaların yerine getirileceği umuduyla bunu bekleyerek çalışmalarımıza devam ediyorduk. Ancak birdenbire Azerbaycan kolluk kuvvetleri yazı işleri bürosuna girerek, birimimizin yöneticilerini elleri bağlı ve başları eğik bir şekilde, sanki teröristmişler gibi “Federal Güvenlik Servisi çalışanları” olarak alıp götürdüler.

Bu durum, devletlerarası ilişkileri kötüleştirmeye yönelik kasıtlı bir hamle gibi görünüyor.

Putin’in bir zamanlar söylediği gibi, “orta kademe kendi başına hareket ediyor” durumu olmasını umuyoruz. Çünkü Rusya ve Azerbaycan liderleri arasındaki ilişkiler böyle bir şeyi gerektirmez.