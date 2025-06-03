https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/roscosmos-baskani-bakanov-rusya-ihalarin-kontrolu-icin-yorungeye-100den-fazla-uydu-yerlestirecek-1096772191.html

Roscosmos Başkanı Bakanov: Rusya, İHA'ların kontrolü için yörüngeye 100'den fazla uydu yerleştirecek

Roscosmos Başkanı Bakanov: Rusya, İHA'ların kontrolü için yörüngeye 100'den fazla uydu yerleştirecek

Sputnik Türkiye

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Bakanov, Rusya'nın insansız hava araçlarını (İHA) kontrol etmek için yörüngeye 100’den fazla uydu... 03.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-03T19:49+0300

2025-06-03T19:49+0300

2025-06-03T19:47+0300

dünya

rusya federal uzay ajansı (roscosmos)

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

yörünge

uydu

glonass

nijniy novgorod

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Rusya’nın Nijniy Novgorod kentinde düzenlenen 10. Dijital Endüstri Konferansı’nda (CIPR-2025), Ulusal Uzay Projesi'nin tanıtımı sırasında sunduğu slaytta Bakanov, “BAS'ı (uydu tabanlı telsiz iletişim sistemleri) yönetmek için uydu ağının yerleştirilmesi: 102 uydu artı bir uzay aracı” ifadelerine yer verdi.Bakanov, ulusal projenin ayrıca 886 adet geniş bant internet uydusu ‘Rassvet’ ve 114 adet uzaktan yer gözlem cihazı kurulmasını öngördüğünü kaydetti.Bakanov ayrıca, ‘Bureau 1440’ şirketine ait uyduların yardımıyla GLONASS navigasyon sisteminin doğruluğunun 2030-2031 yılına kadar onlarca santimetreye kadar düşürülebileceğini kaydetti.Rusya'nın bilgi teknolojileri alanında küresel bir lider haline gelmesi hedefiyle iş dünyası ve kamu otoriteleri arasında diyalog kurulmasını amaçlayan en saygın platformlardan biri olan 10. Dijital Endüstri Konferansı (CIPR) 2-5 Haziran tarihlerinde Nijniy Novgorod kantinde düzenleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/2-8-haziran-tarihlerinde-nijniy-novgorodda-x-dijital-endustri-konferansi-duzenlenecek-bricse-ozel-1096670199.html

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rusya federal uzay ajansı (roscosmos), i̇nsansız hava aracı (i̇ha), yörünge, uydu, glonass, nijniy novgorod