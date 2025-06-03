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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/roscosmos-baskani-bakanov-rusya-ihalarin-kontrolu-icin-yorungeye-100den-fazla-uydu-yerlestirecek-1096772191.html
Roscosmos Başkanı Bakanov: Rusya, İHA'ların kontrolü için yörüngeye 100'den fazla uydu yerleştirecek
Roscosmos Başkanı Bakanov: Rusya, İHA'ların kontrolü için yörüngeye 100'den fazla uydu yerleştirecek
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Bakanov, Rusya'nın insansız hava araçlarını (İHA) kontrol etmek için yörüngeye 100’den fazla uydu... 03.06.2025, Sputnik Türkiye
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dünya
rusya federal uzay ajansı (roscosmos)
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
yörünge
uydu
glonass
nijniy novgorod
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Rusya’nın Nijniy Novgorod kentinde düzenlenen 10. Dijital Endüstri Konferansı’nda (CIPR-2025), Ulusal Uzay Projesi'nin tanıtımı sırasında sunduğu slaytta Bakanov, “BAS'ı (uydu tabanlı telsiz iletişim sistemleri) yönetmek için uydu ağının yerleştirilmesi: 102 uydu artı bir uzay aracı” ifadelerine yer verdi.Bakanov, ulusal projenin ayrıca 886 adet geniş bant internet uydusu ‘Rassvet’ ve 114 adet uzaktan yer gözlem cihazı kurulmasını öngördüğünü kaydetti.Bakanov ayrıca, ‘Bureau 1440’ şirketine ait uyduların yardımıyla GLONASS navigasyon sisteminin doğruluğunun 2030-2031 yılına kadar onlarca santimetreye kadar düşürülebileceğini kaydetti.Rusya'nın bilgi teknolojileri alanında küresel bir lider haline gelmesi hedefiyle iş dünyası ve kamu otoriteleri arasında diyalog kurulmasını amaçlayan en saygın platformlardan biri olan 10. Dijital Endüstri Konferansı (CIPR) 2-5 Haziran tarihlerinde Nijniy Novgorod kantinde düzenleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/2-8-haziran-tarihlerinde-nijniy-novgorodda-x-dijital-endustri-konferansi-duzenlenecek-bricse-ozel-1096670199.html
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rusya federal uzay ajansı (roscosmos), i̇nsansız hava aracı (i̇ha), yörünge, uydu, glonass, nijniy novgorod
rusya federal uzay ajansı (roscosmos), i̇nsansız hava aracı (i̇ha), yörünge, uydu, glonass, nijniy novgorod

Roscosmos Başkanı Bakanov: Rusya, İHA'ların kontrolü için yörüngeye 100'den fazla uydu yerleştirecek

19:49 03.06.2025
© FlickrRoscosmos, hayalet uydu teknolojisi geliştirdi
Roscosmos, hayalet uydu teknolojisi geliştirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2025
© Flickr
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Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Bakanov, Rusya'nın insansız hava araçlarını (İHA) kontrol etmek için yörüngeye 100’den fazla uydu yerleştireceğini söyledi.
Rusya’nın Nijniy Novgorod kentinde düzenlenen 10. Dijital Endüstri Konferansı’nda (CIPR-2025), Ulusal Uzay Projesi'nin tanıtımı sırasında sunduğu slaytta Bakanov, “BAS'ı (uydu tabanlı telsiz iletişim sistemleri) yönetmek için uydu ağının yerleştirilmesi: 102 uydu artı bir uzay aracı” ifadelerine yer verdi.
Bakanov, ulusal projenin ayrıca 886 adet geniş bant internet uydusu ‘Rassvet’ ve 114 adet uzaktan yer gözlem cihazı kurulmasını öngördüğünü kaydetti.
Bakanov ayrıca, ‘Bureau 1440’ şirketine ait uyduların yardımıyla GLONASS navigasyon sisteminin doğruluğunun 2030-2031 yılına kadar onlarca santimetreye kadar düşürülebileceğini kaydetti.
Rusya'nın bilgi teknolojileri alanında küresel bir lider haline gelmesi hedefiyle iş dünyası ve kamu otoriteleri arasında diyalog kurulmasını amaçlayan en saygın platformlardan biri olan 10. Dijital Endüstri Konferansı (CIPR) 2-5 Haziran tarihlerinde Nijniy Novgorod kantinde düzenleniyor.
Nijniy Novgorod - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2025
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2-8 Haziran tarihlerinde Nijniy Novgorod’da X. Dijital Endüstri Konferansı düzenlenecek: 'BRICS'e özel önem'
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