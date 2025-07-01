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Park halindeki tıra çarptı: Baba ve üç çocuğu kazada hayatını kaybetti

Park halindeki tıra çarptı: Baba ve üç çocuğu kazada hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Manisa'da park halindeki tıra arkadan çarpan araçta baba ve üç çocuğu hayatını kaybetti. 01.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-01T08:45+0300

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türki̇ye

kaza

kaza sebebi

türkiye

manisa

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Uşak-İzmir kara yolu üzerinde bir otomobil park halindeki tıra arkadan hızla çarptı. Kazada baba ve üç çocuğu hayatını kaybetti. Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen olayda, Rıdvan A. (36) yönetimindeki 34 KLD 745 plakalı otomobil, Uşak-İzmir kara yolu Yurtbaşı Mahallesi mevkisinde park halindeki tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Çarpmanın etkisiyle Rıdvan A. ile çocukları M.N.A. (12), Y.A. (9) ve M.T.A. (6) araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan baba ve 3 çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendi.Cenazeler, olay yerindeki incelemelerin ardından Kula Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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