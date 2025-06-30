https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/arac-sahipleri-dikkat-kasko-ve-trafik-sigortasinda-degisiklik-yarin-basliyor-1097461785.html

Araç sahipleri dikkat: Kasko ve trafik sigortasında değişiklik yarın başlıyor

Araç sahipleri dikkat: Kasko ve trafik sigortasında değişiklik yarın başlıyor

Sputnik Türkiye

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir düzenleme 1 Temmuz 2025’te yürürlüğe giriyor. Kasko ve trafik sigortası sisteminde pert sayılma kriterleri... 30.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-30T15:16+0300

2025-06-30T15:16+0300

2025-06-30T15:16+0300

ekonomi̇

kasko

trafik sigortası

araç

kaza

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1 Temmuz 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni uygulamayla birlikte kasko ve trafik sigortasında perte çıkma kriterleri yeniden tanımlanıyor. Artık kaza sonrası oluşan hasar, aracın piyasa değerinin yüzde 60’ının altında kalırsa, araç pert sayılmayacak ve onarılıp trafiğe dönebilecek.Tam hasar ve ağır hasar farkı netleşti̇Yeni düzenlemeyle tam hasar ve ağır hasar ayrımı açık şekilde yapılacak. Eğer bir aracın KDV dahil onarım masrafı, aracın mevcut piyasa değerini aşarsa, araç tam hasarlı sayılacak ve hurda tescil belgesi çıkartılarak sigorta şirketi tarafından tazminat ödenecek.Hasar oranı yüzde 60’ı geçerse aağır hasarKazada oluşan onarım bedeli, aracın piyasa değerinin yüzde 60’ını aşarsa, araç ağır hasarlı kabul edilecek. Ancak %60'ın altında kalan hasarlarda araç pert sayılmayacak, sadece onarılacak.Bazı parçaların zarar görmesi durumunda, hasar oranı %60’ın altında kalsa dahi araç pert olarak değerlendirilecek. Bunlar arasında:Çekme belgesi̇ şartı geli̇yorAğır hasarlı araçların trafikten çekilmesi için noter işlemiyle çekme belgesi düzenlenecek. Bu belge sigorta şirketine ibraz edilmeden tazminat ödenmeyecek.Tüm bu süreçlerde karar mercii eksperler olacak. Araç sahibinin ya da sigorta şirketinin müdahalesi olmaksızın, hasar durumu eksper raporuyla belirlenecek. Eksperler, raporlarını 5 iş günü içinde Sigorta Bilgi Merkezi’ne bildirmekle yükümlü olacak.Yeni sistemde, yüzde 60’ın altında hasar almış ancak kritik parçası etkilenmemiş araçlar tamir edilecek ve trafiğe çıkabilecek. Ancak bu araçların ikinci el piyasa değeri, emsallerine göre yüzde 50’ye varan oranlarda düşebilecek. Örneğin değeri 1 milyon TL olan bir aracın, 550 bin TL’lik hasar kaydı varsa piyasa değeri ciddi oranda azalacak.Hasarlı araçlar düzgün tamir edildiğinde tekrar trafiğe çıkabiliyor. Şasisi zarar görmemiş, sadece kaporta aksamı etkilenmiş araçlar güvenle kullanılabiliyor. Özellikle çamurluk, kapı, kaput gibi parçalar 0.7 mm saclardan üretildiği için kolay deforme olabiliyor, fakat bu her zaman ciddi bir arıza anlamına gelmiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/bugun-son-gun-arac-sahiplerini-ilgilendiriyor-kaciran-140-bin-tl-ceza-odeyebilir-1097445159.html

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kasko, trafik sigortası, araç, kaza