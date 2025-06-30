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Araç sahipleri dikkat: Kasko ve trafik sigortasında değişiklik yarın başlıyor
Araç sahipleri dikkat: Kasko ve trafik sigortasında değişiklik yarın başlıyor
Sputnik Türkiye
Araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir düzenleme 1 Temmuz 2025’te yürürlüğe giriyor. Kasko ve trafik sigortası sisteminde pert sayılma kriterleri... 30.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-30T15:16+0300
2025-06-30T15:16+0300
ekonomi̇
kasko
trafik sigortası
araç
kaza
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1 Temmuz 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni uygulamayla birlikte kasko ve trafik sigortasında perte çıkma kriterleri yeniden tanımlanıyor. Artık kaza sonrası oluşan hasar, aracın piyasa değerinin yüzde 60’ının altında kalırsa, araç pert sayılmayacak ve onarılıp trafiğe dönebilecek.Tam hasar ve ağır hasar farkı netleşti̇Yeni düzenlemeyle tam hasar ve ağır hasar ayrımı açık şekilde yapılacak. Eğer bir aracın KDV dahil onarım masrafı, aracın mevcut piyasa değerini aşarsa, araç tam hasarlı sayılacak ve hurda tescil belgesi çıkartılarak sigorta şirketi tarafından tazminat ödenecek.Hasar oranı yüzde 60’ı geçerse aağır hasarKazada oluşan onarım bedeli, aracın piyasa değerinin yüzde 60’ını aşarsa, araç ağır hasarlı kabul edilecek. Ancak %60'ın altında kalan hasarlarda araç pert sayılmayacak, sadece onarılacak.Bazı parçaların zarar görmesi durumunda, hasar oranı %60’ın altında kalsa dahi araç pert olarak değerlendirilecek. Bunlar arasında:Çekme belgesi̇ şartı geli̇yorAğır hasarlı araçların trafikten çekilmesi için noter işlemiyle çekme belgesi düzenlenecek. Bu belge sigorta şirketine ibraz edilmeden tazminat ödenmeyecek.Tüm bu süreçlerde karar mercii eksperler olacak. Araç sahibinin ya da sigorta şirketinin müdahalesi olmaksızın, hasar durumu eksper raporuyla belirlenecek. Eksperler, raporlarını 5 iş günü içinde Sigorta Bilgi Merkezi’ne bildirmekle yükümlü olacak.Yeni sistemde, yüzde 60’ın altında hasar almış ancak kritik parçası etkilenmemiş araçlar tamir edilecek ve trafiğe çıkabilecek. Ancak bu araçların ikinci el piyasa değeri, emsallerine göre yüzde 50’ye varan oranlarda düşebilecek. Örneğin değeri 1 milyon TL olan bir aracın, 550 bin TL’lik hasar kaydı varsa piyasa değeri ciddi oranda azalacak.Hasarlı araçlar düzgün tamir edildiğinde tekrar trafiğe çıkabiliyor. Şasisi zarar görmemiş, sadece kaporta aksamı etkilenmiş araçlar güvenle kullanılabiliyor. Özellikle çamurluk, kapı, kaput gibi parçalar 0.7 mm saclardan üretildiği için kolay deforme olabiliyor, fakat bu her zaman ciddi bir arıza anlamına gelmiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/bugun-son-gun-arac-sahiplerini-ilgilendiriyor-kaciran-140-bin-tl-ceza-odeyebilir-1097445159.html
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kasko, trafik sigortası, araç, kaza
kasko, trafik sigortası, araç, kaza

Araç sahipleri dikkat: Kasko ve trafik sigortasında değişiklik yarın başlıyor

15:16 30.06.2025
© AAAraç satış
Araç satış - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2025
© AA
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Araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir düzenleme 1 Temmuz 2025’te yürürlüğe giriyor. Kasko ve trafik sigortası sisteminde pert sayılma kriterleri değişiyor. Artık hasar oranı yüzde 60'ın altında olan araçlar tamiratla trafiğe dönebilecek.
1 Temmuz 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni uygulamayla birlikte kasko ve trafik sigortasında perte çıkma kriterleri yeniden tanımlanıyor. Artık kaza sonrası oluşan hasar, aracın piyasa değerinin yüzde 60’ının altında kalırsa, araç pert sayılmayacak ve onarılıp trafiğe dönebilecek.

Tam hasar ve ağır hasar farkı netleşti̇

Yeni düzenlemeyle tam hasar ve ağır hasar ayrımı açık şekilde yapılacak. Eğer bir aracın KDV dahil onarım masrafı, aracın mevcut piyasa değerini aşarsa, araç tam hasarlı sayılacak ve hurda tescil belgesi çıkartılarak sigorta şirketi tarafından tazminat ödenecek.

Hasar oranı yüzde 60’ı geçerse aağır hasar

Kazada oluşan onarım bedeli, aracın piyasa değerinin yüzde 60’ını aşarsa, araç ağır hasarlı kabul edilecek. Ancak %60'ın altında kalan hasarlarda araç pert sayılmayacak, sadece onarılacak.
Bazı parçaların zarar görmesi durumunda, hasar oranı %60’ın altında kalsa dahi araç pert olarak değerlendirilecek. Bunlar arasında:
Şasi kolları, marşpiyeller, tavan sacı, hava yastıkları,
Elektrikli araç bataryası ve enerji hatları,
Ana elektrik tesisatı gibi parçalar yer alıyor.
Bu parçalardan biri hasar görürse, araç ağır hasarlı sayılacak.

Çekme belgesi̇ şartı geli̇yor

Ağır hasarlı araçların trafikten çekilmesi için noter işlemiyle çekme belgesi düzenlenecek. Bu belge sigorta şirketine ibraz edilmeden tazminat ödenmeyecek.
Tüm bu süreçlerde karar mercii eksperler olacak. Araç sahibinin ya da sigorta şirketinin müdahalesi olmaksızın, hasar durumu eksper raporuyla belirlenecek. Eksperler, raporlarını 5 iş günü içinde Sigorta Bilgi Merkezi’ne bildirmekle yükümlü olacak.
Yeni sistemde, yüzde 60’ın altında hasar almış ancak kritik parçası etkilenmemiş araçlar tamir edilecek ve trafiğe çıkabilecek. Ancak bu araçların ikinci el piyasa değeri, emsallerine göre yüzde 50’ye varan oranlarda düşebilecek. Örneğin değeri 1 milyon TL olan bir aracın, 550 bin TL’lik hasar kaydı varsa piyasa değeri ciddi oranda azalacak.
Hasarlı araçlar düzgün tamir edildiğinde tekrar trafiğe çıkabiliyor. Şasisi zarar görmemiş, sadece kaporta aksamı etkilenmiş araçlar güvenle kullanılabiliyor. Özellikle çamurluk, kapı, kaput gibi parçalar 0.7 mm saclardan üretildiği için kolay deforme olabiliyor, fakat bu her zaman ciddi bir arıza anlamına gelmiyor.
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