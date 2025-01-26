https://anlatilaninotesi.com.tr/20250126/mit-baskani-ibrahim-kalin-samda-kalin-ve-turk-heyeti-colani-ile-gorustu--1093067428.html

MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'da: Kalın ve Türk heyeti, Colani ile görüştü

MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'da: Kalın ve Türk heyeti, Colani ile görüştü

Sputnik Türkiye

Suriye'nin başkenti Şam'a ziyaret gerçekleştiren MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Türk heyeti, Geçici Suriye Hükümeti lideri Ahmed eş-Şara diğer adıyla Heyet... 26.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-26T19:58+0300

2025-01-26T19:58+0300

2025-01-26T20:55+0300

dünya

türkiye

ebu muhammed el colani

ibrahim kalın

ahmed eş-şara

suriye hükümeti

heyet tahrir şam (htş)

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İbrahim Kalın'ın Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şara diğer adıyla Heyet Tahrir Şam'ın lideri Ebu Muhammed el Colani ile görüştüğü bildirildi.Suriye'deki Dışişleri Bakanlığı'nın X'teki hesabından yapılan paylaşıma göre, MİT Başkanı Kalın ve beraberindeki heyet Şam'da yeni yönetimin lideri Şara, Dışişleri Bakanı Şeybani ve Suriye İstihbarat Teşkilatı Başkanı Enes Hattap ile görüştü.

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Sputnik Türkiye

türkiye, ebu muhammed el colani, ibrahim kalın, ahmed eş-şara, suriye hükümeti, heyet tahrir şam (htş)