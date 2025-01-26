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MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'da: Kalın ve Türk heyeti, Colani ile görüştü
MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'da: Kalın ve Türk heyeti, Colani ile görüştü
Sputnik Türkiye
Suriye'nin başkenti Şam'a ziyaret gerçekleştiren MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Türk heyeti, Geçici Suriye Hükümeti lideri Ahmed eş-Şara diğer adıyla Heyet... 26.01.2025, Sputnik Türkiye
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dünya
türkiye
ebu muhammed el colani
ibrahim kalın
ahmed eş-şara
suriye hükümeti
heyet tahrir şam (htş)
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İbrahim Kalın'ın Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şara diğer adıyla Heyet Tahrir Şam'ın lideri Ebu Muhammed el Colani ile görüştüğü bildirildi.Suriye'deki Dışişleri Bakanlığı'nın X'teki hesabından yapılan paylaşıma göre, MİT Başkanı Kalın ve beraberindeki heyet Şam'da yeni yönetimin lideri Şara, Dışişleri Bakanı Şeybani ve Suriye İstihbarat Teşkilatı Başkanı Enes Hattap ile görüştü.
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türkiye, ebu muhammed el colani, ibrahim kalın, ahmed eş-şara, suriye hükümeti, heyet tahrir şam (htş)
türkiye, ebu muhammed el colani, ibrahim kalın, ahmed eş-şara, suriye hükümeti, heyet tahrir şam (htş)

MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'da: Kalın ve Türk heyeti, Colani ile görüştü

19:58 26.01.2025 (güncellendi: 20:55 26.01.2025)
© AACumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2025
© AA
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Suriye'nin başkenti Şam'a ziyaret gerçekleştiren MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Türk heyeti, Geçici Suriye Hükümeti lideri Ahmed eş-Şara diğer adıyla Heyet Tahrir Şam'ın lideri Ebu Muhammed el Colani ile bir araya geldi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İbrahim Kalın'ın Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şara diğer adıyla Heyet Tahrir Şam'ın lideri Ebu Muhammed el Colani ile görüştüğü bildirildi.
Suriye'deki Dışişleri Bakanlığı'nın X'teki hesabından yapılan paylaşıma göre, MİT Başkanı Kalın ve beraberindeki heyet Şam'da yeni yönetimin lideri Şara, Dışişleri Bakanı Şeybani ve Suriye İstihbarat Teşkilatı Başkanı Enes Hattap ile görüştü.
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