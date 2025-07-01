https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/mhp-genel-baskani-bahceliden-karikatur-tepkisi-islamofobiye-karsi-hukuki-bir-eylem-plani-1097483166.html

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den karikatür tepkisi: 'İslamofobiye karşı hukuki bir eylem planı hazırlanmalı'

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den karikatür tepkisi: 'İslamofobiye karşı hukuki bir eylem planı hazırlanmalı'

Sputnik Türkiye

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Leman Dergisi'ndeki karikatüre tepki gösterirken, islamofobiye karşı hukuki bir eylem planı hazırlanması gerektiğini söyledi. 01.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-01T10:47+0300

2025-07-01T10:47+0300

2025-07-01T11:29+0300

türki̇ye

devlet bahçeli

mhp

leman dergisi

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşmasına karikatürünü lanetlediğini ifade ederek "İslamofobiye karşı hukuki eylem planı hazırlanmalı' dedi. Bahçeli rahatsızlığı döneminde de dünya ve Türkiye gündemini yakından takip ettiğini, görüş ve düşüncelerini paylaştığını belirtirken, "Yapay zeka ile konuştuğumu ileri süren kabak kafaları zehirli dilleri şaşkınlıkla izledik. Dublör kullanıyor, o değil yerine robot yapılmış gerçekler gizleniyor çoktan öldü diyen şarlatanlara hayretler içinde şahit olduk" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin yeni bir döneme geçtiği vurgusu yapan Bahçeli, "Bu nedenle PKK’nın silah bırakma sürecini tamamlaması bir an evvel sağlanmalı. Hiç kimsenin altından kalkamayacağı yeni çatışmalara yol açacak sivri tariflere karşı azami derecede dikkat edilmelidir." diye konuştu. Bahçeli'nin konuşmasından önemli satır başları şöyle:Nefretle lanetliyorum"Sözde bir mizah dergisinde efendimize yapılan iğrenç saldırıyı nefretle lanetliyorum. İslamofobi tehdidinin ülke içine kadar sızmasına karşı, siyasi, stratejik ve hukuki bir eylem planı hazırlanmasını önemli görüyorum."Yapay zeka ile konuştuğumu ileri süren kabak kafaları zehirli dilleri şaşkınlıkla izledikGeçirmiş olduğum rahatsızlık sebebiyle ayrılığa gönülsüz de olsa boyun eğmek zorunda kaldık. Buna rağmen çalışmalarımızı kesintisiz sürdürdük. Türkiye ve Dünya gündemini yakından takip ve not ettik. İhtiyaç olan her durumda görüş ve düşüncelerimizi aziz milletimizle paylaştık ancak fitne durur mu elbette durmadı duraklamadı. Yaylım ateşine ara vermedi. Yapay zeka ile konuştuğumu ileri süren kabak kafaları, zehirli dilleri şaşkınlıkla izledik. Dublör kullanıyor o değil yerine robot yapılmış gerçekler gizleniyor çoktan öldü diyen şarlatanlara hayretler içinde şahit olduk. Bilmiyorlar ki taşıdığımız can emanetini alacak sadece ve sadece hikmetinden Sual olunmayacak yüce Allah’tır.Şükürler olsun ki sağlığımız saadetimiz ve kuvvetimiz yerindedir. Üstelik yapacak çok daha çok işimiz ulaşılacak daha çok hedefimiz sevindirecek daha çok dostumuz titretecek daha çok düşmanımız vardır.Bizim nazarımızda herhangi bir değeri bir gündemi yokturMuhalefetin siyasi ahlak ve vicdan bağlamında şiddetli bir yıkıma maruz kaldığı ortadadır. Filiz verip yapraklanması imkansız kütük gibi görünenlerden ne ülkemize ne de milletimize bir yararı dokunmayacaktır. Kuşku bulutlarının altında tedirgin fısıltıların boyunduruğunda şaibeli ilişkilerin merkezinde yer alanların dört başı mamur siyasi karakter ve ahlaki duruş göstermeleri boşuna bir hevestir. Belediyeleri saran yolsuzluk tufanından tutun da parti kongrelerinin gölgesine kadar her çarpık ve gayrimeşru vakanın ortaya çıkması en başta milletimize büyük bir hakarettir. Cumhuriyet Halk Partisi’nin mahkemelik olması günden güne ağırlaşan hastalıklı bünyesinin sonucudur. Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. kurultay ile ilgili görünen davasının ve bu dava duruşmasının 8 Eylül 2025’e ertelenmesini bizim nazarımızda herhangi bir değeri bir gündemi yoktur.'Geçiniz bu masalları gelin de külahıma anlatın bu zırvaları'9 Eylül'e bir ve bütün halinde ulaşması Cumhuriyet Halk Partisi için demokratik bir fırsattır. Eğer bu samimi tavsiyelerimiz gerçekleşmezse bu parti Türk siyasetini yıpratacaktır. Hem siyasi varlığına yazık edecek hem de Türk demokrasisini zedeleyecektir. Maalesef Cumhuriyet Halk Partisi artık siyasi hedefleri için devletin kaynaklarını kanun dışı yollardan kullanacak ve şebeke oluşturacak kadar çizmeyi açmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi Genel başkanının Avrupa’da Türkiye’nin aleyhine konuşması karanlık üslubun kararmış ve katılaşmış bilincinin somut yankısından başka bir şey değildir. Neymiş bu zat alman sosyal demokrat Parti’nin kongresinde ayakta alkışlanmış. Geçiniz bu masalları gelin de külahıma anlatın bu zırvaları. Yabancıların karşısında nabza göre şerbet veren bir siyasetçinin ülkesini ve milletini tartışması hatta kötüleme yarışına girmesi utanç duyulacak bir itibarsızlıktır.PKK'nın silah bırakma sürecini tamamlaması bir an evvel sağlanmalı Yeni yüzyılda teröre yeri yoktur. Bugüne kadar ödenen bedeller çekilen çilelere tekrar katlanmak yeniden muhatap kalmak söz konusu değildir. Türkiye yeni bir döneme geçmiştir. Bu nedenle PKK’nın silah bırakma sürecini tamamlaması bir an evvel sağlanmalı. Hiç kimsenin altından kalkamayacağı yeni çatışmalara yol açacak sivri tariflere karşı azami derecede dikkat edilmelidir. PKK örgütsel varlığını fes ettiğini ve silahları bıraktığını açıklamıştır. DEM Parti'nin sorumlu ve sonuç odaklı temasları ise kayda değerdir. Kanlı süreç bütünüyle sonlanmalıdır. Umutlar kabarmalı barış havası hakim olmalıdır. Bundan geriye dönüş yoktur. Aksi halde doğacak sonuçların bedeli vahim ötesidir."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/leman-dergisi-karikaturisti-ters-kelepceyle-gozaltina-alindi-1097472236.html

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