Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış ve şiddetli rüzgar etkili olacak
© AA / Oğuz YeterMeteoroloji'den İstanbul'a yağış uyarısı
© AA / Oğuz Yeter
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Meteoroloji'nin bugünkü hava tahminlerine göre İstanbul, Ankara, Karadeniz ve İç Anadolu'da yerel yağış bekleniyor. Marmara, Ege ve Doğu Anadolu’da 60 km/saat hıza ulaşan rüzgar için oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 1 Temmuz Salı günü hava tahminlerine göre Marmara’nın kuzey ve doğusu, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece artacak, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek.
Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ile Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Balıkesir 34°C – Parçalı ve az bulutlu
Edirne 33°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İstanbul 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kırklareli 29°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Not: Güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) bekleniyor.
Balıkesir 34°C – Parçalı ve az bulutlu
Edirne 33°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İstanbul 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kırklareli 29°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Not: Güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) bekleniyor.
EGE
Afyonkarahisar 30°C – Az bulutlu ve açık
İzmir 37°C – Az bulutlu ve açık
Manisa 38°C – Az bulutlu ve açık
Muğla 35°C – Az bulutlu ve açık
Not: Kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) bekleniyor.
Afyonkarahisar 30°C – Az bulutlu ve açık
İzmir 37°C – Az bulutlu ve açık
Manisa 38°C – Az bulutlu ve açık
Muğla 35°C – Az bulutlu ve açık
Not: Kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) bekleniyor.
AKDENİZ
Adana 36°C – Az bulutlu ve açık
Antalya 39°C – Az bulutlu ve açık
Hatay 33°C – Az bulutlu ve açık
Isparta 32°C – Az bulutlu ve açık
Not: Kahramanmaraş çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) bekleniyor.
Adana 36°C – Az bulutlu ve açık
Antalya 39°C – Az bulutlu ve açık
Hatay 33°C – Az bulutlu ve açık
Isparta 32°C – Az bulutlu ve açık
Not: Kahramanmaraş çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Ankara 29°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Çankırı 29°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Eskişehir 29°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Konya 29°C – Parçalı ve az bulutlu
Ankara 29°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Çankırı 29°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Eskişehir 29°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Konya 29°C – Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Bolu 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Düzce 29°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Sinop 29°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Zonguldak 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Bolu 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Düzce 29°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Sinop 29°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Zonguldak 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya 30°C – Parçalı ve çok bulutlu
Rize 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Trabzon 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Amasya 30°C – Parçalı ve çok bulutlu
Rize 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Trabzon 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Erzurum 24°C – Parçalı ve az bulutlu
Kars 24°C – Parçalı ve az bulutlu
Malatya 32°C – Parçalı ve az bulutlu
Van 25°C – Parçalı ve az bulutlu
Not: Güneybatısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) bekleniyor.
Erzurum 24°C – Parçalı ve az bulutlu
Kars 24°C – Parçalı ve az bulutlu
Malatya 32°C – Parçalı ve az bulutlu
Van 25°C – Parçalı ve az bulutlu
Not: Güneybatısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır 37°C – Az bulutlu ve açık
Gaziantep 35°C – Az bulutlu ve açık
Mardin 34°C – Az bulutlu ve açık
Siirt 35°C – Az bulutlu ve açık
Not: Adıyaman çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) bekleniyor.
Diyarbakır 37°C – Az bulutlu ve açık
Gaziantep 35°C – Az bulutlu ve açık
Mardin 34°C – Az bulutlu ve açık
Siirt 35°C – Az bulutlu ve açık
Not: Adıyaman çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) bekleniyor.