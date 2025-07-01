https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/meteoroloji-uyardi-saganak-yagis-ve-siddetli-ruzgar-etkili-olacak-1097474968.html

Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış ve şiddetli rüzgar etkili olacak

Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış ve şiddetli rüzgar etkili olacak

Sputnik Türkiye

Meteoroloji 1 Temmuz hava durumu tahminlerine göre İstanbul, Ankara ve Karadeniz'de sağanak yağış, Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgar bekleniyor.

2025-07-01T06:40+0300

2025-07-01T06:40+0300

2025-07-01T06:40+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 1 Temmuz Salı günü hava tahminlerine göre Marmara’nın kuzey ve doğusu, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığı, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece artacak, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ile Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARABalıkesir 34°C – Parçalı ve az bulutluEdirne 33°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİstanbul 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKırklareli 29°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıNot: Güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) bekleniyor.EGEAfyonkarahisar 30°C – Az bulutlu ve açıkİzmir 37°C – Az bulutlu ve açıkManisa 38°C – Az bulutlu ve açıkMuğla 35°C – Az bulutlu ve açıkNot: Kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) bekleniyor.AKDENİZAdana 36°C – Az bulutlu ve açıkAntalya 39°C – Az bulutlu ve açıkHatay 33°C – Az bulutlu ve açıkIsparta 32°C – Az bulutlu ve açıkNot: Kahramanmaraş çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) bekleniyor.İÇ ANADOLUAnkara 29°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇankırı 29°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEskişehir 29°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKonya 29°C – Parçalı ve az bulutluBATI KARADENİZBolu 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDüzce 29°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSinop 29°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZonguldak 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya 30°C – Parçalı ve çok bulutluRize 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSamsun 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTrabzon 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUErzurum 24°C – Parçalı ve az bulutluKars 24°C – Parçalı ve az bulutluMalatya 32°C – Parçalı ve az bulutluVan 25°C – Parçalı ve az bulutluNot: Güneybatısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır 37°C – Az bulutlu ve açıkGaziantep 35°C – Az bulutlu ve açıkMardin 34°C – Az bulutlu ve açıkSiirt 35°C – Az bulutlu ve açıkNot: Adıyaman çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/goktasindan-kolye-yapti-otomobil-fiyatina-satiyor-1836da-namibyaya-dusen-20-tonluk-goktasindan-1097456349.html

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