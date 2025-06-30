https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/goktasindan-kolye-yapti-otomobil-fiyatina-satiyor-1836da-namibyaya-dusen-20-tonluk-goktasindan-1097456349.html

Göktaşından kolye yaptı, otomobil fiyatına satıyor: 1836'da Namibya'ya düşen 20 tonluk göktaşından tespih de var

Göktaşından kolye yaptı, otomobil fiyatına satıyor: 1836'da Namibya'ya düşen 20 tonluk göktaşından tespih de var

Sputnik Türkiye

Gök taşı meraklısı Adem Aktaş, gök taşından yaptığı bıçak, tespih ve bileklikleri rekor fiyatlara satıyor. Meteor taşından yaptırdığı bıçakları otomobil... 30.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-30T14:26+0300

2025-06-30T14:26+0300

2025-06-30T14:26+0300

yaşam

tespih

gök taşı

bıçak

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Göktaşından yapılan eşyalar otomobil fiyatına satılıyor. Konya'da yaşayan gök taşı meraklısı Adem Aktaş, koleksiyonluk meteorit parçalarını değerli eşyalara dönüştürerek takı ve hediyelik eşya sektörüne yenilik kazandırmayı amaçlıyor.Göktaşı nasıl aksesuar oluyor?Gök taşlarının ekonomik değerine işaret eden Aktaş, taşların CNC tezgahlarında işlenerek değerli aksesuarlara dönüştürüldüğünü dile getirdi.30 bin dolara bıçak, 750 dolara kolyeMeteoritlerden yüzük, kolye ve saat gibi ürünler yapılabildiğini dile getiren Aktaş, "Örneğin, şu an elimdeki bir saatin kadranı tamamen demir grup gök taşından yapılmış. Fiyatlar 500 dolardan başlayıp 2 bin 500 dolara kadar çıkabiliyor. Demir grup gök taşları, kırılganlık göstermedikleri için CNC ve özel atölyelerde rahatlıkla işlenebiliyor. Bu taşlardan saat, kolye ve bıçak gibi yüksek dayanıklılık isteyen ürünler yapılabiliyor." diye konuştu.Aktaş, şu ana kadar 12 parça ürün hazırladığını, bunlar arasında bıçaklar, kolyeler, bileklikler, alyans ve tespihlerin yer aldığını kaydetti.Aktaş, sosyal medya ve müzayede salonları üzerinden ürünlerini satışa çıkaracağını belirterek, şöyle konuştu:

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tespih, gök taşı, bıçak