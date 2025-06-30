https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/goktasindan-kolye-yapti-otomobil-fiyatina-satiyor-1836da-namibyaya-dusen-20-tonluk-goktasindan-1097456349.html
Göktaşından kolye yaptı, otomobil fiyatına satıyor: 1836'da Namibya'ya düşen 20 tonluk göktaşından tespih de var
Göktaşından kolye yaptı, otomobil fiyatına satıyor: 1836'da Namibya'ya düşen 20 tonluk göktaşından tespih de var
Sputnik Türkiye
Gök taşı meraklısı Adem Aktaş, gök taşından yaptığı bıçak, tespih ve bileklikleri rekor fiyatlara satıyor. Meteor taşından yaptırdığı bıçakları otomobil... 30.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-30T14:26+0300
2025-06-30T14:26+0300
2025-06-30T14:26+0300
yaşam
tespih
gök taşı
bıçak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1e/1097459207_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_9e547cef1436f46967f70727fa1d7ef2.jpg
Göktaşından yapılan eşyalar otomobil fiyatına satılıyor. Konya'da yaşayan gök taşı meraklısı Adem Aktaş, koleksiyonluk meteorit parçalarını değerli eşyalara dönüştürerek takı ve hediyelik eşya sektörüne yenilik kazandırmayı amaçlıyor.Göktaşı nasıl aksesuar oluyor?Gök taşlarının ekonomik değerine işaret eden Aktaş, taşların CNC tezgahlarında işlenerek değerli aksesuarlara dönüştürüldüğünü dile getirdi.30 bin dolara bıçak, 750 dolara kolyeMeteoritlerden yüzük, kolye ve saat gibi ürünler yapılabildiğini dile getiren Aktaş, "Örneğin, şu an elimdeki bir saatin kadranı tamamen demir grup gök taşından yapılmış. Fiyatlar 500 dolardan başlayıp 2 bin 500 dolara kadar çıkabiliyor. Demir grup gök taşları, kırılganlık göstermedikleri için CNC ve özel atölyelerde rahatlıkla işlenebiliyor. Bu taşlardan saat, kolye ve bıçak gibi yüksek dayanıklılık isteyen ürünler yapılabiliyor." diye konuştu.Aktaş, şu ana kadar 12 parça ürün hazırladığını, bunlar arasında bıçaklar, kolyeler, bileklikler, alyans ve tespihlerin yer aldığını kaydetti.Aktaş, sosyal medya ve müzayede salonları üzerinden ürünlerini satışa çıkaracağını belirterek, şöyle konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/darphane-ve-uzmanlar-kuyumcularda-bile-satiyor-diyerek-uyardi-sahte-altin-nasil-anlasilir-1082812976.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1e/1097459207_216:0:864:486_1920x0_80_0_0_a9e8876c997e99aa2e5d0c05f29944d2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tespih, gök taşı, bıçak
Göktaşından kolye yaptı, otomobil fiyatına satıyor: 1836'da Namibya'ya düşen 20 tonluk göktaşından tespih de var
Gök taşı meraklısı Adem Aktaş, gök taşından yaptığı bıçak, tespih ve bileklikleri rekor fiyatlara satıyor. Meteor taşından yaptırdığı bıçakları otomobil fiyatına satışa çıkaran iş insanı Adem Aktaş "Özel bir koleksiyonluk bıçağımız 30 bin dolardan satışa sunulacak"
Göktaşından yapılan eşyalar otomobil fiyatına satılıyor. Konya'da yaşayan gök taşı meraklısı Adem Aktaş, koleksiyonluk meteorit parçalarını değerli eşyalara dönüştürerek takı ve hediyelik eşya sektörüne yenilik kazandırmayı amaçlıyor.
Göktaşı nasıl aksesuar oluyor?
Gök taşlarının ekonomik değerine işaret eden Aktaş, taşların CNC tezgahlarında işlenerek değerli aksesuarlara dönüştürüldüğünü dile getirdi.
30 bin dolara bıçak, 750 dolara kolye
Meteoritlerden yüzük, kolye ve saat gibi ürünler yapılabildiğini dile getiren Aktaş, "Örneğin, şu an elimdeki bir saatin kadranı tamamen demir grup gök taşından yapılmış. Fiyatlar 500 dolardan başlayıp 2 bin 500 dolara kadar çıkabiliyor. Demir grup gök taşları, kırılganlık göstermedikleri için CNC ve özel atölyelerde rahatlıkla işlenebiliyor. Bu taşlardan saat, kolye ve bıçak gibi yüksek dayanıklılık isteyen ürünler yapılabiliyor." diye konuştu.
Aktaş, şu ana kadar 12 parça ürün hazırladığını, bunlar arasında bıçaklar, kolyeler, bileklikler, alyans ve tespihlerin yer aldığını kaydetti.
Aktaş, sosyal medya ve müzayede salonları üzerinden ürünlerini satışa çıkaracağını belirterek, şöyle konuştu:
"Özel bir koleksiyonluk bıçağımız 30 bin dolar, başka bir bıçağımıza ise 20 bin dolar değer biçtik. Kolye ve bileklik 750'şer dolardan satışa sunulacak. Ayrıca bir alyansımız da 500 dolardan satışta olacak. Tüm ürünler uluslararası sertifikalı ve orijinalliği kanıtlanmış. Ürünleri sosyal medya üzerinden tanıtıyorum. Yayınlarda hem taşların hikayesini hem de ürünlerin detaylarını anlatıyorum. Aynı zamanda Türkiye'de büyük müzayede salonlarında açık artırmayla da satışa sunmak için girişimlerde bulunuyorum. Gök taşı sektörü Türkiye için yeni bir alan. Hem estetik hem ekonomik değeri var."