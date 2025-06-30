https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/peskov-rusya-ile-ukrayna-arasindaki-3-tur-muzakerelerin-tarihinin-kisa-zamanda-netlesmesini-umariz-1097457370.html

Peskov: Rusya ile Ukrayna arasındaki 3. tur müzakerelerin tarihinin kısa zamanda netleşmesini umarız

Peskov: Rusya ile Ukrayna arasındaki 3. tur müzakerelerin tarihinin kısa zamanda netleşmesini umarız

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya ile Ukrayna arasındaki üçüncü tur müzakerelerin tarihi konusunun yakın zamanda netlik kazanmasını umduğunu belirtti. 30.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-30T13:25+0300

2025-06-30T13:25+0300

2025-06-30T13:25+0300

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da düzenlenen müzakerelerinin üçüncü turunun tarihinin kısa zamanda netleşmesini beklediğini belirtti.Peskov'un yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:🔸Kiev, çatışmaların durması için ne yapılması gerektiğini çok iyi biliyor, Putin bu şartları bir yıl önce dile getirmişti.🔸Rusya ile Ukrayna arasındaki üçüncü tur müzakerelerin tarih konusunun yakın gelecekte netlik kazanacağını umuyoruz.🔸(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile (Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham) Aliyev arasında görüşme şu anda gündemde değil.🔸Moskova, Sırbistan'daki protestolar sırasında renkli devrimleri kışkırtmaya yönelik teknolojilerin kullanıldığı olasılığını dışlamıyor.🔸Moskova, Sırp yönetiminin yakın gelecekte ülkede kanun ve düzeni yeniden tesis edebileceğini umuyor.🔸Moskova, ABD’li Senatör Graham'ın, Trump'ın Rusya karşıtı yaptırımları sıkılaştırmaya hazır olduğu yönündeki açıklamasını not etti.🔸Putin, pazartesi günü yeni bölgelerin kalkınması konusunda toplantı yapacak.🔸Rusya'nın yeni bölgelerinin kalkınması Devlet Başkanı ve Hükümet için bir önceliktir.

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rusya, kremlin, dmitriy peskov, basın açıklaması, gazeteciler, ukrayna, moskova, vladimir putin, i̇lham aliyev, sırbistan, protesto, abd'li senatör lindsey graham