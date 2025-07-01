https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/kalp-krizi-gecirdigi-iddia-edilmisti-sahnede-fenalasan-sevcan-orhandan-ilk-aciklama-1097504442.html

Kalp krizi geçirdiği iddia edilmişti: Sahnede fenalaşan Sevcan Orhan'dan ilk açıklama

Kalp krizi geçirdiği iddia edilmişti: Sahnede fenalaşan Sevcan Orhan'dan ilk açıklama

Sputnik Türkiye

Türk Halk Müziği sanatçısı Sevcan Orhan, Kıbrıs'ta sahne aldığı sırada aniden fenalaştı. Sosyal medyada, ünlü sanatçının kalp krizi geçirdiği yönünde iddialar... 01.07.2025, Sputnik Türkiye

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kıbrıs

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sağlık bakanlığı

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kalp krizi

kalp çarpıntısı

koroner kalp hastalığı

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Sevcan Orhan, kalp krizi iddialarını yalanlayarak tansiyon düşüklüğü ve kalp ritim bozukluğu yaşadığını belirtti.Kıbrıs'ta sahne aldığı sırada aniden fenalaşan Türk Halk Müziği sanatçısı Sevcan Orhan, hastaneye kaldırılmıştı. Sosyal medyada kalp krizi geçirdiği iddia edilen sanatçı iddiaları sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla yalanladı.Paylaşımında Sevcan Orhan, ''Selamlar, iyiyim. Arayan, soran herkese teşekkür ederim. Cumartesi akşamı Kıbrıs'ta bir tansiyon düşüklüğü sebebiyle bir kalp ritim bozukluğu yaşadım. Sadece iyi olduğumu bilmeniz için bu videoyu çektim. Çıkan bazı haberlere kırgınım ama sevenlerime sesimi ulaştırmak istedim. İyi ki varsınız'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/unlu-spiker-sabri-ugan-son-yolculuguna-ugurlandi-1097501670.html

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