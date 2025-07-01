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Kalp krizi geçirdiği iddia edilmişti: Sahnede fenalaşan Sevcan Orhan'dan ilk açıklama
Kalp krizi geçirdiği iddia edilmişti: Sahnede fenalaşan Sevcan Orhan'dan ilk açıklama
Sputnik Türkiye
Türk Halk Müziği sanatçısı Sevcan Orhan, Kıbrıs'ta sahne aldığı sırada aniden fenalaştı. Sosyal medyada, ünlü sanatçının kalp krizi geçirdiği yönünde iddialar... 01.07.2025, Sputnik Türkiye
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Sevcan Orhan, kalp krizi iddialarını yalanlayarak tansiyon düşüklüğü ve kalp ritim bozukluğu yaşadığını belirtti.Kıbrıs'ta sahne aldığı sırada aniden fenalaşan Türk Halk Müziği sanatçısı Sevcan Orhan, hastaneye kaldırılmıştı. Sosyal medyada kalp krizi geçirdiği iddia edilen sanatçı iddiaları sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla yalanladı.Paylaşımında Sevcan Orhan, ''Selamlar, iyiyim. Arayan, soran herkese teşekkür ederim. Cumartesi akşamı Kıbrıs'ta bir tansiyon düşüklüğü sebebiyle bir kalp ritim bozukluğu yaşadım. Sadece iyi olduğumu bilmeniz için bu videoyu çektim. Çıkan bazı haberlere kırgınım ama sevenlerime sesimi ulaştırmak istedim. İyi ki varsınız'' dedi.
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sevcan orhan, türkiye, kıbrıs, sağlık, sağlık bakanlığı, kalp, kalp krizi, kalp çarpıntısı, koroner kalp hastalığı, kırık kalp sendromu, kalp hastalıkları, kalp masajı, kalp yetmezliği, kalp damar hastalığı, kalp
sevcan orhan, türkiye, kıbrıs, sağlık, sağlık bakanlığı, kalp, kalp krizi, kalp çarpıntısı, koroner kalp hastalığı, kırık kalp sendromu, kalp hastalıkları, kalp masajı, kalp yetmezliği, kalp damar hastalığı, kalp

Kalp krizi geçirdiği iddia edilmişti: Sahnede fenalaşan Sevcan Orhan'dan ilk açıklama

21:57 01.07.2025
© AAsevcan orhan
sevcan orhan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2025
© AA
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Türk Halk Müziği sanatçısı Sevcan Orhan, Kıbrıs'ta sahne aldığı sırada aniden fenalaştı. Sosyal medyada, ünlü sanatçının kalp krizi geçirdiği yönünde iddialar yayıldı. Bu haberlerin ardından Sevcan Orhan, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak yaşadığı durumu kendisi açıkladı.
Sevcan Orhan, kalp krizi iddialarını yalanlayarak tansiyon düşüklüğü ve kalp ritim bozukluğu yaşadığını belirtti.
Kıbrıs'ta sahne aldığı sırada aniden fenalaşan Türk Halk Müziği sanatçısı Sevcan Orhan, hastaneye kaldırılmıştı. Sosyal medyada kalp krizi geçirdiği iddia edilen sanatçı iddiaları sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla yalanladı.
Paylaşımında Sevcan Orhan, ''Selamlar, iyiyim. Arayan, soran herkese teşekkür ederim. Cumartesi akşamı Kıbrıs'ta bir tansiyon düşüklüğü sebebiyle bir kalp ritim bozukluğu yaşadım. Sadece iyi olduğumu bilmeniz için bu videoyu çektim. Çıkan bazı haberlere kırgınım ama sevenlerime sesimi ulaştırmak istedim. İyi ki varsınız'' dedi.
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