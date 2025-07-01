İzmir, Manisa, Hatay: Orman yangınlarıyla mücadele eden illerde son durum

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
CHP kurultay davası ertelenir mi?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Kartalkaya aileleri: ‘İntikam değil adalet istiyoruz’
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:29
21 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:52
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Trafik cezalarına zam geliyor mu?
12:07
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
En unutulmaz arkadaşlıklar
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye’de gıda teknolojisi ve geldiği nokta
14:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Trump ve Netanyahu'nun İbrahim Anlaşmaları düzeni
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
SESLİ HABER
TÜBİTAK’tan tersine beyin göçü hamlesi
17:43
3 dk
SESLİ HABER
İsrail, Gazze’de yardım bekleyen sivilleri vurdu
17:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Ahmet Güzel: ‘Trambolin kullanımı 2 ila 5 yaş grubundaki çocuklarda baş-boyun travması riski taşıyor’
18:16
3 dk
SESLİ HABER
PKK’lı Hozat: Emperyalizm, İsrail’i Ortadoğu’nun gücü yapmak istiyor
18:27
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Kartalkaya’da yargılama süreci başlıyor: ‘İntikam değil adalet istiyoruz’
18:40
2 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Ahmet Güzel uyardı: Çocuklarda güneş çarpmasına dikkat
18:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:10
80 dk
SESLİ HABER
Bir asra bir kala: Gazi Koşusu en fazla kazananı kim?
20:37
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Demir çelik devi konkordato talep etti
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
34 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/izmir-manisa-hatay-orman-yanginiyla-mucadele-eden-illerde-son-durum-1097475760.html
İzmir, Manisa, Hatay: Orman yangınlarıyla mücadele eden illerde son durum
İzmir, Manisa, Hatay: Orman yangınlarıyla mücadele eden illerde son durum
Sputnik Türkiye
İzmir, Manisa ve Hatay başta olmak üzere Türkiye genelinde çıkan 7 orman yangınından 4'ü kontrol altına alındı. Bazı bölgelerde tahliyeler başladı, rüzgarla mücadele sürüyor.
2025-07-01T07:09+0300
2025-07-01T07:10+0300
türki̇ye
orman
orman yangını
yangın
yangın söndürme
i̇zmir
manisa
hatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/01/1097475468_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_03374dca3054a03abe6a02b7b3753079.jpg
Yüksek sıcaklığın sert rüzgarlarla birleşmesi sonrası Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Toplamda 7 yangının 4'nün kontrol altına alındığı açıklandı. Orman yangınlarında yaralanan 46 kişi tedavi altına alındı, 10 kişi ise gözaltına alındı.İl il orman yangınlarında son durum İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Seferihisar, Doğanbey’de devam eden yangın rüzgarın da etkisiyle yayılarak Seferihisar-Kuşadası Karayoluna kadar indi. 5 köy ve 2 mahalle tedbiren tahliye edildi. Manisa'nın Ahmetli ilçesinde çöplük alanda ve Kula ilçesinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle ormana sıçrayan yangın Salihli'ye ulaştı. Bazı bölgelerde rüzgarla savaşıldığını açıklayan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Manisa Akhisar yangınında sonuç almakla alakalı oldukça iyimserdik ancak açıklamamızdan sonra hakikaten bizleri de şaşırtan çok ciddi bir rüzgar oluştu ve belli bir alana yayıldı" dedi. Hatay'ın Antakya ilçesindeki orman yangınında da sonuç almaya yakınken kararsız ve sert rüzgarların mücadeleyi uzattı.Elazığ’ın Maden ilçesinde ağaçlık ve otluk alanda yangın çıktı. Rüzgar nedeni ile yangın hızla ilerlerken, yakınlarda bulunan bir köy tedbir amaçlı boşaltıldı.Adana'nın Kozan ilçesi Boztahta Mahallesi'nde yüksek gerilim hattındaki elektrik telinin kopması sonucu çıkan orman yangını kontrol altına alındı. "Biz bu savaşı kazanırız, ben orman kahramanı arkadaşlarıma güveniyorum" açıklaması yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın Sultanhisar, Muğla Bodrum, Balıkesir Bigadiç ve Bursa İznik'teki yangınların kontrol altına alındığını aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/hatayda-orman-yangini-bin-800-civarinda-vatandas-tahliye-edildi-yaklasik-160-hane-bosaltildi-60-1097471507.html
türki̇ye
i̇zmir
manisa
hatay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/01/1097475468_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_14897304d2eedb8e82a6b9cf3b739657.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
orman yangını son durum, i̇zmir seferihisar yangını, manisa yangın, hatay orman yangını, menderes, doğanbey, rüzgar yangın yayılımı, tarım orman bakanlığı açıklaması, yangın tahliye
orman yangını son durum, i̇zmir seferihisar yangını, manisa yangın, hatay orman yangını, menderes, doğanbey, rüzgar yangın yayılımı, tarım orman bakanlığı açıklaması, yangın tahliye

İzmir, Manisa, Hatay: Orman yangınlarıyla mücadele eden illerde son durum

07:09 01.07.2025 (güncellendi: 07:10 01.07.2025)
© AA / Ali Kemal ZerenliHatay, Antakya orman yangını
Hatay, Antakya orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2025
© AA / Ali Kemal Zerenli
Abone ol
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı başta İzmir olmak üzere Türkiye genelindeki orman yangınlarıyla ilgili bilgi verdi.
Yüksek sıcaklığın sert rüzgarlarla birleşmesi sonrası Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Toplamda 7 yangının 4'nün kontrol altına alındığı açıklandı. Orman yangınlarında yaralanan 46 kişi tedavi altına alındı, 10 kişi ise gözaltına alındı.

İl il orman yangınlarında son durum

İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Seferihisar, Doğanbey’de devam eden yangın rüzgarın da etkisiyle yayılarak Seferihisar-Kuşadası Karayoluna kadar indi. 5 köy ve 2 mahalle tedbiren tahliye edildi.
Manisa'nın Ahmetli ilçesinde çöplük alanda ve Kula ilçesinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle ormana sıçrayan yangın Salihli'ye ulaştı. Bazı bölgelerde rüzgarla savaşıldığını açıklayan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Manisa Akhisar yangınında sonuç almakla alakalı oldukça iyimserdik ancak açıklamamızdan sonra hakikaten bizleri de şaşırtan çok ciddi bir rüzgar oluştu ve belli bir alana yayıldı" dedi.
Hatay'ın Antakya ilçesindeki orman yangınında da sonuç almaya yakınken kararsız ve sert rüzgarların mücadeleyi uzattı.
Elazığ’ın Maden ilçesinde ağaçlık ve otluk alanda yangın çıktı. Rüzgar nedeni ile yangın hızla ilerlerken, yakınlarda bulunan bir köy tedbir amaçlı boşaltıldı.
Adana'nın Kozan ilçesi Boztahta Mahallesi'nde yüksek gerilim hattındaki elektrik telinin kopması sonucu çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
"Biz bu savaşı kazanırız, ben orman kahramanı arkadaşlarıma güveniyorum" açıklaması yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın Sultanhisar, Muğla Bodrum, Balıkesir Bigadiç ve Bursa İznik'teki yangınların kontrol altına alındığını aktardı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan orman yangınına karadan müdahale ediliyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2025
DÜNYA
Hatay'da orman yangını: Bin 800 civarında vatandaş tahliye edildi, yaklaşık 160 hane boşaltıldı, 60 hane de zarar gördü
Dün, 22:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала