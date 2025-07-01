https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/izmir-manisa-hatay-orman-yanginiyla-mucadele-eden-illerde-son-durum-1097475760.html
İzmir, Manisa, Hatay: Orman yangınlarıyla mücadele eden illerde son durum
İzmir, Manisa, Hatay: Orman yangınlarıyla mücadele eden illerde son durum
Sputnik Türkiye
İzmir, Manisa ve Hatay başta olmak üzere Türkiye genelinde çıkan 7 orman yangınından 4'ü kontrol altına alındı. Bazı bölgelerde tahliyeler başladı, rüzgarla mücadele sürüyor.
2025-07-01T07:09+0300
2025-07-01T07:09+0300
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Yüksek sıcaklığın sert rüzgarlarla birleşmesi sonrası Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Toplamda 7 yangının 4'nün kontrol altına alındığı açıklandı. Orman yangınlarında yaralanan 46 kişi tedavi altına alındı, 10 kişi ise gözaltına alındı.İl il orman yangınlarında son durum İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Seferihisar, Doğanbey’de devam eden yangın rüzgarın da etkisiyle yayılarak Seferihisar-Kuşadası Karayoluna kadar indi. 5 köy ve 2 mahalle tedbiren tahliye edildi. Manisa'nın Ahmetli ilçesinde çöplük alanda ve Kula ilçesinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle ormana sıçrayan yangın Salihli'ye ulaştı. Bazı bölgelerde rüzgarla savaşıldığını açıklayan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Manisa Akhisar yangınında sonuç almakla alakalı oldukça iyimserdik ancak açıklamamızdan sonra hakikaten bizleri de şaşırtan çok ciddi bir rüzgar oluştu ve belli bir alana yayıldı" dedi. Hatay'ın Antakya ilçesindeki orman yangınında da sonuç almaya yakınken kararsız ve sert rüzgarların mücadeleyi uzattı.Elazığ’ın Maden ilçesinde ağaçlık ve otluk alanda yangın çıktı. Rüzgar nedeni ile yangın hızla ilerlerken, yakınlarda bulunan bir köy tedbir amaçlı boşaltıldı.Adana'nın Kozan ilçesi Boztahta Mahallesi'nde yüksek gerilim hattındaki elektrik telinin kopması sonucu çıkan orman yangını kontrol altına alındı. "Biz bu savaşı kazanırız, ben orman kahramanı arkadaşlarıma güveniyorum" açıklaması yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın Sultanhisar, Muğla Bodrum, Balıkesir Bigadiç ve Bursa İznik'teki yangınların kontrol altına alındığını aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/hatayda-orman-yangini-bin-800-civarinda-vatandas-tahliye-edildi-yaklasik-160-hane-bosaltildi-60-1097471507.html
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orman yangını son durum, i̇zmir seferihisar yangını, manisa yangın, hatay orman yangını, menderes, doğanbey, rüzgar yangın yayılımı, tarım orman bakanlığı açıklaması, yangın tahliye
İzmir, Manisa, Hatay: Orman yangınlarıyla mücadele eden illerde son durum
07:09 01.07.2025 (güncellendi: 07:10 01.07.2025)
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı başta İzmir olmak üzere Türkiye genelindeki orman yangınlarıyla ilgili bilgi verdi.
Yüksek sıcaklığın sert rüzgarlarla birleşmesi sonrası Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Toplamda 7 yangının 4'nün kontrol altına alındığı açıklandı. Orman yangınlarında yaralanan 46 kişi tedavi altına alındı, 10 kişi ise gözaltına alındı.
İl il orman yangınlarında son durum
İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Seferihisar, Doğanbey’de devam eden yangın rüzgarın da etkisiyle yayılarak Seferihisar-Kuşadası Karayoluna kadar indi. 5 köy ve 2 mahalle tedbiren tahliye edildi.
Manisa'nın Ahmetli ilçesinde çöplük alanda ve Kula ilçesinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle ormana sıçrayan yangın Salihli'ye ulaştı. Bazı bölgelerde rüzgarla savaşıldığını açıklayan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Manisa Akhisar yangınında sonuç almakla alakalı oldukça iyimserdik ancak açıklamamızdan sonra hakikaten bizleri de şaşırtan çok ciddi bir rüzgar oluştu ve belli bir alana yayıldı" dedi.
Hatay'ın Antakya ilçesindeki orman yangınında da sonuç almaya yakınken kararsız ve sert rüzgarların mücadeleyi uzattı.
Elazığ’ın Maden ilçesinde ağaçlık ve otluk alanda yangın çıktı. Rüzgar nedeni ile yangın hızla ilerlerken, yakınlarda bulunan bir köy tedbir amaçlı boşaltıldı.
Adana'nın Kozan ilçesi Boztahta Mahallesi'nde yüksek gerilim hattındaki elektrik telinin kopması sonucu çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
"Biz bu savaşı kazanırız, ben orman kahramanı arkadaşlarıma güveniyorum" açıklaması yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın Sultanhisar, Muğla Bodrum, Balıkesir Bigadiç ve Bursa İznik'teki yangınların kontrol altına alındığını aktardı.