https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/hatayda-orman-yangini-bin-800-civarinda-vatandas-tahliye-edildi-yaklasik-160-hane-bosaltildi-60-1097471507.html

Hatay'da orman yangını: Bin 800 civarında vatandaş tahliye edildi, yaklaşık 160 hane boşaltıldı, 60 hane de zarar gördü

Hatay'da orman yangını: Bin 800 civarında vatandaş tahliye edildi, yaklaşık 160 hane boşaltıldı, 60 hane de zarar gördü

Sputnik Türkiye

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde orman yangını çıktı. Yangında bin 800 civarında vatandaş tahliye edildi, yaklaşık 160 hane boşaltıldı, 60 hane de zarar gördü 30.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-30T22:14+0300

2025-06-30T22:14+0300

2025-06-30T22:14+0300

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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile 4 söndürme helikopteri ve aralarında arazözlerin de olduğu 414 araç yönlendirildi.Bölgeye giden Hatay Valisi Mustafa Masatlı, şöyle konuştu:Masatlı, yangınla mücadelenin havadan 4 helikopter, karadan da 414 araçla sürdürüldüğünü, çalışmalarda yaklaşık bin personelin görev aldığını ifade ederek, "Yangının çıkış şekliyle ilgili şu anda net bir tespitimiz yok ama ilgili arkadaşlarımız hem teknik hem de yerel olarak incelemelerini sürdürüyor." dedi.Vali Masatlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/izmirin-seferihisar-ilcesindeki-orman-yangini-nedeniyle-bir-mahalle-tahliye-edildi-1097469931.html

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