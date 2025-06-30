https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/hatayda-orman-yangini-bin-800-civarinda-vatandas-tahliye-edildi-yaklasik-160-hane-bosaltildi-60-1097471507.html
Hatay'da orman yangını: Bin 800 civarında vatandaş tahliye edildi, yaklaşık 160 hane boşaltıldı, 60 hane de zarar gördü
Hatay'da orman yangını: Bin 800 civarında vatandaş tahliye edildi, yaklaşık 160 hane boşaltıldı, 60 hane de zarar gördü
Sputnik Türkiye
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde orman yangını çıktı. Yangında bin 800 civarında vatandaş tahliye edildi, yaklaşık 160 hane boşaltıldı, 60 hane de zarar gördü 30.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-30T22:14+0300
2025-06-30T22:14+0300
2025-06-30T22:14+0300
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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile 4 söndürme helikopteri ve aralarında arazözlerin de olduğu 414 araç yönlendirildi.Bölgeye giden Hatay Valisi Mustafa Masatlı, şöyle konuştu:Masatlı, yangınla mücadelenin havadan 4 helikopter, karadan da 414 araçla sürdürüldüğünü, çalışmalarda yaklaşık bin personelin görev aldığını ifade ederek, "Yangının çıkış şekliyle ilgili şu anda net bir tespitimiz yok ama ilgili arkadaşlarımız hem teknik hem de yerel olarak incelemelerini sürdürüyor." dedi.Vali Masatlı, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/izmirin-seferihisar-ilcesindeki-orman-yangini-nedeniyle-bir-mahalle-tahliye-edildi-1097469931.html
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hatay, antakya, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın felaketi, orman yangını
hatay, antakya, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın felaketi, orman yangını
Hatay'da orman yangını: Bin 800 civarında vatandaş tahliye edildi, yaklaşık 160 hane boşaltıldı, 60 hane de zarar gördü
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde orman yangını çıktı. Yangında bin 800 civarında vatandaş tahliye edildi, yaklaşık 160 hane boşaltıldı, 60 hane de zarar gördü
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile 4 söndürme helikopteri ve aralarında arazözlerin de olduğu 414 araç yönlendirildi.
Bölgeye giden Hatay Valisi Mustafa Masatlı, şöyle konuştu:
"En büyük dezavantajımız özellikle son 2 günde rüzgarın aşırı şiddetli ve kararsız hareketleriydi. Bugün de yangında aynısını gördük. Rüzgar kararsız ve şiddetli şekilde, yer yer anafor oluşturarak bölgemizde yangının yayılmasını tetikledi. Buna rağmen o bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın süratle tahliyesini gerçekleştirdik. Şu ana kadar 3 mahallemizde 1800 civarında vatandaşımızı tahliye ettik, yaklaşık 160 hanemizi de bu manada boşaltmış olduk. Diğer taraftan da 60 civarı hanemiz de zarar gördü."
Masatlı, yangınla mücadelenin havadan 4 helikopter, karadan da 414 araçla sürdürüldüğünü, çalışmalarda yaklaşık bin personelin görev aldığını ifade ederek, "Yangının çıkış şekliyle ilgili şu anda net bir tespitimiz yok ama ilgili arkadaşlarımız hem teknik hem de yerel olarak incelemelerini sürdürüyor." dedi.
Vali Masatlı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yer yer yangının şiddeti artsa da arkadaşlarımız yangının önüne geçerek büyümesini engelliyor. Burada bizim için en sevindirici husus herhangi can kaybının söz konusu olmamasıdır. Diğer taraftan yarın itibarıyla da inşallah yangının etkisi azalır, sahada başta konutlar, ahırlar ve diğer tarımsal yapılar olmak üzere hasar tespitini yaparız ve tablomuz net ortaya çıkar."