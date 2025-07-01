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İtalya, 2026-2028 arasında yaklaşık 500 bin kişiye çalışma vizesi verecek
İtalya, 2026-2028 arasında yaklaşık 500 bin kişiye çalışma vizesi verecek
Sputnik Türkiye
İtalya, 2026-2028 yıllarında AB dışı ülkelerden yaklaşık 500 bin işçiye çalışma vizesi vereceğini duyurdu. Kararın amacı, yaşlanan nüfus ve iş gücü açığını kapatmak. Detaylar haberde.
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İtalya, 2026'dan 2028'e kadar Avrupa Birliği (AB) vatandaşı olmayan yaklaşık 500 bin kişiye çalışma vizesi vereceğini açıkladı. Pazartesi günü İtalya'da düzenlenen kabine toplantısının ardından yapılan açıklamada, ülkenin iş gücü kıtlığına çözüm olarak yasal göç kanallarını genişletmeye gidileceğini, bu bağlamda 2026 yılından 2028'e kadar AB dışından yaklaşık 500 bin kişiye çalışma vizesi verileceği aktarıldı.2026'da toplam 164 bin 850 kişiye, 2028'e kadar da toplamda 479 bin 550 kişiye çalışma vizesi verilmesi planlanıyor. İtalya Başbakanı Georgia Meloni'nin koalisyonun başına gelmesinin ardından hükümet, 2023 ile 2025 yılları arasında 450 binden fazla kişiye izin verme kararı almıştı.İtalya'da iş gücü açığı büyüyorİtalya'da doğum oranlarının düşmesi ve yaşlı nüfusun artması, iş gücü açığını her geçen yıl büyütüyor. 2024’te ölüm sayısı doğum sayısını 281 bin kişi aştı, toplam nüfus ise 37 bin azalarak 58,9 milyona geriledi. Osservatorio Conti Pubblici kuruluşuna göre, İtalya’nın mevcut nüfusunu koruyabilmesi için 2050 yılına kadar en az 10 milyon göçmeni ülkeye kabul etmesi gerekecek.Yasadışı göçmenlere karşı politikalar devam ediyorMeloni hükümeti, yasal göçe kapı aralarken yasadışı göçmenlere yönelik sert politikalarını sürdürüyor. Bu kapsamda sınır dışı işlemleri hızlandırılırken, Akdeniz’de kurtarma operasyonları yürüten sivil toplum kuruluşlarının faaliyetleri kısıtlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/almanya-reddedilen-schengen-vizesi-basvurularina-itiraz-hakkini-1-temmuz-itibariyle-kaldiriyor-1097450653.html
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italya iş vizesi, italya göçmen işçi, italya 2026 iş vizesi, italya göç planı, italya meloni göç, italya işçi alımı 2028, italya nüfus krizi, italya çalışma izni
italya iş vizesi, italya göçmen işçi, italya 2026 iş vizesi, italya göç planı, italya meloni göç, italya işçi alımı 2028, italya nüfus krizi, italya çalışma izni

İtalya, 2026-2028 arasında yaklaşık 500 bin kişiye çalışma vizesi verecek

12:08 01.07.2025 (güncellendi: 12:09 01.07.2025)
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Vize - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2025
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İtalya, AB dışından gelecek 500 bine yakın işçiye kapılarını açmayı planlıyor. Hükümet, yaşlanan nüfus ve iş gücü açığı nedeniyle vize kotasını genişletiyor.
İtalya, 2026'dan 2028'e kadar Avrupa Birliği (AB) vatandaşı olmayan yaklaşık 500 bin kişiye çalışma vizesi vereceğini açıkladı.
Pazartesi günü İtalya'da düzenlenen kabine toplantısının ardından yapılan açıklamada, ülkenin iş gücü kıtlığına çözüm olarak yasal göç kanallarını genişletmeye gidileceğini, bu bağlamda 2026 yılından 2028'e kadar AB dışından yaklaşık 500 bin kişiye çalışma vizesi verileceği aktarıldı.
2026'da toplam 164 bin 850 kişiye, 2028'e kadar da toplamda 479 bin 550 kişiye çalışma vizesi verilmesi planlanıyor. İtalya Başbakanı Georgia Meloni'nin koalisyonun başına gelmesinin ardından hükümet, 2023 ile 2025 yılları arasında 450 binden fazla kişiye izin verme kararı almıştı.

İtalya'da iş gücü açığı büyüyor

İtalya'da doğum oranlarının düşmesi ve yaşlı nüfusun artması, iş gücü açığını her geçen yıl büyütüyor. 2024’te ölüm sayısı doğum sayısını 281 bin kişi aştı, toplam nüfus ise 37 bin azalarak 58,9 milyona geriledi.
Osservatorio Conti Pubblici kuruluşuna göre, İtalya’nın mevcut nüfusunu koruyabilmesi için 2050 yılına kadar en az 10 milyon göçmeni ülkeye kabul etmesi gerekecek.

Yasadışı göçmenlere karşı politikalar devam ediyor

Meloni hükümeti, yasal göçe kapı aralarken yasadışı göçmenlere yönelik sert politikalarını sürdürüyor. Bu kapsamda sınır dışı işlemleri hızlandırılırken, Akdeniz’de kurtarma operasyonları yürüten sivil toplum kuruluşlarının faaliyetleri kısıtlanıyor.
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