https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/istanbulun-enflasyonu-aciklandi-haziranda-yuzde-177-artti-1097489097.html

İstanbul'un enflasyonu açıklandı: Haziranda yüzde 1.77 arttı

İstanbul'un enflasyonu açıklandı: Haziranda yüzde 1.77 arttı

Sputnik Türkiye

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, İstanbul'da enflasyon haziranda aylık bazda yüzde 1.77 arttı. 01.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-01T12:27+0300

2025-07-01T12:27+0300

2025-07-01T12:27+0300

ekonomi̇

i̇stanbul ticaret odası (i̇to)

enflasyon

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İTO verilerine göre, İstanbul'da enflasyon haziranda aylık bazda yüzde 1,77 artış gösterdi. Verilere göre yıllık bazda ise artış ise yüzde 44,38 olarak açıklandı. İstanbul Tüketici Fiyat İndeksine göre, en yüksek artış ise yüzde 2.70 ile konut fiyatlarında yaşandı. İstanbul Ticaret Odası tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 Haziran ayına göre 2025 Haziran ayında İstanbul’da yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre dİstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde yüzde 44,38 oldu.Konut ilk sırada yerini aldıAçıklamada şu ifadelere yer verildi: "2025 Haziran ayında İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde; bir önceki aya göre Konut Harcamaları grubunda yüzde 2,70, Ev Eşyası Harcamaları grubunda yüzde 2,57, Lokanta ve Oteller Harcama grubunda yüzde 1,98, Gıda ve Alkolsüz İçecekler Harcama grubunda yüzde 1,93, Ulaştırma Harcamaları grubunda yüzde 1,67, Eğitim Harcamaları grubunda yüzde 1,45, Çeşitli Mal ve Hizmetler Harcama grubunda yüzde 0,97, Sağlık Harcamaları grubunda yüzde 0,77, Haberleşme Harcamaları grubunda yüzde 0,71, Giyim ve Ayakkabı Harcamaları grubunda yüzde 0,27 ve Alkollü İçecekler ve Tütün harcamaları grubunda yüzde 0,21 artış izlendi. Eğlence ve Kültür Harcamaları grubunda yüzde -0,07 azalış yaşandı. Toptan fiyat hareketlerini yansıtan ve 2025 Mayıs ayında yüzde 0,69 oranında artan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi 2025 Haziran ayında yüzde 1,93 oranında artmıştır.2025 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde 24,13, yıllık ortalama değişim oranı ise yüzde 37,36 olmuştur."

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i̇stanbul ticaret odası (i̇to), enflasyon