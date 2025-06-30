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Erdoğan'dan ekonomiye dair mesaj: 'Enflasyon bir yıldır kesintisiz olarak geriliyor, yıl sonunda hedef 20'li rakamlar'
Erdoğan'dan ekonomiye dair mesaj: 'Enflasyon bir yıldır kesintisiz olarak geriliyor, yıl sonunda hedef 20'li rakamlar'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enflasyon bir yıldır kesintisiz olarak geriliyor. Yıl sonunda enflasyonda 20'li rakamları görmeyi bekliyoruz" dedi. 30.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-30T12:12+0300
2025-06-30T12:12+0300
2025-06-30T12:42+0300
ekonomi̇
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
ihracat
ekonomi
ithalat
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyona ve ekonomiye dair mesajlar verdi. Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde TİM 32. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu.'Her gün yeni bir gerilim''Enflasyon geriliyor'Türk dizilerine yoğun ilgiCumhurbaşkanı Erdoğan yurt dışında yoğun ilgi gören Türk dizilerine ilişkin "Ziyaret ettiğimiz ülkelerde Türk dizilerini seyrederek Türkçe öğrenmiş, ülkemizin adeta fahri elçisi olmuş gençlerle karşılaşıyoruz" dedi.'Biz maraton koşucusuyuz'
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/ahmet-hakandan-kilicdaroglu-yorumu-daha-dune-kadar-genel-baskaniniz-olan-adami-onursuzca-partiden-1097449078.html
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erdoğan, erdoğan son dakika, erdoğan enflasyon açıklaması
erdoğan, erdoğan son dakika, erdoğan enflasyon açıklaması
Erdoğan'dan ekonomiye dair mesaj: 'Enflasyon bir yıldır kesintisiz olarak geriliyor, yıl sonunda hedef 20'li rakamlar'
12:12 30.06.2025 (güncellendi: 12:42 30.06.2025)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enflasyon bir yıldır kesintisiz olarak geriliyor. Yıl sonunda enflasyonda 20'li rakamları görmeyi bekliyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyona ve ekonomiye dair mesajlar verdi. Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde TİM 32. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu.
Türkiye'nin gıpta ile takip edilen büyüme ve kalkınma hikayesi ihracatçılarımızın özverili çabaları ile yazılıyor
'Her gün yeni bir gerilim'
Bölgemizde her gün gözlerimizi yeni bir gerilimle açıyoruz. Dengelerin kurulması biraz daha zaman alacak. Türkiye olarak yol haritamızı bu gerçeği göz önünde bulundurarak belirliyoruz
Ekonomimizin yapılsa direnci arttı, dış bağımlılık azaldı. Mayıs başından itibaren rezervlerimiz arttı. Risk primi düşüyor. Türk Lirası'na güven yükseliyor. Enflasyon bir yıldır kesintisiz olarak geriliyor. Yıl sonunda enflasyonda 20'li rakamları görmeyi bekliyoruz
Türk dizilerine yoğun ilgi
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurt dışında yoğun ilgi gören Türk dizilerine ilişkin "Ziyaret ettiğimiz ülkelerde Türk dizilerini seyrederek Türkçe öğrenmiş, ülkemizin adeta fahri elçisi olmuş gençlerle karşılaşıyoruz" dedi.
'Biz maraton koşucusuyuz'
Türkiye Yüzyılı ülkümüzü inşallah beraberce gerçekleştireceğiz. Biz kısa mesafe koşucusu değiliz, biz maraton koşucusuyuz."