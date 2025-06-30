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Erdoğan'dan ekonomiye dair mesaj: 'Enflasyon bir yıldır kesintisiz olarak geriliyor, yıl sonunda hedef 20'li rakamlar'
Erdoğan'dan ekonomiye dair mesaj: 'Enflasyon bir yıldır kesintisiz olarak geriliyor, yıl sonunda hedef 20'li rakamlar'
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enflasyon bir yıldır kesintisiz olarak geriliyor. Yıl sonunda enflasyonda 20'li rakamları görmeyi bekliyoruz" dedi. 30.06.2025, Sputnik Türkiye
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erdoğan, erdoğan son dakika, erdoğan enflasyon açıklaması
erdoğan, erdoğan son dakika, erdoğan enflasyon açıklaması

Erdoğan'dan ekonomiye dair mesaj: 'Enflasyon bir yıldır kesintisiz olarak geriliyor, yıl sonunda hedef 20'li rakamlar'

12:12 30.06.2025 (güncellendi: 12:42 30.06.2025)
© Serhat ÇağdaşErdoğan
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2025
© Serhat Çağdaş
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enflasyon bir yıldır kesintisiz olarak geriliyor. Yıl sonunda enflasyonda 20'li rakamları görmeyi bekliyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyona ve ekonomiye dair mesajlar verdi. Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde TİM 32. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu.
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