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İsrail ordusu: İran İHA’larının yüzde 99’unu, füzelerinin de yüzde 86’sını önledik
İsrail ordusu: İran İHA’larının yüzde 99’unu, füzelerinin de yüzde 86’sını önledik
Sputnik Türkiye
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Adraee, İsrail hava savunma sistemlerinin son çatışmalarda İran'a ait insansız hava araçlarının (İHA) yüzde 99'unu... 01.07.2025, Sputnik Türkiye
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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Avichay Adraee, Sputnik’e açıklamasında İsrail hava savunma sistemlerinin son çatışmalarda İran'a ait insansız hava araçlarının (İHA) yüzde 99'unu, füzelerin de yüzde 86'sını önlediğini ifade etti.Adraee, “İran, topraklarımıza doğru binin üzerinde İHA fırlattı ve bunların büyük bir çoğunluğu, yüzde 99'undan fazlası önlendi. Balistik füzelere gelince, İran 500'den fazla füze fırlattı ve bunların yüzde 86'sı önlendi. Bu, aynı anda yapılan fırlatmaların türü ve sayısı göz önüne alındığında uluslararası düzeyde de bir rekordur” diye konuştu.Sözcü, İsrail ordusunun İran'ın füze saldırı planının başarısızlıkla sonuçlandığına, İsrail hava savunmasının ise ‘önemli başarılar’ elde ettiğine inandığını vurguladı.İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, 12 günlük çatışmalar sonucunda İsrail’e karşı zafer kazanıldığını belirtmişti. İran Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı ise defalarca, atılan füzelerin çoğunun hedeflerine ulaştığını bildirmişti.Sputnik'e konuşan bazı Arap ve Rus analistler, İsrail'in Demir Kubbe hava savunma sisteminin, İran'ın orta menzilli balistik füzelerini engelleyememesi nedeniyle zayıflığını ortaya koyduğunu belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/israil-eski-vekili-kanaan-israil-iran-ve-gazzede-uluslararasi-tum-hukuk-normlari-ile-insanlik-1097299850.html
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i̇srail, i̇srail ordusu, i̇srail savunma kuvvetleri (idf), avichay adraee, i̇ran, füze, balistik füze, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), ayetullah ali hamaney

İsrail ordusu: İran İHA’larının yüzde 99’unu, füzelerinin de yüzde 86’sını önledik

10:49 01.07.2025
© AA / Mostafa Alkharoufİran, İsrail’in saldırılarına karşılık yeniden balistik füze saldırılarına başladı. İran'dan ateşlenen füzeler, Tel Aviv'den semalarında görüntülendi.
İran, İsrail’in saldırılarına karşılık yeniden balistik füze saldırılarına başladı. İran'dan ateşlenen füzeler, Tel Aviv'den semalarında görüntülendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2025
© AA / Mostafa Alkharouf
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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Adraee, İsrail hava savunma sistemlerinin son çatışmalarda İran'a ait insansız hava araçlarının (İHA) yüzde 99'unu, füzelerin de yüzde 86'sını önlediğini açıkladı.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Avichay Adraee, Sputnik’e açıklamasında İsrail hava savunma sistemlerinin son çatışmalarda İran'a ait insansız hava araçlarının (İHA) yüzde 99'unu, füzelerin de yüzde 86'sını önlediğini ifade etti.
Adraee, “İran, topraklarımıza doğru binin üzerinde İHA fırlattı ve bunların büyük bir çoğunluğu, yüzde 99'undan fazlası önlendi. Balistik füzelere gelince, İran 500'den fazla füze fırlattı ve bunların yüzde 86'sı önlendi. Bu, aynı anda yapılan fırlatmaların türü ve sayısı göz önüne alındığında uluslararası düzeyde de bir rekordur” diye konuştu.
Sözcü, İsrail ordusunun İran'ın füze saldırı planının başarısızlıkla sonuçlandığına, İsrail hava savunmasının ise ‘önemli başarılar’ elde ettiğine inandığını vurguladı.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, 12 günlük çatışmalar sonucunda İsrail’e karşı zafer kazanıldığını belirtmişti. İran Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı ise defalarca, atılan füzelerin çoğunun hedeflerine ulaştığını bildirmişti.
Sputnik'e konuşan bazı Arap ve Rus analistler, İsrail'in Demir Kubbe hava savunma sisteminin, İran'ın orta menzilli balistik füzelerini engelleyememesi nedeniyle zayıflığını ortaya koyduğunu belirtmişti.
İsrail Parlamentosu (Knesset) - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2025
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