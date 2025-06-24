https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/israil-eski-vekili-kanaan-israil-iran-ve-gazzede-uluslararasi-tum-hukuk-normlari-ile-insanlik-1097299850.html

İsrail eski vekili Kanaan: İsrail, İran ve Gazze’de uluslararası tüm hukuk normları ile insanlık ilkelerini ihlal etti

İsrail eski vekili Kanaan: İsrail, İran ve Gazze’de uluslararası tüm hukuk normları ile insanlık ilkelerini ihlal etti

Sputnik Türkiye

İsrail parlamentosunun eski milletvekili Muhammed Hasan Kanaan, İsrail'in İran ve Gazze'de gerçekleştirdiği eylemlerle uluslararası hukuk, insan hakları... 24.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-24T22:10+0300

2025-06-24T22:10+0300

2025-06-24T22:10+0300

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i̇srail

gazze

i̇ran

i̇srail parlamentosu (knesset)

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Arap Ulusal Partisi lideri ve İsrail parlamentosunun eski milletvekili Muhammed Hasan Kanaan, Tel Aviv’in İranlı bilim insanlarının ailelerini hedef almasına sert tepki gösterdi. Kanaan yaptığı açıklamada, İsrail’in İran ve Gazze’de gerçekleştirdiği eylemlerle uluslararası hukuk, insan hakları sözleşmeleri ve temel insani değerleri ihlal ettiğini belirtti.Kanaan, “İsrail, İran ve Gazze’de uluslararası tüm hukuk ve normları, insanlık ilkelerini ihlal ederek savaşlar ve silahlı çatışmalar sırasında sivillerin korunmasına dair uluslararası insan hakları sözleşmelerine aykırı suçlar işledi.” ifadelerini kullandı.Tahran’ın, Tel Aviv tarafından bölgede başlıca tehdit olarak görüldüğünü belirten Kanaan, İsrail’in saldırılarını yalnızca askeri hedeflerle sınırlı tutmadığını vurguladı. Eski milletvekili, “Savaş devam ederse, İsrail yalnızca askeri hedeflerle yetinmeyecek, bilim insanları ya da siviller fark etmeksizin İran’a ait her şeyi yok edene kadar durmayacak.” diyerek İsrail’in kapsamlı bir yok etme politikası izlediğine dikkat çekti

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/misirli-uzman-iran-ve-israil-arasindaki-ateskes-cok-kirilgan-1097299032.html

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