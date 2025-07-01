https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/beyoglunda-bir-gunluk-yasak-taksim-ve-istiklale-girisler-kapatildi-1097481096.html
Beyoğlu’nda bir günlük yasak: Taksim ve İstiklal’e girişler kapatıldı
Beyoğlu’nda bir günlük yasak: Taksim ve İstiklal’e girişler kapatıldı
Sputnik Türkiye
Beyoğlu Kaymakamlığı, kamu düzeni ve güvenliği gerekçesiyle 1 Temmuz günü ilçe genelinde tüm açık alanlarda yapılacak toplantı, gösteri yürüyüşü, basın... 01.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-01T09:55+0300
2025-07-01T09:55+0300
2025-07-01T09:55+0300
türki̇ye
gösteri
eylem ve gösteri yasağı
beyoğlu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/01/1097481221_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_e2d495d5faf26c90b9f7154c8f4f40eb.jpg
Beyoğlu Kaymakamlığı, sosyal medya üzerinden yapılan toplanma çağrılarını gerekçe göstererek, ilçe genelinde 1 Temmuz günü saat 00.01'den itibaren 24 saat boyunca tüm açık alan etkinliklerini yasakladı. Alınan karar kapsamında toplantı, yürüyüş, açıklama, bildiri dağıtımı ve oturma eylemleri yapılamayacak.Kaymakamlık açıklamasında, “2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. Maddesi ve 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 32/ç maddesi uyarınca bu kararın alındığı” vurgulandı. Etkinliklerin, kamu düzenini ve toplumsal barışı bozma ihtimali gerekçe olarak gösterildi.Taksim ve İstiklal’e girişler kısıtlandıAynı açıklamada, alınan önlemler kapsamında Taksim Meydanı’ndaki Cumhuriyet Anıtı’nın bariyerle kapatılacağı, Taksim, Gezi Parkı ve İstiklal Caddesi’nin Galatasaray Meydanı’na kadar olan bölümünde tüm sokakların araç ve yaya trafiğine kapatılacağı belirtildi.İhtiyaç halinde yeni yollar da trafiğe kapatılabilirİlçede gün içinde yaşanabilecek toplumsal olaylara karşı da hazırlık yapıldığı bildirildi. Gerek görülmesi halinde farklı noktalarda yaya ve araç trafiği de geçici olarak kapatılabilecek. Bu durum, kontrollü geçiş uygulamalarıyla desteklenecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/istiklal-caddesinde-leman-dergisine-tepki-derginin-bulundugu-sokagin-giris-ve-cikislari-1097473882.html
türki̇ye
beyoğlu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/01/1097481221_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_a086b3f435306cd9f368bab5ebdf5135.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
gösteri, eylem ve gösteri yasağı, beyoğlu
gösteri, eylem ve gösteri yasağı, beyoğlu
Beyoğlu’nda bir günlük yasak: Taksim ve İstiklal’e girişler kapatıldı
Beyoğlu Kaymakamlığı, kamu düzeni ve güvenliği gerekçesiyle 1 Temmuz günü ilçe genelinde tüm açık alanlarda yapılacak toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma ve oturma eylemleri dahil tüm etkinlikleri yasakladı.
Beyoğlu Kaymakamlığı, sosyal medya üzerinden yapılan toplanma çağrılarını gerekçe göstererek, ilçe genelinde 1 Temmuz günü saat 00.01'den itibaren 24 saat boyunca tüm açık alan etkinliklerini yasakladı. Alınan karar kapsamında toplantı, yürüyüş, açıklama, bildiri dağıtımı ve oturma eylemleri yapılamayacak.
Kaymakamlık açıklamasında, “2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. Maddesi ve 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 32/ç maddesi uyarınca bu kararın alındığı” vurgulandı. Etkinliklerin, kamu düzenini ve toplumsal barışı bozma ihtimali gerekçe olarak gösterildi.
Taksim ve İstiklal’e girişler kısıtlandı
Aynı açıklamada, alınan önlemler kapsamında Taksim Meydanı’ndaki Cumhuriyet Anıtı’nın bariyerle kapatılacağı, Taksim, Gezi Parkı ve İstiklal Caddesi’nin Galatasaray Meydanı’na kadar olan bölümünde tüm sokakların araç ve yaya trafiğine kapatılacağı belirtildi.
İhtiyaç halinde yeni yollar da trafiğe kapatılabilir
İlçede gün içinde yaşanabilecek toplumsal olaylara karşı da hazırlık yapıldığı bildirildi. Gerek görülmesi halinde farklı noktalarda yaya ve araç trafiği de geçici olarak kapatılabilecek. Bu durum, kontrollü geçiş uygulamalarıyla desteklenecek.