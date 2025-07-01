https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/ibbnin-spor-hizmetlerinde-yeni-donem-bazi-ucretsiz-hizmetler-parali-oldu-1097498785.html

İBB'nin spor hizmetlerinde yeni dönem: Bazı ücretsiz hizmetler paralı oldu

İBB'nin spor hizmetlerinde yeni dönem: Bazı ücretsiz hizmetler paralı oldu

Sputnik Türkiye

İBB Spor Tesisleri Şube Müdürlüğü bazı hizmetlerde ödeme alınacağını açıkladı. 01.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-01T18:01+0300

2025-07-01T18:01+0300

2025-07-01T18:01+0300

spor

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İBB'nin "Spor tesisleri 2025 yılı revize ücret tarifesi" kapsamında bazı hizmetlerden para alınmaya başlandı. Düzenlemeyle Maltepe Atletizm Pisti ve Kenan Onuk Atletizm Pisti'nin tek seferlik kullanımı 200 lira olurken, bisikletlilerin ücretsiz olarak kullandığı veledrom pistinin aylık ücreti aylık 100 lira olarak belirlendi. Bugün itibariyle yürürlüğe girdiİBB Spor Tesisleri Şube Müdürlüğü'nün "Spor tesisleri 2025 yılı revize ücret tarifesi" kapsamında spor alanında vatandaşların ücretsiz faydalandığı hizmetlerden para alınmaya başlandı. Bu kapsamda daha önce ücretsiz olan Maltepe Atletizm Pisti ve Kenan Onuk Atletizm Pisti'nin tek seferlik kullanımı 200 lira, 12 kontörlük kullanımı ise 300 lira oldu.Bisikletlilerin ücretsiz olarak kullandığı veledrom pistinin ücreti de aylık 100 lira olarak belirlendi.Tenis sporunda ücretsiz olan aydınlatmasız tenis çalışma duvarının ücreti 200, aydınlatmalı duvarın bedeli ise 250 lira oldu.İBB Meclisi haziran ayı toplantılarının üçüncü oturumunda, 2025 yılı revize ücret tarifesi teklifi gündeme gelmişti. Teklif, AK Parti'nin "hayır" oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edilmişti. Teklifteki yeni fiyatlamalar bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

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