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İstanbul plajları açılıyor: İBB'ye bağlı plajlar ve özel plajlarda fiyatlar ne kadar oldu?
İstanbul plajları açılıyor: İBB'ye bağlı plajlar ve özel plajlarda fiyatlar ne kadar oldu?
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Yazın gelmesiyle birlikte İstanbul'da İBB'ye bağlı 14 plaj, İstanbullulara kapılarını açmaya hazırlanıyor. Özel plajlarında tarifeleri yavaş yavaş belli... 30.05.2025, Sputnik Türkiye
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şezlong
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Havaların ısınmasıyla birlikte İstanbul'da hem İBB'ye bağlı plajlar hem de özel işletmeler kapılarını açmaya hazırlanıyor. Belediyeye bağlı 14 plaj hizmet verecek. Kadıköy Caddebostan 1 ve Bakırköy Güneş Plajı giriş ücretleri tam 120 lira, öğrenci 60 lira olarak açıklandı. Diğer plajlara giriş ise ücretsiz. Özel plajlarda ise ücretler bin 500 liraya kadar çıkabiliyor. İBB'nin 14 plajı kapılarını açacakYaz mevsiminin gelmesiyle birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 14 plajda hizmet verecek Bu plajlarda duş, soyunma kabini, şemsiye, şezlong, kafe ve spor alanları gibi çeşitli hizmetler sunuluyor.Caddebostan 1-2-3, Güneş Plajı ve Menekşe Plajı 3 Haziran’da açılacak. İBB’nin hizmet verdiği diğer plajlar ise Haziran ayının 15’ine kadar hizmete açılacak.İki plaja giriş ücreti varKapalı turnike sistemine sahip, ücretli giriş yapılan plajlarda; WC, duş, soyunma kabini, şezlong, şemsiye, kafe, emanet dolabı ve spor alanları gibi tam kapsamlı hizmetler sunuluyor. Kadıköy Caddebostan 1 ve Bakırköy Güneş Plajı’nda bu şekilde hizmet verilecek. Bu plajların 2025 giriş ücreti; tam 120 TL, öğrenci ise 60 TL olacak.Girişin ücretsiz olduğu; duş, WC ve soyunma kabinlerinin ücretli sunulduğu plajlarda ayrıca şezlong ve şemsiye kiralama imkanı da bulunuyor. Kadıköy Caddebostan 2, Kadıköy Caddebostan 3, Küçükçekmece Menekşe, Arnavutköy Yeniköy, Sarıyer Kısırkaya, Silivri Kumluk ve Büyükçekmece Albatros plajlarında bu şekilde hizmet verilecek.İstanbul İtfaiyesi ise bu yıl İstanbul’un 50 plajında; 648 cankurtaran personeli, 50 jet-ski, 3 kurtarma botu, 17 ATV aracı ile hizmet verecek.İBB PLAJLARIÖzel plajlarda fiyatlar bin 500 liraya kadar çıkabiliyorÖte yandan özel plajlarda hizmete girmeye başladı. Şile'de plajlara giriş ücreti 800 liraya kadar çıkabiliyor. Adalar'da ise plaj sezonu 31 Mayıs-1 Haziran itibarıyla başlıyor, giriş ücretleri 600 liradan başlayıp bin 500 liraya kadar yükseliyor.Kilyos’ta da özel plajlara giriş günlük giriş fiyatları hafta içi 500 TL, hafta sonu ise 750 TL olarak belirlenirken, Sarıyer'de de 600-800 arası değişiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/cesmedeki-tuvalet-ucreti-sosyal-medyayi-sasirtti-kadin-wc-100-tl-1096160986.html
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istanbul'da plajlar ne zaman açılacak, istanbulda plaj ücretleri, istanbulda belediyeye ait plaj var mı, istanbulda belediye plajları ücretli mi, istanbulda belediye plajları nerelerde
istanbul'da plajlar ne zaman açılacak, istanbulda plaj ücretleri, istanbulda belediyeye ait plaj var mı, istanbulda belediye plajları ücretli mi, istanbulda belediye plajları nerelerde

İstanbul plajları açılıyor: İBB'ye bağlı plajlar ve özel plajlarda fiyatlar ne kadar oldu?

14:44 30.05.2025
İBB İstanbul Plajları
İBB İstanbul Plajları - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2025
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Yazın gelmesiyle birlikte İstanbul'da İBB'ye bağlı 14 plaj, İstanbullulara kapılarını açmaya hazırlanıyor. Özel plajlarında tarifeleri yavaş yavaş belli oluyor.
Havaların ısınmasıyla birlikte İstanbul'da hem İBB'ye bağlı plajlar hem de özel işletmeler kapılarını açmaya hazırlanıyor. Belediyeye bağlı 14 plaj hizmet verecek. Kadıköy Caddebostan 1 ve Bakırköy Güneş Plajı giriş ücretleri tam 120 lira, öğrenci 60 lira olarak açıklandı. Diğer plajlara giriş ise ücretsiz. Özel plajlarda ise ücretler bin 500 liraya kadar çıkabiliyor.
İBB İstanbul Plajları
İBB İstanbul Plajları - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2025
İBB İstanbul Plajları

İBB'nin 14 plajı kapılarını açacak

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 14 plajda hizmet verecek Bu plajlarda duş, soyunma kabini, şemsiye, şezlong, kafe ve spor alanları gibi çeşitli hizmetler sunuluyor.
İBB İstanbul Plajları
İBB İstanbul Plajları - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2025
İBB İstanbul Plajları
Caddebostan 1-2-3, Güneş Plajı ve Menekşe Plajı 3 Haziran’da açılacak. İBB’nin hizmet verdiği diğer plajlar ise Haziran ayının 15’ine kadar hizmete açılacak.

İki plaja giriş ücreti var

Kapalı turnike sistemine sahip, ücretli giriş yapılan plajlarda; WC, duş, soyunma kabini, şezlong, şemsiye, kafe, emanet dolabı ve spor alanları gibi tam kapsamlı hizmetler sunuluyor. Kadıköy Caddebostan 1 ve Bakırköy Güneş Plajı’nda bu şekilde hizmet verilecek. Bu plajların 2025 giriş ücreti; tam 120 TL, öğrenci ise 60 TL olacak.
İBB İstanbul Plajları
İBB İstanbul Plajları - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2025
İBB İstanbul Plajları
Girişin ücretsiz olduğu; duş, WC ve soyunma kabinlerinin ücretli sunulduğu plajlarda ayrıca şezlong ve şemsiye kiralama imkanı da bulunuyor. Kadıköy Caddebostan 2, Kadıköy Caddebostan 3, Küçükçekmece Menekşe, Arnavutköy Yeniköy, Sarıyer Kısırkaya, Silivri Kumluk ve Büyükçekmece Albatros plajlarında bu şekilde hizmet verilecek.
İBB İstanbul Plajları
İBB İstanbul Plajları - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2025
İBB İstanbul Plajları
İstanbul İtfaiyesi ise bu yıl İstanbul’un 50 plajında; 648 cankurtaran personeli, 50 jet-ski, 3 kurtarma botu, 17 ATV aracı ile hizmet verecek.
İBB PLAJLARI
Kadıköy Caddebostan 1 (Ücretli Giriş)
Kadıköy Caddebostan 2
Kadıköy Caddebostan 3
Bakırköy Güneş (Ücretli Giriş)
Küçükçekmece Menekşe
Arnavutköy Yeniköy
Sarıyer Kısırkaya
Silivri Kumluk
Büyükçekmece Albatros
Avcılar Denizköşkler
Silivri Selimpaşa
Silivri Semizkum
Çatalca Yalıköy 1
Çatalca Yalıköy 2

Özel plajlarda fiyatlar bin 500 liraya kadar çıkabiliyor

Öte yandan özel plajlarda hizmete girmeye başladı. Şile'de plajlara giriş ücreti 800 liraya kadar çıkabiliyor. Adalar'da ise plaj sezonu 31 Mayıs-1 Haziran itibarıyla başlıyor, giriş ücretleri 600 liradan başlayıp bin 500 liraya kadar yükseliyor.
Kilyos’ta da özel plajlara giriş günlük giriş fiyatları hafta içi 500 TL, hafta sonu ise 750 TL olarak belirlenirken, Sarıyer'de de 600-800 arası değişiyor.
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