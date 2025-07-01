https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/gutsul-moldovali-yetkililer-halki-cezalandirmak-icin-beni-hapse-atmak-istiyor-1097500850.html
Gutsul: Moldovalı yetkililer halkı cezalandırmak için beni hapse atmak istiyor
Gutsul: Moldovalı yetkililer halkı cezalandırmak için beni hapse atmak istiyor
Sputnik Türkiye
Gagauz Özerk Bölgesi Başkanı Gutsul, Moldovalı yetkililerin halkı cezalandırmak için kendisini hapse atmak istediklerini belirtti. 01.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-01T17:54+0300
2025-07-01T17:54+0300
2025-07-01T17:52+0300
dünya
moldova
gagavuzya
kişinev
şor partisi
yevgeniya gutsul
gagavuzya özerk cumhuriyeti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1e/1083319908_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c00af2a51a73b0fe800d2b0b81b6a85d.jpg
Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Bölgesi Başkanı Yevgeniya Gutsul gazetecilere yaptığı açıklamada, Moldova makamlarının, mevcut Moldova yönetiminin destekçilerinin son dört yıldır tüm seçimleri kaybettiği Gagavuzya halkını cezalandırmak için kendisini hapse atmak istediğini söyledi.Gutsul, "Savcılar Gutsul'u tanık statüsünde değil, sanık statüsünde görmek istiyor. Tüm bu şov, Gagavuz halkını 2024 referandumunun sonuçları (Gagavuzların çoğunluğu Moldova'nın Avrupa entegrasyonuna karşı çıkmıştı), cumhurbaşkanlığı seçimleri ve Moldova'da iktidardaki 'Eylem ve Dayanışma' Partisi’nin dört yıl önceki parlamento seçimlerinde sadece yüzde birkaç oy alması nedeniyle cezalandırmak için yapılıyor" dedi.Gagavuzya Başkanı, savcılık tanıklarının ifadelerinin herhangi bir kanıtla desteklenmediği için suçsuz olduğu konusunda ısrarcı olduğunu da sözlerine ekledi.Gutsul hakkında, Moldova'da yasaklı olan Şor Partisi'nin finansmanında, özellikle Gagavuzya'da 2023'te yapılan seçim kampanyaları sırasında ihlaller yaptığı iddiasıyla dava açılmıştı. Gutsul'un geçici tutukluluk süresi 13 Haziran'da sona ermişti, ancak Kişinev'deki bölge mahkemesi ev hapsini 30 gün daha uzatmıştı. Savcılık Gutsul'un dokuz yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/rus-disislerinden-gutsulu-hapse-atma-talebine-tepki-avrupanin-anti-degerleri-devrede-1097494213.html
moldova
gagavuzya
kişinev
gagavuzya özerk cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1e/1083319908_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_4271d90a44a035f9b493f10b029aa564.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
moldova, gagavuzya, kişinev, şor partisi, yevgeniya gutsul, gagavuzya özerk cumhuriyeti
moldova, gagavuzya, kişinev, şor partisi, yevgeniya gutsul, gagavuzya özerk cumhuriyeti
Gutsul: Moldovalı yetkililer halkı cezalandırmak için beni hapse atmak istiyor
Gagauz Özerk Bölgesi Başkanı Gutsul, Moldovalı yetkililerin halkı cezalandırmak için kendisini hapse atmak istediklerini belirtti.
Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Bölgesi Başkanı Yevgeniya Gutsul gazetecilere yaptığı açıklamada, Moldova makamlarının, mevcut Moldova yönetiminin destekçilerinin son dört yıldır tüm seçimleri kaybettiği Gagavuzya halkını cezalandırmak için kendisini hapse atmak istediğini söyledi.
Gutsul, "Savcılar Gutsul'u tanık statüsünde değil, sanık statüsünde görmek istiyor. Tüm bu şov, Gagavuz halkını 2024 referandumunun sonuçları (Gagavuzların çoğunluğu Moldova'nın Avrupa entegrasyonuna karşı çıkmıştı), cumhurbaşkanlığı seçimleri ve Moldova'da iktidardaki 'Eylem ve Dayanışma' Partisi’nin dört yıl önceki parlamento seçimlerinde sadece yüzde birkaç oy alması nedeniyle cezalandırmak için yapılıyor" dedi.
Gagavuzya Başkanı, savcılık tanıklarının ifadelerinin herhangi bir kanıtla desteklenmediği için suçsuz olduğu konusunda ısrarcı olduğunu da sözlerine ekledi.
Gutsul hakkında, Moldova'da yasaklı olan Şor Partisi'nin finansmanında, özellikle Gagavuzya'da 2023'te yapılan seçim kampanyaları sırasında ihlaller yaptığı iddiasıyla dava açılmıştı. Gutsul'un geçici tutukluluk süresi 13 Haziran'da sona ermişti, ancak Kişinev'deki bölge mahkemesi ev hapsini 30 gün daha uzatmıştı. Savcılık Gutsul'un dokuz yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep ediyor.