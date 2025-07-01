https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/gutsul-moldovali-yetkililer-halki-cezalandirmak-icin-beni-hapse-atmak-istiyor-1097500850.html

Gutsul: Moldovalı yetkililer halkı cezalandırmak için beni hapse atmak istiyor

Gutsul: Moldovalı yetkililer halkı cezalandırmak için beni hapse atmak istiyor

Sputnik Türkiye

Gagauz Özerk Bölgesi Başkanı Gutsul, Moldovalı yetkililerin halkı cezalandırmak için kendisini hapse atmak istediklerini belirtti. 01.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-01T17:54+0300

2025-07-01T17:54+0300

2025-07-01T17:52+0300

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moldova

gagavuzya

kişinev

şor partisi

yevgeniya gutsul

gagavuzya özerk cumhuriyeti

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Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Bölgesi Başkanı Yevgeniya Gutsul gazetecilere yaptığı açıklamada, Moldova makamlarının, mevcut Moldova yönetiminin destekçilerinin son dört yıldır tüm seçimleri kaybettiği Gagavuzya halkını cezalandırmak için kendisini hapse atmak istediğini söyledi.Gutsul, "Savcılar Gutsul'u tanık statüsünde değil, sanık statüsünde görmek istiyor. Tüm bu şov, Gagavuz halkını 2024 referandumunun sonuçları (Gagavuzların çoğunluğu Moldova'nın Avrupa entegrasyonuna karşı çıkmıştı), cumhurbaşkanlığı seçimleri ve Moldova'da iktidardaki 'Eylem ve Dayanışma' Partisi’nin dört yıl önceki parlamento seçimlerinde sadece yüzde birkaç oy alması nedeniyle cezalandırmak için yapılıyor" dedi.Gagavuzya Başkanı, savcılık tanıklarının ifadelerinin herhangi bir kanıtla desteklenmediği için suçsuz olduğu konusunda ısrarcı olduğunu da sözlerine ekledi.Gutsul hakkında, Moldova'da yasaklı olan Şor Partisi'nin finansmanında, özellikle Gagavuzya'da 2023'te yapılan seçim kampanyaları sırasında ihlaller yaptığı iddiasıyla dava açılmıştı. Gutsul'un geçici tutukluluk süresi 13 Haziran'da sona ermişti, ancak Kişinev'deki bölge mahkemesi ev hapsini 30 gün daha uzatmıştı. Savcılık Gutsul'un dokuz yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/rus-disislerinden-gutsulu-hapse-atma-talebine-tepki-avrupanin-anti-degerleri-devrede-1097494213.html

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gagavuzya

kişinev

gagavuzya özerk cumhuriyeti

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