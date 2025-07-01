https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/bursa-depremi-istanbuldan-hissedildi-prof-dr-suleyman-pampal-tehlikeli-yerleri-sayip-uyardi-1097488758.html
Bursa depremi İstanbul'dan hissedildi: Prof. Dr. Süleyman Pampal, tehlikeli yerleri sayıp uyardı
Bursa depremi İstanbul'dan hissedildi: Prof. Dr. Süleyman Pampal, tehlikeli yerleri sayıp uyardı
Sputnik Türkiye
Bursa'nın Gemlik ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi büyüklüğü 4.0, derinliği ise 5.3 kilometre olarak açıkladı. İstanbul ve... 01.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-01T12:33+0300
2025-07-01T12:33+0300
2025-07-01T12:33+0300
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süleyman pampal
bursa
kandilli rasathanesi
deprem
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Bursa'nın Gemlik ilçesi, bugün saat 11.47'de 3.9 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. AFAD, depremin merkez üssünü Gemlik olarak bildirirken, sarsıntının yerin 9.82 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.İstanbul ve çevresinde de hissedildiDeprem, yalnızca Bursa ile sınırlı kalmadı. İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de net bir şekilde hissedildi. Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 4.0, derinliğini ise 5.3 kilometre olarak duyurdu. Sığ derinlik nedeniyle sarsıntının bu kadar güçlü hissedildiği belirtildi.'Kuzey Anadolu Fayı'nın güney kolu üzerinde'Depremin ardından önemli bir değerlendirme, Jeoloji Mühendisleri Odası Deprem Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal’dan geldi. Pampal, bölgenin ciddi bir tehlike barındırdığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:“Bursa'nın içinden geçen aktif faylar var. 1964'te 6.7 büyüklüğünde depremlerin olduğu bölge. Oradan Ege'ye doğru devam eder. Burası maalesef Kuzey Anadolu Fayı'nın güney kolu üzerinde, deprem üretebilecek aktif fayların bulunduğu, yıkıcı depremlerin olduğu bir bölge olması açısından önemli. Bu güney kolu üzerinde tehlikeli olan yerler; Bursa civarı, İznik civarı, Yalova civarı...”Marmara genelinde uyarı: 'İstanbul dahil herkes etkilenir'Prof. Dr. Pampal, Marmara Bölgesi’nin tamamının risk altında olduğuna vurgu yaparak şu uyarıyı da ekledi:“Biz zaten İstanbul'u konuşurken Marmara'yı konuşalım diye vurguluyoruz. Tüm Marmara bölgesi etkilenir. Bu civardaki depremler, bu bölgelerde sıklıkla olan depremler; bunlar çok önemli değil ama bizi uyarması açısından önemli.”Depremin neden güçlü hissedildiğini de bilimsel bir dille açıklayan Pampal, Batı Anadolu’daki yer yapısına dikkat çekti:“Batı Anadolu yakasında kabuk incedir. Genellikle 7-8 kilometredir. 5 kilometre çok çok sığ. O yüzden etkili hissedilebilir. İstanbul'daysanız yakın sayılırsınız. Güçlü hissedilmesi normaldir.”
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süleyman pampal, bursa, kandilli rasathanesi, deprem
süleyman pampal, bursa, kandilli rasathanesi, deprem
Bursa depremi İstanbul'dan hissedildi: Prof. Dr. Süleyman Pampal, tehlikeli yerleri sayıp uyardı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi büyüklüğü 4.0, derinliği ise 5.3 kilometre olarak açıkladı. İstanbul ve çevresinden hissedilen sarsıntı sonrası Prof. Dr. Süleyman Pampal, Bursa'nın içinden geçen aktif faylara dikkat çekerek uyardı.
Bursa'nın Gemlik ilçesi, bugün saat 11.47'de 3.9 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. AFAD, depremin merkez üssünü Gemlik olarak bildirirken, sarsıntının yerin 9.82 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.
İstanbul ve çevresinde de hissedildi
Deprem, yalnızca Bursa ile sınırlı kalmadı. İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de net bir şekilde hissedildi. Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 4.0, derinliğini ise 5.3 kilometre olarak duyurdu. Sığ derinlik nedeniyle sarsıntının bu kadar güçlü hissedildiği belirtildi.
'Kuzey Anadolu Fayı'nın güney kolu üzerinde'
Depremin ardından önemli bir değerlendirme, Jeoloji Mühendisleri Odası Deprem Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal’dan geldi. Pampal, bölgenin ciddi bir tehlike barındırdığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
“Bursa'nın içinden geçen aktif faylar var. 1964'te 6.7 büyüklüğünde depremlerin olduğu bölge. Oradan Ege'ye doğru devam eder. Burası maalesef Kuzey Anadolu Fayı'nın güney kolu üzerinde, deprem üretebilecek aktif fayların bulunduğu, yıkıcı depremlerin olduğu bir bölge olması açısından önemli. Bu güney kolu üzerinde tehlikeli olan yerler; Bursa civarı, İznik civarı, Yalova civarı...”
Marmara genelinde uyarı: 'İstanbul dahil herkes etkilenir'
Prof. Dr. Pampal, Marmara Bölgesi’nin tamamının risk altında olduğuna vurgu yaparak şu uyarıyı da ekledi:
“Biz zaten İstanbul'u konuşurken Marmara'yı konuşalım diye vurguluyoruz. Tüm Marmara bölgesi etkilenir. Bu civardaki depremler, bu bölgelerde sıklıkla olan depremler; bunlar çok önemli değil ama bizi uyarması açısından önemli.”
Depremin neden güçlü hissedildiğini de bilimsel bir dille açıklayan Pampal, Batı Anadolu’daki yer yapısına dikkat çekti:
“Batı Anadolu yakasında kabuk incedir. Genellikle 7-8 kilometredir. 5 kilometre çok çok sığ. O yüzden etkili hissedilebilir. İstanbul'daysanız yakın sayılırsınız. Güçlü hissedilmesi normaldir.”