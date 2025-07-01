https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/fenerbahce-icin-geliyor-imza-atacagi-soyleniyor-1097476476.html

Fenerbahçe için geliyor: İmza atacağı söyleniyor

Fenerbahçe için geliyor: İmza atacağı söyleniyor

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe’nin uzun süredir peşinde olduğu genç forvet Jhon Duran için geri sayım başladı. Kulislerde, oyuncunun transferinin tamamlandığı ve İstanbul’a... 01.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-01T07:24+0300

2025-07-01T07:24+0300

2025-07-01T07:24+0300

spor

jhon duran

fenerbahçe

türkiye futbol federasyonu (tff)

transfer

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Transferde gaza basan Fenerbahçe, forvet hattı için önemli bir adım attı. Al-Nassr forması giyen 21 yaşındaki Jhon Duran’ın Sarı-Lacivertlilerle anlaştığı kulislerde yüksek sesle konuşulmaya başlandı.Fransız basınına göre; Fenerbahçe, Kolombiyalı golcü ve kulübü Al-Nassr ile el sıkıştı. Genç oyuncunun İstanbul’a gelmesi bekleniyor. Maaşının yıllık net 10 milyon Euro civarında olacağı iddia ediliyor.Duran’ın 2003 doğumlu olması, TFF'nin yeni yabancı kuralına da birebir uyum sağlıyor.Ocak ayında Aston Villa’dan Al-Nassr’a 77 milyon Euro bonservisle transfer olan Duran, kısa sürede adından söz ettirmişti. Geçtiğimiz sezon toplam 47 resmi maçta 24 gol attı.Fenerbahçe'nin bu transferi kısa süre içinde duyurması bekleniyor.

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Sputnik Türkiye

jhon duran, fenerbahçe, türkiye futbol federasyonu (tff), transfer