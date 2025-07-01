https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/fenerbahce-icin-geliyor-imza-atacagi-soyleniyor-1097476476.html
Fenerbahçe için geliyor: İmza atacağı söyleniyor
Fenerbahçe için geliyor: İmza atacağı söyleniyor
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe’nin uzun süredir peşinde olduğu genç forvet Jhon Duran için geri sayım başladı. Kulislerde, oyuncunun transferinin tamamlandığı ve İstanbul’a... 01.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-01T07:24+0300
2025-07-01T07:24+0300
2025-07-01T07:24+0300
spor
jhon duran
fenerbahçe
türkiye futbol federasyonu (tff)
transfer
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Transferde gaza basan Fenerbahçe, forvet hattı için önemli bir adım attı. Al-Nassr forması giyen 21 yaşındaki Jhon Duran’ın Sarı-Lacivertlilerle anlaştığı kulislerde yüksek sesle konuşulmaya başlandı.Fransız basınına göre; Fenerbahçe, Kolombiyalı golcü ve kulübü Al-Nassr ile el sıkıştı. Genç oyuncunun İstanbul’a gelmesi bekleniyor. Maaşının yıllık net 10 milyon Euro civarında olacağı iddia ediliyor.Duran’ın 2003 doğumlu olması, TFF'nin yeni yabancı kuralına da birebir uyum sağlıyor.Ocak ayında Aston Villa’dan Al-Nassr’a 77 milyon Euro bonservisle transfer olan Duran, kısa sürede adından söz ettirmişti. Geçtiğimiz sezon toplam 47 resmi maçta 24 gol attı.Fenerbahçe'nin bu transferi kısa süre içinde duyurması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/super-lig-takimlarinin-2025-2026-sezonu-harcama-limitleri-belli-oldu-en-fazla-limit-galatasarayda-1097472726.html
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jhon duran, fenerbahçe, türkiye futbol federasyonu (tff), transfer
jhon duran, fenerbahçe, türkiye futbol federasyonu (tff), transfer
Fenerbahçe için geliyor: İmza atacağı söyleniyor
Fenerbahçe’nin uzun süredir peşinde olduğu genç forvet Jhon Duran için geri sayım başladı. Kulislerde, oyuncunun transferinin tamamlandığı ve İstanbul’a geleceği konuşuluyor.
Transferde gaza basan Fenerbahçe, forvet hattı için önemli bir adım attı. Al-Nassr forması giyen 21 yaşındaki Jhon Duran’ın Sarı-Lacivertlilerle anlaştığı kulislerde yüksek sesle konuşulmaya başlandı.
Fransız basınına göre; Fenerbahçe, Kolombiyalı golcü ve kulübü Al-Nassr ile el sıkıştı. Genç oyuncunun İstanbul’a gelmesi bekleniyor. Maaşının yıllık net 10 milyon Euro civarında olacağı iddia ediliyor.
Duran’ın 2003 doğumlu olması, TFF'nin yeni yabancı kuralına da birebir uyum sağlıyor.
Ocak ayında Aston Villa’dan Al-Nassr’a 77 milyon Euro bonservisle transfer olan Duran, kısa sürede adından söz ettirmişti. Geçtiğimiz sezon toplam 47 resmi maçta 24 gol attı.
Fenerbahçe'nin bu transferi kısa süre içinde duyurması bekleniyor.