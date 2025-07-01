https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/eski-cia-analisti-kiev-sivilleri-canli-kalkan-olarak-kullaniyor-1097481707.html

Eski CIA analisti: Kiev sivilleri canlı kalkan olarak kullanıyor

Eski CIA analisti: Kiev sivilleri canlı kalkan olarak kullanıyor

Sputnik Türkiye

Eski CIA analisti McGovern, Ukrayna yönetiminin Sumı Bölgesi sakinlerini canlı kalkan olarak kullandığını belirtti. 01.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-01T09:51+0300

2025-07-01T09:51+0300

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ukrayna kri̇zi̇

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cia

ray mcgovern

ukrayna

vladimir zelenskiy

andrew napolitano

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Eski CIA analisti Ray McGovern, ABD’li sunucu Andrew Napolitano’ya verdiği röportajda, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in Sumı Bölgesi’ndeki sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını söyledi.Zelenskiy’in sözlerine dikkat çeken McGovern, “Zelenskiy'in Sumı gibi yerlerden sivilleri neden tahliye etmediğini biliyoruz. Kendisi, Sumı'de çok sayıda sivil varsa şehre füze saldırısı olasılığının daha az olacağını söyledi. Bu yüzden orada kalsınlar, onları tahliye etmek istemiyorum çünkü onlar bizim savunmamız” ifadesini kullandı.Rusya’nın Sumı sakinlerine yönelik davranışına da dikkat çeken uzman, “Zelenski'nin bu sözleri ne anlama geliyor? Bunlar, Rusların Ukraynalıları, özellikle Sumı'da yaşayanları, çoğunlukla Rus olarak gördüklerini doğruluyor. Yani onlar gibi Slav olarak görüyor ve öldürmek istemiyorlar” dedi.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sumı şehrini ele geçirme gibi bir hedefinin olmadığını ancak böyle bir olasılığın da dışlanmadığını söylemişti. Putin, Sumı Bölgesinde derinliği 8 ilâ 12 kilometre arasında değişen tampon bölgesinin oluşturulduğunu belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/rusyaya-uygulanan-gumruk-vergileri-ab-gubre-ithalatinin-dortte-birini-kaybedebilir-1097478231.html

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abd, cia, ray mcgovern, ukrayna, vladimir zelenskiy, andrew napolitano