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TBMM Genel Kurulu toplandı: Meclis gündeminde hangi konular var?
TBMM Genel Kurulu toplandı: Meclis gündeminde hangi konular var?
Sputnik Türkiye
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplanarak gündem dışı konuşmalara yer verdi. Hakkari, Kocaeli ve Erzincan milletvekilleri... 01.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-01T19:48+0300
2025-07-01T19:48+0300
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TBMM Genel Kurulu’nda milletvekilleri, illerine ilişkin sorunları gündeme taşırken, Hz. Muhammed'e yönelik karikatür gündem oldu.TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan’ın başkanlığında toplandı. Gündem dışı söz alan milletvekilleri, illerine dair sorunları dile getirdi. DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak, Hakkari'de ulaşım, işsizlik oranlarına dikkat çekerek sosyal destek mekanizmalarının yetersizliğini eleştirdi. Meclis'te söz alan DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ise "Zaten bütün emekçilerle ilgili yoksulluk bütün çıplaklığıyla ortada, asgari ücretin düzeyi ortada. Dolayısıyla ücretlerde acilen iyileştirme yapmak zorundayız çünkü asgari ücretin 22 bin lira olduğu bir yerde açlık sınırı 26 bin, yoksulluk sınırı 86 bin... İnsanca yaşam için ücret talebiyle sokaklara çıkan işçilerin karşısına polisleri dikmeyin, o işçileri dinleyin, emekçileri dinleyin; insanca yaşam için bir ücrete yönelik adımları bir an önce atın" dedi.CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, mesleki eğitimin yetersizliğini vurgularken, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman Başbağlar Katliamı’na ilişkin konuşmasında terörü lanetledi. AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları ise, Hz. Muhammed’e yönelik hakaret içeren karikatüre Meclis kürsüsünden Salavat-ı Şerif okuyarak tepki gösterdi.TBMM Genel Kurulu’nun bu haftaki öncelikli gündemini, Türkiye’nin ilk İklim Kanunu Teklifi ve enerji arz güvenliğini artırmayı hedefleyen düzenleme oluşturuyor. Ayrıca, Sağlık Komisyonu’nda, hekimlerin özel hastanelerdeki çalışma koşullarını yeniden düzenleyen kanun teklifi görüşülecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/enerji-ve-maden-duzenlemesi-tbmm-komisyonunda-kabul-edildi-1097188744.html
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tbmm, meclis, türkiye, olağan genel kurul, tbmm genel kurulu, meclis araştırma komisyonu, meclis komisyonu, tbmm meclis başkanlığı
tbmm, meclis, türkiye, olağan genel kurul, tbmm genel kurulu, meclis araştırma komisyonu, meclis komisyonu, tbmm meclis başkanlığı

TBMM Genel Kurulu toplandı: Meclis gündeminde hangi konular var?

19:48 01.07.2025
© AATBMM
TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2025
© AA
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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplanarak gündem dışı konuşmalara yer verdi. Hakkari, Kocaeli ve Erzincan milletvekilleri illerindeki ulaşım, işsizlik, eğitim ve terör konularına dikkat çekerken, bazı milletvekilleri Hz. Muhammed’e yönelik karikatüre karşı Meclis’te Salavat-ı Şerif okudu.
TBMM Genel Kurulu’nda milletvekilleri, illerine ilişkin sorunları gündeme taşırken, Hz. Muhammed'e yönelik karikatür gündem oldu.
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan’ın başkanlığında toplandı. Gündem dışı söz alan milletvekilleri, illerine dair sorunları dile getirdi. DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak, Hakkari'de ulaşım, işsizlik oranlarına dikkat çekerek sosyal destek mekanizmalarının yetersizliğini eleştirdi.
Meclis'te söz alan DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ise "Zaten bütün emekçilerle ilgili yoksulluk bütün çıplaklığıyla ortada, asgari ücretin düzeyi ortada. Dolayısıyla ücretlerde acilen iyileştirme yapmak zorundayız çünkü asgari ücretin 22 bin lira olduğu bir yerde açlık sınırı 26 bin, yoksulluk sınırı 86 bin... İnsanca yaşam için ücret talebiyle sokaklara çıkan işçilerin karşısına polisleri dikmeyin, o işçileri dinleyin, emekçileri dinleyin; insanca yaşam için bir ücrete yönelik adımları bir an önce atın" dedi.
CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, mesleki eğitimin yetersizliğini vurgularken, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman Başbağlar Katliamı’na ilişkin konuşmasında terörü lanetledi. AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları ise, Hz. Muhammed’e yönelik hakaret içeren karikatüre Meclis kürsüsünden Salavat-ı Şerif okuyarak tepki gösterdi.
TBMM Genel Kurulu’nun bu haftaki öncelikli gündemini, Türkiye’nin ilk İklim Kanunu Teklifi ve enerji arz güvenliğini artırmayı hedefleyen düzenleme oluşturuyor. Ayrıca, Sağlık Komisyonu’nda, hekimlerin özel hastanelerdeki çalışma koşullarını yeniden düzenleyen kanun teklifi görüşülecek.
TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2025
TÜRKİYE
Enerji ve maden düzenlemesi TBMM komisyonunda kabul edildi
20 Haziran , 13:35
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