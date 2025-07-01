https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/elon-musk-abd-halkini-gozeten-yeni-bir-siyasi-partiye-ihtiyac-var-1097483581.html

Elon Musk: ABD halkını gözeten yeni bir siyasi partiye ihtiyaç var

Elon Musk: ABD halkını gözeten yeni bir siyasi partiye ihtiyaç var

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni vergi düzenlemesi nedeniyle yüklü miktarda federal harcamaların artacağını savunan Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk... 01.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-01T10:52+0300

2025-07-01T10:52+0300

2025-07-01T10:52+0300

dünya

abd

elon musk

donald trump

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Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk, 'ABD halkını gözeten' yeni bir siyasi kurulması gerektiğini savundu. ABD'de çok tartışılan vergi indirimi düzenlemesi nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'la araları açılan Musk, X sosyal medya hesabında, 'Amerikan Partisi' (The American Party) adıyla bir parti kurmasına ilişkin fikrini yeniden kamuoyuna sundu.Musk, haziran ayının başında, "Amerikan Partisi" isimli yeni bir siyasi parti kurma fikrini kamuoyuyla paylaşmıştı. Bu fikre ilişkin X üzerinden bir anket düzenleyen Musk, anket sonucuna atıfta bulunarak, "İnsanlar konuştu. ABD'de ortadaki yüzde 80'i temsil edecek yeni bir siyasi partiye ihtiyaç var. Ve insanların tam olarak yüzde 80'i aynı fikirde. Bu kaderdir." değerlendirmesinde bulunmuştu.Trump'ın 'Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı'nı eleştirdiTrump'ın 'Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı' (One Big Beautiful Bill Act) yeni vergi indirimi düzenlemesinin yüksek maliyeti nedeniyle eleştirilerde bulunan Musk yasa tasarısının federal harcamaları 'akıl almaz' seviyede artıracağını söylüyor.'ABD'de tek partinin sözü geçiyor'ABD'de yalnızca tek bir partinin sözünü geçtiğini söyleyen Musk, halkı gerçekten önemseyen yeni bir siyasi partinin kurulmasının zamanının geldiğini söyledi.Söz konusu tasarının yasalaşması halinde "Amerikan Partisi" adlı yeni bir siyasi partinin hemen sonraki gün kurulacağını vurgulayan Musk, şöyle devam etti:

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