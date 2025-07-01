https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/elon-musk-abd-halkini-gozeten-yeni-bir-siyasi-partiye-ihtiyac-var-1097483581.html
Elon Musk: ABD halkını gözeten yeni bir siyasi partiye ihtiyaç var
Elon Musk: ABD halkını gözeten yeni bir siyasi partiye ihtiyaç var
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni vergi düzenlemesi nedeniyle yüklü miktarda federal harcamaların artacağını savunan Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk... 01.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-01T10:52+0300
2025-07-01T10:52+0300
2025-07-01T10:52+0300
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elon musk
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Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk, 'ABD halkını gözeten' yeni bir siyasi kurulması gerektiğini savundu. ABD'de çok tartışılan vergi indirimi düzenlemesi nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'la araları açılan Musk, X sosyal medya hesabında, 'Amerikan Partisi' (The American Party) adıyla bir parti kurmasına ilişkin fikrini yeniden kamuoyuna sundu.Musk, haziran ayının başında, "Amerikan Partisi" isimli yeni bir siyasi parti kurma fikrini kamuoyuyla paylaşmıştı. Bu fikre ilişkin X üzerinden bir anket düzenleyen Musk, anket sonucuna atıfta bulunarak, "İnsanlar konuştu. ABD'de ortadaki yüzde 80'i temsil edecek yeni bir siyasi partiye ihtiyaç var. Ve insanların tam olarak yüzde 80'i aynı fikirde. Bu kaderdir." değerlendirmesinde bulunmuştu.Trump'ın 'Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı'nı eleştirdiTrump'ın 'Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı' (One Big Beautiful Bill Act) yeni vergi indirimi düzenlemesinin yüksek maliyeti nedeniyle eleştirilerde bulunan Musk yasa tasarısının federal harcamaları 'akıl almaz' seviyede artıracağını söylüyor.'ABD'de tek partinin sözü geçiyor'ABD'de yalnızca tek bir partinin sözünü geçtiğini söyleyen Musk, halkı gerçekten önemseyen yeni bir siyasi partinin kurulmasının zamanının geldiğini söyledi.Söz konusu tasarının yasalaşması halinde "Amerikan Partisi" adlı yeni bir siyasi partinin hemen sonraki gün kurulacağını vurgulayan Musk, şöyle devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/trump-tesvikler-olmasa-elon-coktan-guney-afrikaya-donmek-zorunda-kalacakti-1097481017.html
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abd, elon musk, donald trump
abd, elon musk, donald trump
Elon Musk: ABD halkını gözeten yeni bir siyasi partiye ihtiyaç var
ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni vergi düzenlemesi nedeniyle yüklü miktarda federal harcamaların artacağını savunan Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, ABD'de halkı gözeten yeni bir partinin kurulması gerektiğini savundu.
Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk, 'ABD halkını gözeten' yeni bir siyasi kurulması gerektiğini savundu. ABD'de çok tartışılan vergi indirimi düzenlemesi nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'la araları açılan Musk, X sosyal medya hesabında, 'Amerikan Partisi' (The American Party) adıyla bir parti kurmasına ilişkin fikrini yeniden kamuoyuna sundu.
Musk, haziran ayının başında, "Amerikan Partisi" isimli yeni bir siyasi parti kurma fikrini kamuoyuyla paylaşmıştı. Bu fikre ilişkin X üzerinden bir anket düzenleyen Musk, anket sonucuna atıfta bulunarak, "İnsanlar konuştu. ABD'de ortadaki yüzde 80'i temsil edecek yeni bir siyasi partiye ihtiyaç var. Ve insanların tam olarak yüzde 80'i aynı fikirde. Bu kaderdir." değerlendirmesinde bulunmuştu.
Trump'ın 'Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı'nı eleştirdi
Trump'ın 'Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı' (One Big Beautiful Bill Act) yeni vergi indirimi düzenlemesinin yüksek maliyeti nedeniyle eleştirilerde bulunan Musk yasa tasarısının federal harcamaları 'akıl almaz' seviyede artıracağını söylüyor.
'ABD'de tek partinin sözü geçiyor'
ABD'de yalnızca tek bir partinin sözünü geçtiğini söyleyen Musk, halkı gerçekten önemseyen yeni bir siyasi partinin kurulmasının zamanının geldiğini söyledi.
Söz konusu tasarının yasalaşması halinde "Amerikan Partisi" adlı yeni bir siyasi partinin hemen sonraki gün kurulacağını vurgulayan Musk, şöyle devam etti:
"ABD halkının gerçekten temsil edilebilmesi için ülkemizin Demokrat-Cumhuriyetçi tek parti düzenine karşı bir alternatife ihtiyacı var."