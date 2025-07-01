Elon Musk: ABD halkını gözeten yeni bir siyasi partiye ihtiyaç var

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
CHP kurultay davası ertelenir mi?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Kartalkaya aileleri: ‘İntikam değil adalet istiyoruz’
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:29
21 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:52
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Trafik cezalarına zam geliyor mu?
12:07
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
En unutulmaz arkadaşlıklar
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye’de gıda teknolojisi ve geldiği nokta
14:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Trump ve Netanyahu'nun İbrahim Anlaşmaları düzeni
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
SESLİ HABER
TÜBİTAK’tan tersine beyin göçü hamlesi
17:43
3 dk
SESLİ HABER
İsrail, Gazze’de yardım bekleyen sivilleri vurdu
17:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Ahmet Güzel: ‘Trambolin kullanımı 2 ila 5 yaş grubundaki çocuklarda baş-boyun travması riski taşıyor’
18:16
3 dk
SESLİ HABER
PKK’lı Hozat: Emperyalizm, İsrail’i Ortadoğu’nun gücü yapmak istiyor
18:27
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Kartalkaya’da yargılama süreci başlıyor: ‘İntikam değil adalet istiyoruz’
18:40
2 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Ahmet Güzel uyardı: Çocuklarda güneş çarpmasına dikkat
18:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:10
80 dk
SESLİ HABER
Bir asra bir kala: Gazi Koşusu en fazla kazananı kim?
20:37
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Fenerbahçe’de başkanlık gündemi: Sadettin Saran aday olacak mı?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
14 dk
GÜN ORTASI
Yoksulluk sınırı 85 bin TL'yi aştı
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
34 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
88 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/elon-musk-abd-halkini-gozeten-yeni-bir-siyasi-partiye-ihtiyac-var-1097483581.html
Elon Musk: ABD halkını gözeten yeni bir siyasi partiye ihtiyaç var
Elon Musk: ABD halkını gözeten yeni bir siyasi partiye ihtiyaç var
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni vergi düzenlemesi nedeniyle yüklü miktarda federal harcamaların artacağını savunan Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk... 01.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-01T10:52+0300
2025-07-01T10:52+0300
dünya
abd
elon musk
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/01/1097482918_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c5fd92da02b73bd0759694eaabee3522.jpg
Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk, 'ABD halkını gözeten' yeni bir siyasi kurulması gerektiğini savundu. ABD'de çok tartışılan vergi indirimi düzenlemesi nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'la araları açılan Musk, X sosyal medya hesabında, 'Amerikan Partisi' (The American Party) adıyla bir parti kurmasına ilişkin fikrini yeniden kamuoyuna sundu.Musk, haziran ayının başında, "Amerikan Partisi" isimli yeni bir siyasi parti kurma fikrini kamuoyuyla paylaşmıştı. Bu fikre ilişkin X üzerinden bir anket düzenleyen Musk, anket sonucuna atıfta bulunarak, "İnsanlar konuştu. ABD'de ortadaki yüzde 80'i temsil edecek yeni bir siyasi partiye ihtiyaç var. Ve insanların tam olarak yüzde 80'i aynı fikirde. Bu kaderdir." değerlendirmesinde bulunmuştu.Trump'ın 'Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı'nı eleştirdiTrump'ın 'Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı' (One Big Beautiful Bill Act) yeni vergi indirimi düzenlemesinin yüksek maliyeti nedeniyle eleştirilerde bulunan Musk yasa tasarısının federal harcamaları 'akıl almaz' seviyede artıracağını söylüyor.'ABD'de tek partinin sözü geçiyor'ABD'de yalnızca tek bir partinin sözünü geçtiğini söyleyen Musk, halkı gerçekten önemseyen yeni bir siyasi partinin kurulmasının zamanının geldiğini söyledi.Söz konusu tasarının yasalaşması halinde "Amerikan Partisi" adlı yeni bir siyasi partinin hemen sonraki gün kurulacağını vurgulayan Musk, şöyle devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/trump-tesvikler-olmasa-elon-coktan-guney-afrikaya-donmek-zorunda-kalacakti-1097481017.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/01/1097482918_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_05e9534c27b2c31e221b3a9d6ffb01e0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, elon musk, donald trump
abd, elon musk, donald trump

Elon Musk: ABD halkını gözeten yeni bir siyasi partiye ihtiyaç var

10:52 01.07.2025
© AP Photo / Susan WalshMusk, Trump'ın vergi indirimi düzenlemesinin yasalaşması halinde yeni bir siyasi parti kuracağını belirtti
Musk, Trump'ın vergi indirimi düzenlemesinin yasalaşması halinde yeni bir siyasi parti kuracağını belirtti - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni vergi düzenlemesi nedeniyle yüklü miktarda federal harcamaların artacağını savunan Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, ABD'de halkı gözeten yeni bir partinin kurulması gerektiğini savundu.
Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk, 'ABD halkını gözeten' yeni bir siyasi kurulması gerektiğini savundu. ABD'de çok tartışılan vergi indirimi düzenlemesi nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'la araları açılan Musk, X sosyal medya hesabında, 'Amerikan Partisi' (The American Party) adıyla bir parti kurmasına ilişkin fikrini yeniden kamuoyuna sundu.
Musk, haziran ayının başında, "Amerikan Partisi" isimli yeni bir siyasi parti kurma fikrini kamuoyuyla paylaşmıştı. Bu fikre ilişkin X üzerinden bir anket düzenleyen Musk, anket sonucuna atıfta bulunarak, "İnsanlar konuştu. ABD'de ortadaki yüzde 80'i temsil edecek yeni bir siyasi partiye ihtiyaç var. Ve insanların tam olarak yüzde 80'i aynı fikirde. Bu kaderdir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Trump'ın 'Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı'nı eleştirdi

Trump'ın 'Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı' (One Big Beautiful Bill Act) yeni vergi indirimi düzenlemesinin yüksek maliyeti nedeniyle eleştirilerde bulunan Musk yasa tasarısının federal harcamaları 'akıl almaz' seviyede artıracağını söylüyor.

'ABD'de tek partinin sözü geçiyor'

ABD'de yalnızca tek bir partinin sözünü geçtiğini söyleyen Musk, halkı gerçekten önemseyen yeni bir siyasi partinin kurulmasının zamanının geldiğini söyledi.
Söz konusu tasarının yasalaşması halinde "Amerikan Partisi" adlı yeni bir siyasi partinin hemen sonraki gün kurulacağını vurgulayan Musk, şöyle devam etti:

"ABD halkının gerçekten temsil edilebilmesi için ülkemizin Demokrat-Cumhuriyetçi tek parti düzenine karşı bir alternatife ihtiyacı var."

President Donald Trump and Tesla CEO Elon Musk speak to reporters as they sit in a red Model S Tesla vehicle on the South Lawn of the White House Tuesday, March 11, 2025, in Washington - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2025
YAŞAM
Trump: Teşvikler olmasa Elon çoktan Güney Afrika’ya dönmek zorunda kalacaktı
10:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала