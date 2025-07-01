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Ehliyet yenileme ücreti 7 bin 438 TL'ye çıkacak: Yenilemek için son gün ne zaman?
Ehliyet yenileme ücreti 7 bin 438 TL'ye çıkacak: Yenilemek için son gün ne zaman?
Sputnik Türkiye
Ehliyet yenileme için süre daralıyor. 1 Ocak 2016 öncesinde düzenlenen eski tip ehliyetlerin, belirtilen süre içinde yenilenmemesi durumunda geçersiz... 01.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-01T09:43+0300
2025-07-01T09:43+0300
türki̇ye
ehliyet
yenileme
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Eski tip ehliyet kullananlar dikkat, ehliyetini 31 Temmuz'a kadar yenilemeyenler 7 bin lira ödemek zorunda kalacak.❌15 lira ödemeyen 7 bin lira ödemek zorunda kalacak1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski tip ehliyetlerin, belirlenen süre içerisinde yenilenmemesi durumunda geçerliliğini kaybedeceği bildirildi. Yeni tip sürücü belgesi almak isteyenler, 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı olmak üzere toplam 15 lira ödeme yaparak işlemlerini tamamlayabilecek. Peki, eski ehliyetlerin geçerlilik süresi ne zaman doluyor, yenileme başvurusu nasıl yapılır ve hangi belgeler gerekiyor?❌Ehliyet yenilemede son gün ne zaman?Eski tip ehliyetlerin 1 Ocak 2016'dan itibaren verilmeye başlanan yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için tanınan süre 31 Temmuz 2025'te sona erecek.❌Ehliyet yenilenmezse ne olur?Eski tip sürücü belgesine sahip olanlar 31 Temmuz'a kadar yenileme işlemi yapmazsa ehliyetleri geçersiz hale gelecek.Ehliyet yenileme ücreti ne kadar?Ayrıca eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Temmuz 2025'e kadar yalnızca 15 lira ödenmesi gerekirken, 1 Ağustos itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 liraya yükselecek.Ehliyet yenileme başvurusu nasıl yapılır?Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor.Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgelerini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.Başvuruda bulunanların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine teslim ediliyor.Bu süreçte, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabiliyor.Ehliyet yenilemede gerekli olan belgeler neler?Sürücü belgesi yenileme işlemi için gerekli belgeler arasında Başvuru sahibinin Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) kayıtlı bir adresinin bulunması gerekiyor.Vatandaşların 13 lira değerli kâğıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ücretlerini, vergi dairesi müdürlüklerine ya da internet üzerinden anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödemeleri gerekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/sayili-gun-kaldi-ehliyet-yenileme-son-gun-ne-zaman-1097145303.html
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ehliyet, yenileme, ücret
ehliyet, yenileme, ücret

Ehliyet yenileme ücreti 7 bin 438 TL'ye çıkacak: Yenilemek için son gün ne zaman?

09:43 01.07.2025
© AAehliyet
ehliyet - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2025
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Ehliyet yenileme için süre daralıyor. 1 Ocak 2016 öncesinde düzenlenen eski tip ehliyetlerin, belirtilen süre içinde yenilenmemesi durumunda geçersiz sayılacak. Şu anda 15 TL karşılığında yapılan yenileme işlemleri, süre bitiminden sonra 7 bin 438 TL'ye yükselecek.
Eski tip ehliyet kullananlar dikkat, ehliyetini 31 Temmuz'a kadar yenilemeyenler 7 bin lira ödemek zorunda kalacak.

❌15 lira ödemeyen 7 bin lira ödemek zorunda kalacak

1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski tip ehliyetlerin, belirlenen süre içerisinde yenilenmemesi durumunda geçerliliğini kaybedeceği bildirildi. Yeni tip sürücü belgesi almak isteyenler, 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı olmak üzere toplam 15 lira ödeme yaparak işlemlerini tamamlayabilecek.
Peki, eski ehliyetlerin geçerlilik süresi ne zaman doluyor, yenileme başvurusu nasıl yapılır ve hangi belgeler gerekiyor?

❌Ehliyet yenilemede son gün ne zaman?

Eski tip ehliyetlerin 1 Ocak 2016'dan itibaren verilmeye başlanan yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için tanınan süre 31 Temmuz 2025'te sona erecek.

❌Ehliyet yenilenmezse ne olur?

Eski tip sürücü belgesine sahip olanlar 31 Temmuz'a kadar yenileme işlemi yapmazsa ehliyetleri geçersiz hale gelecek.

Ehliyet yenileme ücreti ne kadar?

Ayrıca eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Temmuz 2025'e kadar yalnızca 15 lira ödenmesi gerekirken, 1 Ağustos itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 liraya yükselecek.

Ehliyet yenileme başvurusu nasıl yapılır?

Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor.
Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgelerini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.
Başvuruda bulunanların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine teslim ediliyor.
Bu süreçte, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabiliyor.

Ehliyet yenilemede gerekli olan belgeler neler?

Sürücü belgesi yenileme işlemi için gerekli belgeler arasında
eski tip sürücü belgesi,
sürücü sağlık raporu,
biyometrik fotoğraf ve
başvuru ücretinin ödendiğini gösteren dekont yer alıyor.
Başvuru sahibinin Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) kayıtlı bir adresinin bulunması gerekiyor.
Vatandaşların 13 lira değerli kâğıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ücretlerini, vergi dairesi müdürlüklerine ya da internet üzerinden anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödemeleri gerekiyor.
ehliyet - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2025
TÜRKİYE
Sayılı gün kaldı: Ehliyet yenileme son gün ne zaman?
19 Haziran , 11:12
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