https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/sayili-gun-kaldi-ehliyet-yenileme-son-gun-ne-zaman-1097145303.html

Sayılı gün kaldı: Ehliyet yenileme son gün ne zaman?

Sayılı gün kaldı: Ehliyet yenileme son gün ne zaman?

Sputnik Türkiye

ehliyet yenileme son gün ne zaman

2025-06-19T11:12+0300

2025-06-19T11:12+0300

2025-06-19T11:12+0300

türki̇ye

ehliyet

eski ehliyet

b1 sınıfı ehliyet

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Ehliyet yenileme son gün tarihi, ehliyetini henüz yeniletmemiş olanların gündeminde yer almaya başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen tarihe kadar eski tip ehliyetlerini yeni ehliyetlerle yenilemeyen vatandaşlara ceza gelmesi gündemde. Peki, 2025 ehliyet yenileme son gün ne zaman, randevu nasıl alınır?Ehliyet yenileme son gün ne zaman?Eski tip sürücü belgesi sahibi olan sürücülerin, yeni tip ehliyete geçiş için başvurular 31 Temmuz 2025 günü son buluyor.Ehliyet yenileme başvurusu nasıl yapılır?Vatandaşlar, ehliyet yenileme işlemi için Alo 199, e-Devlet veya https://randevu.nvi.gov.tr/ üzerinden randevu alarak ve gerekli evrakları teslim ederek başvurularını tamamlayabilecek.Ehliyet yenileme için gerekli belgeler neler?Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgesini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/eski-tip-ehliyeti-olanlar-dikkat-son-tarih-31-temmuz-5-adimda-ehliyetini-nasil-yenilersiniz-1096681657.html

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