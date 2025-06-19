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Sayılı gün kaldı: Ehliyet yenileme son gün ne zaman?
Sayılı gün kaldı: Ehliyet yenileme son gün ne zaman?
Sputnik Türkiye
ehliyet yenileme son gün ne zaman
2025-06-19T11:12+0300
2025-06-19T11:12+0300
türki̇ye
ehliyet
eski ehliyet
b1 sınıfı ehliyet
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Ehliyet yenileme son gün tarihi, ehliyetini henüz yeniletmemiş olanların gündeminde yer almaya başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen tarihe kadar eski tip ehliyetlerini yeni ehliyetlerle yenilemeyen vatandaşlara ceza gelmesi gündemde. Peki, 2025 ehliyet yenileme son gün ne zaman, randevu nasıl alınır?Ehliyet yenileme son gün ne zaman?Eski tip sürücü belgesi sahibi olan sürücülerin, yeni tip ehliyete geçiş için başvurular 31 Temmuz 2025 günü son buluyor.Ehliyet yenileme başvurusu nasıl yapılır?Vatandaşlar, ehliyet yenileme işlemi için Alo 199, e-Devlet veya https://randevu.nvi.gov.tr/ üzerinden randevu alarak ve gerekli evrakları teslim ederek başvurularını tamamlayabilecek.Ehliyet yenileme için gerekli belgeler neler?Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgesini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/eski-tip-ehliyeti-olanlar-dikkat-son-tarih-31-temmuz-5-adimda-ehliyetini-nasil-yenilersiniz-1096681657.html
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ehliyet yenileme, ehliyet yenileme son gün, ehliyet yenileme son gün ne zaman
ehliyet yenileme, ehliyet yenileme son gün, ehliyet yenileme son gün ne zaman

Sayılı gün kaldı: Ehliyet yenileme son gün ne zaman?

11:12 19.06.2025
© AAehliyet
ehliyet - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2025
© AA
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İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için tanınan süre kısa bir zaman sonra sona erecek. Bakanlık tarafından belirlenen tarihe kadar ehliyetini yenilemeyen sürücüler, cezai işlemle karşılaşabilecek. Peki, ehliyet yenileme son gün ne zaman?
Ehliyet yenileme son gün tarihi, ehliyetini henüz yeniletmemiş olanların gündeminde yer almaya başladı.
İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen tarihe kadar eski tip ehliyetlerini yeni ehliyetlerle yenilemeyen vatandaşlara ceza gelmesi gündemde.
Peki, 2025 ehliyet yenileme son gün ne zaman, randevu nasıl alınır?

Ehliyet yenileme son gün ne zaman?

Eski tip sürücü belgesi sahibi olan sürücülerin, yeni tip ehliyete geçiş için başvurular 31 Temmuz 2025 günü son buluyor.

Ehliyet yenileme başvurusu nasıl yapılır?

Vatandaşlar, ehliyet yenileme işlemi için Alo 199, e-Devlet veya https://randevu.nvi.gov.tr/ üzerinden randevu alarak ve gerekli evrakları teslim ederek başvurularını tamamlayabilecek.

Ehliyet yenileme için gerekli belgeler neler?

Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgesini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.
ehliyet - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2025
TÜRKİYE
Eski tip ehliyeti olanlar dikkat! Son tarih 31 Temmuz: 5 adımda ehliyetinizi nasıl yenilersiniz?
31 Mayıs, 12:35
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