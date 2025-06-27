https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/chpde-kurultay-tartismasi-mutlak-butlan-nedir-karar-cikarsa-ne-olur-1097382519.html

CHP’de kurultay tartışması: Mutlak Butlan nedir, karar çıkarsa ne olur?

CHP’de kurultay tartışması: Mutlak Butlan nedir, karar çıkarsa ne olur?

Sputnik Türkiye

CHP’nin kurultay süreci mahkemeye taşınırken, “mutlak butlan” kararı çıkarsa Kemal Kılıçdaroğlu’nun yönetime dönebileceği gündeme getirildi. Tartışmalar ise... 27.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-27T11:02+0300

2025-06-27T11:02+0300

2025-06-27T11:02+0300

türki̇ye

kemal kılıçdaroğlu

kurultay

mutlak butlan

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CHP'nin son kurultayına ilişkin açılan dava, parti içinde ciddi bir hukuki ve siyasi krize dönüşüyor. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, eğer mahkemeden “mutlak butlan” kararı çıkarsa, yeniden CHP yönetimine dönmeyi kabul edeceğini açıkladı. Kılıçdaroğlu, “Görevi kabul etmezsem kayyum riski var” ifadelerini kullandı.Özel'den sert tepki: Tarihi bir hata olurGenel Başkan Özgür Özel ise bu açıklamaya sert yanıt verdi. Özel, Kılıçdaroğlu'nun göreve dönme ihtimalini değerlendirerek, “Görevi kabul etmek tarihi bir hata olur” dedi. Bu sözler, parti içindeki gerginliği daha da artırdı.Mutlak butlan nedir, neden önemli?Peki siyasetin bu kadar gündemine oturan mutlak butlan tam olarak ne anlama geliyor? Mutlak butlan, hukuki bir işlemin baştan itibaren geçersiz ve kanuna aykırı olması durumudur. Bu tür işlemler hukuk dünyasında hiç yapılmamış sayılır, yani geçerliliği yoktur.Mutlak butlan genellikle şu sebeplerle gündeme gelir:Nisbi butlan ile farkı ne?Nisbi butlan ise geçersizliğin daha hafif hali olarak tanımlanır. Ancak farkı, bu geçersizliğin ilgili tarafların başvurusu üzerine dikkate alınmasıdır. Hile, hata, tehdit gibi durumlar nisbi butlan kapsamındadır.Mutlak butlanda ise mahkeme geçersizliği kendiliğinden dikkate almak zorundadır ve işlem otomatik olarak hükümsüzdür.Mahkemenin vereceği karar partinin kaderini belirleyecekMahkemeden çıkacak olası bir mutlak butlan kararı, CHP’deki mevcut yönetimi geçersiz kılabilir. Bu durumda yeni bir kurultay süreci ya da kayyum atanması gibi ciddi sonuçlar gündeme gelebilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/en-dusuk-emekli-maasi-icin-calismalar-basladi-masadaki-en-guclu-rakam-ortaya-cikti-1097380122.html

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kemal kılıçdaroğlu, kurultay, mutlak butlan