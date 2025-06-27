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CHP’de kurultay tartışması: Mutlak Butlan nedir, karar çıkarsa ne olur?
CHP’de kurultay tartışması: Mutlak Butlan nedir, karar çıkarsa ne olur?
Sputnik Türkiye
CHP’nin kurultay süreci mahkemeye taşınırken, “mutlak butlan” kararı çıkarsa Kemal Kılıçdaroğlu’nun yönetime dönebileceği gündeme getirildi. Tartışmalar ise... 27.06.2025, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
kemal kılıçdaroğlu
kurultay
mutlak butlan
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CHP'nin son kurultayına ilişkin açılan dava, parti içinde ciddi bir hukuki ve siyasi krize dönüşüyor. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, eğer mahkemeden “mutlak butlan” kararı çıkarsa, yeniden CHP yönetimine dönmeyi kabul edeceğini açıkladı. Kılıçdaroğlu, “Görevi kabul etmezsem kayyum riski var” ifadelerini kullandı.Özel'den sert tepki: Tarihi bir hata olurGenel Başkan Özgür Özel ise bu açıklamaya sert yanıt verdi. Özel, Kılıçdaroğlu'nun göreve dönme ihtimalini değerlendirerek, “Görevi kabul etmek tarihi bir hata olur” dedi. Bu sözler, parti içindeki gerginliği daha da artırdı.Mutlak butlan nedir, neden önemli?Peki siyasetin bu kadar gündemine oturan mutlak butlan tam olarak ne anlama geliyor? Mutlak butlan, hukuki bir işlemin baştan itibaren geçersiz ve kanuna aykırı olması durumudur. Bu tür işlemler hukuk dünyasında hiç yapılmamış sayılır, yani geçerliliği yoktur.Mutlak butlan genellikle şu sebeplerle gündeme gelir:Nisbi butlan ile farkı ne?Nisbi butlan ise geçersizliğin daha hafif hali olarak tanımlanır. Ancak farkı, bu geçersizliğin ilgili tarafların başvurusu üzerine dikkate alınmasıdır. Hile, hata, tehdit gibi durumlar nisbi butlan kapsamındadır.Mutlak butlanda ise mahkeme geçersizliği kendiliğinden dikkate almak zorundadır ve işlem otomatik olarak hükümsüzdür.Mahkemenin vereceği karar partinin kaderini belirleyecekMahkemeden çıkacak olası bir mutlak butlan kararı, CHP’deki mevcut yönetimi geçersiz kılabilir. Bu durumda yeni bir kurultay süreci ya da kayyum atanması gibi ciddi sonuçlar gündeme gelebilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/en-dusuk-emekli-maasi-icin-calismalar-basladi-masadaki-en-guclu-rakam-ortaya-cikti-1097380122.html
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kemal kılıçdaroğlu, kurultay, mutlak butlan
kemal kılıçdaroğlu, kurultay, mutlak butlan

CHP’de kurultay tartışması: Mutlak Butlan nedir, karar çıkarsa ne olur?

11:02 27.06.2025
© ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP 38. Olağan Kurultay’ı açılış konuşmasını gerçekleştirdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, eşi Sayın Selvi Kılıçdaroğlu da eşlik etti.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP 38. Olağan Kurultay’ı açılış konuşmasını gerçekleştirdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, eşi Sayın Selvi Kılıçdaroğlu da eşlik etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2025
© ALP EREN KAYA
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CHP’nin kurultay süreci mahkemeye taşınırken, “mutlak butlan” kararı çıkarsa Kemal Kılıçdaroğlu’nun yönetime dönebileceği gündeme getirildi. Tartışmalar ise parti içi krizi derinleştiriyor. Mutlak butlan nedir, Hangi durumlarda ortaya çıkar?
CHP'nin son kurultayına ilişkin açılan dava, parti içinde ciddi bir hukuki ve siyasi krize dönüşüyor. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, eğer mahkemeden “mutlak butlan” kararı çıkarsa, yeniden CHP yönetimine dönmeyi kabul edeceğini açıkladı. Kılıçdaroğlu, “Görevi kabul etmezsem kayyum riski var” ifadelerini kullandı.

Özel'den sert tepki: Tarihi bir hata olur

Genel Başkan Özgür Özel ise bu açıklamaya sert yanıt verdi. Özel, Kılıçdaroğlu'nun göreve dönme ihtimalini değerlendirerek, “Görevi kabul etmek tarihi bir hata olur” dedi. Bu sözler, parti içindeki gerginliği daha da artırdı.

Mutlak butlan nedir, neden önemli?

Peki siyasetin bu kadar gündemine oturan mutlak butlan tam olarak ne anlama geliyor? Mutlak butlan, hukuki bir işlemin baştan itibaren geçersiz ve kanuna aykırı olması durumudur. Bu tür işlemler hukuk dünyasında hiç yapılmamış sayılır, yani geçerliliği yoktur.
Mutlak butlan genellikle şu sebeplerle gündeme gelir:
Kanuna aykırılık
Ahlaka aykırılık
Kamu düzenine aykırılık
Konu imkânsızlığı
Tarafların ehliyetsizliği

Nisbi butlan ile farkı ne?

Nisbi butlan ise geçersizliğin daha hafif hali olarak tanımlanır. Ancak farkı, bu geçersizliğin ilgili tarafların başvurusu üzerine dikkate alınmasıdır. Hile, hata, tehdit gibi durumlar nisbi butlan kapsamındadır.
Mutlak butlanda ise mahkeme geçersizliği kendiliğinden dikkate almak zorundadır ve işlem otomatik olarak hükümsüzdür.

Mahkemenin vereceği karar partinin kaderini belirleyecek

Mahkemeden çıkacak olası bir mutlak butlan kararı, CHP’deki mevcut yönetimi geçersiz kılabilir. Bu durumda yeni bir kurultay süreci ya da kayyum atanması gibi ciddi sonuçlar gündeme gelebilir.
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