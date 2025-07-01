https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/-istanbulda-hissedilen-deprem-meydana-geldi-1097486203.html

İstanbul'da hissedilen deprem meydana geldi: Merkez üssü Bursa Gemlik

İstanbul'da hissedilen deprem meydana geldi: Merkez üssü Bursa Gemlik

Sputnik Türkiye

İstanbul'da hissedilen deprem meydana geldi. Bursa Gemlik merkez üssü olan depremin büyüklüğü 3.9 olarak açıklandı. 01.07.2025, Sputnik Türkiye

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Bursa Gemlik merkez üslü 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da bazı ilçelerde hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Gemlik ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul'da ve Yalova'da da hissedilen depremin yerin 9,82 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

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bursa

yalova

marmara denizi

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deprem, i̇stanbul, bursa, yalova, marmara depremi, marmara denizi