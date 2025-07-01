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İstanbul'da hissedilen deprem meydana geldi: Merkez üssü Bursa Gemlik
İstanbul'da hissedilen deprem meydana geldi: Merkez üssü Bursa Gemlik
Sputnik Türkiye
İstanbul'da hissedilen deprem meydana geldi. Bursa Gemlik merkez üssü olan depremin büyüklüğü 3.9 olarak açıklandı. 01.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-01T11:55+0300
2025-07-01T11:55+0300
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Bursa Gemlik merkez üslü 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da bazı ilçelerde hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Gemlik ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul'da ve Yalova'da da hissedilen depremin yerin 9,82 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
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deprem, i̇stanbul, bursa, yalova, marmara depremi, marmara denizi
deprem, i̇stanbul, bursa, yalova, marmara depremi, marmara denizi
İstanbul'da hissedilen deprem meydana geldi: Merkez üssü Bursa Gemlik
11:55 01.07.2025 (güncellendi: 12:08 01.07.2025)
Ayrıntılar geliyor
İstanbul'da hissedilen deprem meydana geldi. Bursa Gemlik merkez üssü olan depremin büyüklüğü 3.9 olarak açıklandı.
Bursa Gemlik merkez üslü 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da bazı ilçelerde hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Gemlik ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul'da ve Yalova'da da hissedilen depremin yerin 9,82 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.