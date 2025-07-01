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Borsa son 2 yılın en hızlı günlük yükselişini yaşadı
Borsa son 2 yılın en hızlı günlük yükselişini yaşadı
Sputnik Türkiye
BIST 100 endeksi 30 Haziran'da yüzde 5,78 yükselerek 2023'ten bu yana en hızlı günlük artışı kaydetti. Bankacılık endeksi yüzde 9,64 arttı. Gözler ECB ve PMI verilerinde.
2025-07-01T08:30+0300
2025-07-01T08:30+0300
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 543,62 puan artarken, toplam işlem hacmi 165 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 9,64, holding endeksi yüzde 4,42 değer kazandı.Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, tek kaybettiren yüzde 0,13 ile finansal kiralama faktoring oldu.BIST 100 endeksi 11 Mayıs 2023'te yüzde 7,87 değer kazanmıştı.Analistler, yarın Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Portekiz'in Sintra kentinde düzenleyeceği ECB Merkez Bankacılığı Forumu'nda büyük merkez bankalarının başkanlarının yapacağı sözlü yönlendirmelerin, yatırımcıların odağında yer alacağını belirtti.1 Temmuz Salı günü (bugün) yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI, Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de inşaat harcamaları başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.100 seviyelerinin direnç, 9.600 ve 9.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
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borsa i̇stanbul, bist 100 endeksi, borsa yükseliş, 30 haziran borsa kapanışı, bist 2025, bankacılık endeksi artışı, ecb sintra toplantısı, pmi verisi, borsa analizi, bist direnç seviyesi
borsa i̇stanbul, bist 100 endeksi, borsa yükseliş, 30 haziran borsa kapanışı, bist 2025, bankacılık endeksi artışı, ecb sintra toplantısı, pmi verisi, borsa analizi, bist direnç seviyesi

Borsa son 2 yılın en hızlı günlük yükselişini yaşadı

08:30 01.07.2025
© AABorsa İstanbul'
Borsa İstanbul' - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2025
© AA
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 5,78 değer kazanarak 2023'ten bu yana en hızlı günlük yükselişini yaşadı. Borsa İstanbul, 30 Haziran'da günü 9.948,51 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 543,62 puan artarken, toplam işlem hacmi 165 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 9,64, holding endeksi yüzde 4,42 değer kazandı.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, tek kaybettiren yüzde 0,13 ile finansal kiralama faktoring oldu.
BIST 100 endeksi 11 Mayıs 2023'te yüzde 7,87 değer kazanmıştı.
Analistler, yarın Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Portekiz'in Sintra kentinde düzenleyeceği ECB Merkez Bankacılığı Forumu'nda büyük merkez bankalarının başkanlarının yapacağı sözlü yönlendirmelerin, yatırımcıların odağında yer alacağını belirtti.
1 Temmuz Salı günü (bugün) yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI, Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de inşaat harcamaları başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.100 seviyelerinin direnç, 9.600 ve 9.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
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