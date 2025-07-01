https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/borsa-son-2-yilin-en-hizli-gunluk-yukselisini-yasadi-1097477359.html

Borsa son 2 yılın en hızlı günlük yükselişini yaşadı

Borsa son 2 yılın en hızlı günlük yükselişini yaşadı

Sputnik Türkiye

BIST 100 endeksi 30 Haziran'da yüzde 5,78 yükselerek 2023'ten bu yana en hızlı günlük artışı kaydetti. Bankacılık endeksi yüzde 9,64 arttı. Gözler ECB ve PMI verilerinde.

2025-07-01T08:30+0300

2025-07-01T08:30+0300

2025-07-01T08:30+0300

ekonomi̇

borsa i̇stanbul

borsa

borsa i̇stanbul endeksi

endeks

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/0c/1061102307_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a2aacc413a5b69e526f23ff3d603acb1.jpg

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 543,62 puan artarken, toplam işlem hacmi 165 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 9,64, holding endeksi yüzde 4,42 değer kazandı.Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, tek kaybettiren yüzde 0,13 ile finansal kiralama faktoring oldu.BIST 100 endeksi 11 Mayıs 2023'te yüzde 7,87 değer kazanmıştı.Analistler, yarın Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Portekiz'in Sintra kentinde düzenleyeceği ECB Merkez Bankacılığı Forumu'nda büyük merkez bankalarının başkanlarının yapacağı sözlü yönlendirmelerin, yatırımcıların odağında yer alacağını belirtti.1 Temmuz Salı günü (bugün) yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI, Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de inşaat harcamaları başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.100 seviyelerinin direnç, 9.600 ve 9.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/haftanin-kazanan-yatirim-araci-belli-oldu-altin-dususe-gecti-borsa-ve-doviz-yukseldi-1097403408.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

borsa i̇stanbul, bist 100 endeksi, borsa yükseliş, 30 haziran borsa kapanışı, bist 2025, bankacılık endeksi artışı, ecb sintra toplantısı, pmi verisi, borsa analizi, bist direnç seviyesi