https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/bogazici-universitesinde-iki-fakulte-kapatildi-1097480291.html

Boğaziçi Üniversitesi'nde iki fakülte kapatıldı

Boğaziçi Üniversitesi'nde iki fakülte kapatıldı

Sputnik Türkiye

Boğaziçi Üniversite'nde Fen-Edebiyat ve Yönetim Bilimleri Fakülteleri kapatıldı. Yerine iki yeni fakülte kuruldu. 01.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-01T09:39+0300

2025-07-01T09:39+0300

2025-07-01T09:39+0300

türki̇ye

boğaziçi üniversitesi

resmi gazete

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Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Boğaziçi Üniversitesi’nde Fen Edebiyat Fakültesi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi kapatıldı, 2 yeni fakülte açıldı.Kapatılanların yerine iki yeni fakülte kurulduKarara göre Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi ile Yönetim Bilimleri Fakültesi kapatıldı. Kapatılan Fen Edebiyat Fakültesi’nin yerine Fen Fakültesi ve İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi adıyla iki yeni fakülte kuruldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250622/yks-soru-ve-cevap-anahtarlari-ne-zaman-aciklanir-1097225977.html

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boğaziçi üniversitesi, resmi gazete