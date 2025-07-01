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Boğaziçi Üniversitesi'nde iki fakülte kapatıldı
Boğaziçi Üniversitesi'nde iki fakülte kapatıldı
Sputnik Türkiye
Boğaziçi Üniversite'nde Fen-Edebiyat ve Yönetim Bilimleri Fakülteleri kapatıldı. Yerine iki yeni fakülte kuruldu. 01.07.2025, Sputnik Türkiye
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Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Boğaziçi Üniversitesi’nde Fen Edebiyat Fakültesi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi kapatıldı, 2 yeni fakülte açıldı.Kapatılanların yerine iki yeni fakülte kurulduKarara göre Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi ile Yönetim Bilimleri Fakültesi kapatıldı. Kapatılan Fen Edebiyat Fakültesi’nin yerine Fen Fakültesi ve İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi adıyla iki yeni fakülte kuruldu.
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boğaziçi üniversitesi, resmi gazete
boğaziçi üniversitesi, resmi gazete

Boğaziçi Üniversitesi'nde iki fakülte kapatıldı

09:39 01.07.2025
© AABoğaziçi Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2025
© AA
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Boğaziçi Üniversite'nde Fen-Edebiyat ve Yönetim Bilimleri Fakülteleri kapatıldı. Yerine iki yeni fakülte kuruldu.
Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Boğaziçi Üniversitesi’nde Fen Edebiyat Fakültesi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi kapatıldı, 2 yeni fakülte açıldı.

Kapatılanların yerine iki yeni fakülte kuruldu

Karara göre Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi ile Yönetim Bilimleri Fakültesi kapatıldı. Kapatılan Fen Edebiyat Fakültesi’nin yerine Fen Fakültesi ve İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi adıyla iki yeni fakülte kuruldu.
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