https://anlatilaninotesi.com.tr/20250622/yks-soru-ve-cevap-anahtarlari-ne-zaman-aciklanir-1097225977.html
YKS soru ve cevap anahtarları ne zaman açıklanır?
YKS soru ve cevap anahtarları ne zaman açıklanır?
Sputnik Türkiye
Milyonlarca genç geleceği için dün ve bugün geleceğini belirlemek için üniversite sınavlarına katıldı. Sınavdan çıkan üniversite adayları ise YKS net ve puan... 22.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-22T15:06+0300
2025-06-22T15:06+0300
2025-06-22T15:06+0300
yaşam
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
ösym
temel yeterlilik testi (tyt)
tyt
yabancı dil testi (ydt)
alan yeterlilik testi (ayt)
ayt
sınav soruları
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2025 YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yetenek Testi (TYT), 21 Haziran Cumartesi günü saat 10.15’te başladı ve 165 dakika sürdü. Sınav saat 13.00’te sona erdi.Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), bugün (22 Haziran Pazar günü) Alan Yeterlilik Testi (AYT) oturumu tamamlandı. Sınavdan çıkan adaylar, TYT, AYT ve YDT soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarına odaklandı. Üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) de bugün saat 15.45'te başladı. Sınavda öğrencilere yöneltilen sorular ve cevap anahtarları tüm sınavların tamamlanması sonrasında "osym.gov.tr" adresinden yayımlanacak.YKS soru ve cevapları geçtiğimiz yıl sınavların tamamlanmasının ardından bir gün sonra ÖSYM üzerinden erişime açılmıştı. TYT-AYT ve YDT cevap anahtarlarının 23 Haziran Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren duyurulması bekleniyor.Sonuçlar 22 Temmuz'da açıklanacakÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, sınav merkezine gelerek hazırlıklarla ilgili incelemelerde bulundu, sınava giren adaylara başarılar diledi. Ersoy, “Süreç 1 ay içerisinde tamamlanacak ve en geç 22 Temmuz’da da sınav sonuçlarını ilan edeceğiz" dedi.Üniversite adayları, 2025 YKS sonuçlarını TC. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.21 Haziran Cumartesi günü yapılan Temel Yetenek Testi (TYT), sosyal bilimler, fen bilimleri, temel matematik ve Türkçe toplam 120 soru ve 165 dakikada oluştu. 22 Haziran Pazar günü (bugün) Alan Yeterlilik Testi (AYT), Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru soruldu ve 180 dakika süre verildi.Üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi'nde (YDT) 120 dakika süre verildi. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılan YDT'de 80 soru soruldu ve ve her dil için ayrı soru kitapçığı verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250621/yks-2025-maratonu-basliyor-25-milyon-genc-universite-hayaline-kosuyor-1097212400.html
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YKS soru ve cevap anahtarları ne zaman açıklanır?
Milyonlarca genç geleceği için dün ve bugün geleceğini belirlemek için üniversite sınavlarına katıldı. Sınavdan çıkan üniversite adayları ise YKS net ve puan hesaplama için TYT, AYT, YDT soru ve cevap anahtarına odaklandı.
2025 YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yetenek Testi (TYT), 21 Haziran Cumartesi günü saat 10.15’te başladı ve 165 dakika sürdü. Sınav saat 13.00’te sona erdi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), bugün (22 Haziran Pazar günü) Alan Yeterlilik Testi (AYT) oturumu tamamlandı. Sınavdan çıkan adaylar, TYT, AYT ve YDT soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarına odaklandı. Üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) de bugün saat 15.45'te başladı.
Sınavda öğrencilere yöneltilen sorular ve cevap anahtarları tüm sınavların tamamlanması sonrasında "osym.gov.tr" adresinden yayımlanacak.
YKS soru ve cevapları geçtiğimiz yıl sınavların tamamlanmasının ardından bir gün sonra ÖSYM üzerinden erişime açılmıştı. TYT-AYT ve YDT cevap anahtarlarının 23 Haziran Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren duyurulması bekleniyor.
Sonuçlar 22 Temmuz'da açıklanacak
ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, sınav merkezine gelerek hazırlıklarla ilgili incelemelerde bulundu, sınava giren adaylara başarılar diledi. Ersoy, “Süreç 1 ay içerisinde tamamlanacak ve en geç 22 Temmuz’da da sınav sonuçlarını ilan edeceğiz" dedi.
Üniversite adayları, 2025 YKS sonuçlarını TC. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.
Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.
21 Haziran Cumartesi günü yapılan Temel Yetenek Testi (TYT), sosyal bilimler, fen bilimleri, temel matematik ve Türkçe toplam 120 soru ve 165 dakikada oluştu.
22 Haziran Pazar günü (bugün) Alan Yeterlilik Testi (AYT), Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru soruldu ve 180 dakika süre verildi.
Üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi'nde (YDT) 120 dakika süre verildi. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılan YDT'de 80 soru soruldu ve ve her dil için ayrı soru kitapçığı verildi.