https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/ak-partiden-milyonlarca-emekliyi-ilgilendiren-emekli-maaslarina-iliskin-aciklama-1097463163.html

AK Parti'den milyonlarca emekliyi ilgilendiren açıklama: En düşük emekli maaşlarına zam gelecek mi?

AK Parti'den milyonlarca emekliyi ilgilendiren açıklama: En düşük emekli maaşlarına zam gelecek mi?

Sputnik Türkiye

En düşük emekli maaşı alanların zam alıp almayacağına dair AK Parti Grup Başkanı Güler'den açıklama geldi. Güler, 3 Temmuz'da açıklanacak olan enflasyon... 30.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-30T15:57+0300

2025-06-30T15:57+0300

2025-06-30T16:14+0300

ekonomi̇

emekli maaşı

emekli maaş farkı

emekli maaş zam oranı

en düşük emekli maaşı

ak parti

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Emekli maaşlarına gelecek zam oranlarıyla ilgili tartışmalar sürerken en çok merak edilen en düşük emekli maaşı alanların zam alıp almayacağı sorusuna AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den açıklama geldi. Güler, 3 Temmuz'da açıklanacak olan enflasyon farkının ardından, en düşük emekli maaşında düzenleme yapılacağını belirtti.En düşük emekli maaşına zam yapılacak mı?TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına yönelik yaptığı açıklamada en düşük emekli aylığıyla ilgili düzenlemeler hakkındaki soruları da yanıtladı.Güler açıklamasında "Geçen hafta itibarıyla Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız ve Hazine ve Maliye Bakanımız ile bir görüşme yaptık. Gerekli etki analizleri için bilgileri istedik. 3 Temmuz itibarıyla TÜİK verileri açıklanacak. Hem orada memur zammı hem de memur emeklileri ve SSK, Bağ-kur emeklilerine uygulanacak enflasyon farkı ortaya çıkmış olacak. Bu arada kaç kişiyi ilgilendiriyor uygulanmakta olan en düşük emekli aylığında rakam 14 bin 469 TL, 3 milyon 716 bin civarında emeklimizi ilgilendiriyor. Bu etki analizleriyle bu rakamı, bu oranları değerlendireceğiz. Bu kanun teklifimizin de Perşembe günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacağını düşünüyorum. Bu rakam açıklandıktan sonra da bu değerlendirmemizi son kez yapıp bu rakamı da netleştirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/kabine-toplaniyor-memur-ve-emekli-maas-zamlari-masada-en-dusuk-aylik-ne-kadar-olacak-1097445730.html

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