https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/ak-partiden-milyonlarca-emekliyi-ilgilendiren-emekli-maaslarina-iliskin-aciklama-1097463163.html
AK Parti'den milyonlarca emekliyi ilgilendiren açıklama: En düşük emekli maaşlarına zam gelecek mi?
AK Parti'den milyonlarca emekliyi ilgilendiren açıklama: En düşük emekli maaşlarına zam gelecek mi?
Sputnik Türkiye
En düşük emekli maaşı alanların zam alıp almayacağına dair AK Parti Grup Başkanı Güler'den açıklama geldi. Güler, 3 Temmuz'da açıklanacak olan enflasyon... 30.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-30T15:57+0300
2025-06-30T15:57+0300
2025-06-30T16:14+0300
ekonomi̇
emekli maaşı
emekli maaş farkı
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en düşük emekli maaşı
ak parti
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Emekli maaşlarına gelecek zam oranlarıyla ilgili tartışmalar sürerken en çok merak edilen en düşük emekli maaşı alanların zam alıp almayacağı sorusuna AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den açıklama geldi. Güler, 3 Temmuz'da açıklanacak olan enflasyon farkının ardından, en düşük emekli maaşında düzenleme yapılacağını belirtti.En düşük emekli maaşına zam yapılacak mı?TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına yönelik yaptığı açıklamada en düşük emekli aylığıyla ilgili düzenlemeler hakkındaki soruları da yanıtladı.Güler açıklamasında "Geçen hafta itibarıyla Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız ve Hazine ve Maliye Bakanımız ile bir görüşme yaptık. Gerekli etki analizleri için bilgileri istedik. 3 Temmuz itibarıyla TÜİK verileri açıklanacak. Hem orada memur zammı hem de memur emeklileri ve SSK, Bağ-kur emeklilerine uygulanacak enflasyon farkı ortaya çıkmış olacak. Bu arada kaç kişiyi ilgilendiriyor uygulanmakta olan en düşük emekli aylığında rakam 14 bin 469 TL, 3 milyon 716 bin civarında emeklimizi ilgilendiriyor. Bu etki analizleriyle bu rakamı, bu oranları değerlendireceğiz. Bu kanun teklifimizin de Perşembe günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacağını düşünüyorum. Bu rakam açıklandıktan sonra da bu değerlendirmemizi son kez yapıp bu rakamı da netleştirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/kabine-toplaniyor-memur-ve-emekli-maas-zamlari-masada-en-dusuk-aylik-ne-kadar-olacak-1097445730.html
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emekli maaşı, emekli maaş farkı, emekli maaş zam oranı, en düşük emekli maaşı, ak parti
emekli maaşı, emekli maaş farkı, emekli maaş zam oranı, en düşük emekli maaşı, ak parti
AK Parti'den milyonlarca emekliyi ilgilendiren açıklama: En düşük emekli maaşlarına zam gelecek mi?
15:57 30.06.2025 (güncellendi: 16:14 30.06.2025)
En düşük emekli maaşı alanların zam alıp almayacağına dair AK Parti Grup Başkanı Güler'den açıklama geldi. Güler, 3 Temmuz'da açıklanacak olan enflasyon farkının ardından, en düşük emekli maaşında düzenleme yapılacağını belirtti.
Emekli maaşlarına gelecek zam oranlarıyla ilgili tartışmalar sürerken en çok merak edilen en düşük emekli maaşı alanların zam alıp almayacağı sorusuna AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den açıklama geldi. Güler, 3 Temmuz'da açıklanacak olan enflasyon farkının ardından, en düşük emekli maaşında düzenleme yapılacağını belirtti.
En düşük emekli maaşına zam yapılacak mı?
TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına yönelik yaptığı açıklamada en düşük emekli aylığıyla ilgili düzenlemeler hakkındaki soruları da yanıtladı.
Güler açıklamasında "Geçen hafta itibarıyla Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız ve Hazine ve Maliye Bakanımız ile bir görüşme yaptık. Gerekli etki analizleri için bilgileri istedik. 3 Temmuz itibarıyla TÜİK verileri açıklanacak. Hem orada memur zammı hem de memur emeklileri ve SSK, Bağ-kur emeklilerine uygulanacak enflasyon farkı ortaya çıkmış olacak. Bu arada kaç kişiyi ilgilendiriyor uygulanmakta olan en düşük emekli aylığında rakam 14 bin 469 TL, 3 milyon 716 bin civarında emeklimizi ilgilendiriyor. Bu etki analizleriyle bu rakamı, bu oranları değerlendireceğiz. Bu kanun teklifimizin de Perşembe günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacağını düşünüyorum. Bu rakam açıklandıktan sonra da bu değerlendirmemizi son kez yapıp bu rakamı da netleştirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.