https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/arac-sahiplerini-ilgilendiriyor-trafik-sigortasinda-yeni-donem-pert-karari-artik-cok-daha-zor-1097480055.html

Araç sahiplerini ilgilendiriyor: Trafik sigortasında yeni dönem, pert kararı artık çok daha zor

Araç sahiplerini ilgilendiriyor: Trafik sigortasında yeni dönem, pert kararı artık çok daha zor

Sputnik Türkiye

Bugün yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle birlikte araç sigortalarında köklü bir değişim başladı. Artık araçları perte çıkarmak eskisi kadar kolay olmayacak... 01.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-01T09:43+0300

2025-07-01T09:43+0300

2025-07-01T09:43+0300

ekonomi̇

sigorta

trafik

araç

sigortacılık ve özel emeklilik düzenleme ve denetleme kurumu (seddk)

tükonfed

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Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren yeni trafik sigortası ve kasko düzenlemesi, 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girdi. Artık hasar gören araçlar için perte çıkarma kararı verilebilmesi, daha sıkı şartlara bağlandı. Bu kapsamda, aracın onarım maliyeti piyasa değerinin yüzde 60’ını aşmadıkça sigorta şirketleri pert kararı veremeyecek.Sigorta şirketleri kolay pert kararı veremeyecekEskiden kasko poliçesi olan bir araç, yüzde 30-40 gibi görece düşük hasarlarda bile sürücünün isteği ve sigorta şirketiyle anlaşması sonucu perte çıkarılabiliyordu. Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu (TÜKONFED) Başkanı Turusan Bağcı Milliyet'e yaptığı açıklamada, “Sigorta şirketi ile sigortalı anlaştığında araba perte çıkarılabiliyordu.” diyerek eski sistemin esnekliğini anlattı.Pert kayıtlı araçlar i̇haleyle satılıyorduBağcı, bazı sigorta şirketlerinin eksper sürecini es geçerek anlaşmalı ihale platformları aracılığıyla perte çıkan araçları satışa sunduğunu da belirtti. Bu araçlar onarılarak yeniden trafiğe çıkarılabiliyordu.Yüzde 60 sınırı geldi, eksper şartı zorunlu olduYeni dönemde Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından getirilen düzenlemeyle birlikte hasar oranı netleşti. Artık bir aracın onarım masrafı, piyasa değerinin yüzde 60’ını geçmediği sürece pert sayılmayacak.Bağcı bu konuda örnek vererek, “Aracın piyasası 1 milyon TL ise, 600 bin TL’lik hasarı aşmadıkça perte çıkarılamayacak.” dedi.Bazı durumlarda yüzde 60 altı hasar da pert sayılabilecekYeni sistemde istisnalar da yer alıyor. Şase, hava yastıkları, elektronik ya da tavan gibi kritik parçaların hasar alması durumunda, onarım maliyeti yüzde 60’ın altında kalsa bile araç ağır hasarlı kabul edilebilecek.Sigortalı-şirket anlaşması dönemi sona erdiYeni sistemle birlikte sigorta şirketi ile sigortalı arasında anlaşma yoluyla perte çıkarma uygulaması sona erdi. Bağcı, “Artık aracı perte çıkarmak zorlaştı. Bu durum sigortalılarda memnuniyetsizlik yaratabilir.” sözleriyle durumu özetledi.Tam hasar veya ağır hasar durumlarında artık sigorta şirketi, ödeme yapmadan önce mutlaka hurda tescil veya trafikten çekilme belgesini isteyecek. Pert kaydı sonrası araçlar yine ihaleyle satışa çıkarılabilecek. Bu sistemde herhangi bir değişiklik yapılmadı.2024 yılında kasko sigortası olan 51 bin 774 ve zorunlu trafik sigortası olan 37 bin 777 araç perte çıkarıldı. Bu da her 100 kaskolu araçtan 4’ünün, trafik sigortalı araçlardan ise 3’ünün perte çıkarıldığını gösteriyor. Yeni düzenlemenin bu oranı düşürmesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/arac-sahipleri-dikkat-kasko-ve-trafik-sigortasinda-degisiklik-yarin-basliyor-1097461785.html

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