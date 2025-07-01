https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/arac-sahipleri-dikkat-mtv-ikinci-taksit-odemesi-basladi-1097498922.html
Araç sahipleri dikkat: MTV ikinci taksit ödemesi başladı
Araç sahipleri dikkat: MTV ikinci taksit ödemesi başladı
Sputnik Türkiye
2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödeme dönemi 1 Temmuz itibarıyla başladı. Araç sahipleri, 31 Temmuz 2025'e kadar ödemelerini e-Devlet... 01.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-01T17:08+0300
2025-07-01T17:08+0300
2025-07-01T17:08+0300
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motorlu taşıtlar vergisi (mtv)
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2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ikinci taksit ödemeleri 1 Temmuz’da başladı.Araç sahiplerinin MTV ödemelerinin ikinci taksitini 31 Temmuz 2025’e kadar tamamlamak zorunda olduğu açıklandı. Ödemelerin e-Devlet, Dijital Vergi Dairesi (gib.gov.tr), bankaların internet ve mobil şubeleri, PTT ve vergi daireleri aracılığıyla yapılabildiği belirtildi.Dijital platformlarda sadece plaka ve kimlik bilgileriyle işlem yapılabilirken, süresinde ödeme yapılmaması halinde aylık gecikme faizi uygulanacağı açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/2025-mtv-ilk-taksit-odemesi-geliyor-hangi-arac-ne-kadar-odeyecek-1091877387.html
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ptt, mtv, motorlu taşıtlar vergisi (mtv), trafik, trafik polisi, araba, yerli araba, klasik araba
ptt, mtv, motorlu taşıtlar vergisi (mtv), trafik, trafik polisi, araba, yerli araba, klasik araba
Araç sahipleri dikkat: MTV ikinci taksit ödemesi başladı
2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödeme dönemi 1 Temmuz itibarıyla başladı. Araç sahipleri, 31 Temmuz 2025'e kadar ödemelerini e-Devlet, Dijital Vergi Dairesi, bankalar, PTT ve vergi daireleri aracılığıyla yapabilecek.
2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ikinci taksit ödemeleri 1 Temmuz’da başladı.
Araç sahiplerinin MTV ödemelerinin ikinci taksitini 31 Temmuz 2025’e kadar tamamlamak zorunda olduğu açıklandı. Ödemelerin e-Devlet, Dijital Vergi Dairesi (gib.gov.tr), bankaların internet ve mobil şubeleri, PTT ve vergi daireleri aracılığıyla yapılabildiği belirtildi.
Dijital platformlarda sadece plaka ve kimlik bilgileriyle işlem yapılabilirken, süresinde ödeme yapılmaması halinde aylık gecikme faizi uygulanacağı açıklandı.