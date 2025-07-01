https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/arac-sahipleri-dikkat-mtv-ikinci-taksit-odemesi-basladi-1097498922.html

Araç sahipleri dikkat: MTV ikinci taksit ödemesi başladı

Araç sahipleri dikkat: MTV ikinci taksit ödemesi başladı

Sputnik Türkiye

2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödeme dönemi 1 Temmuz itibarıyla başladı. Araç sahipleri, 31 Temmuz 2025'e kadar ödemelerini e-Devlet... 01.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-01T17:08+0300

2025-07-01T17:08+0300

2025-07-01T17:08+0300

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2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ikinci taksit ödemeleri 1 Temmuz’da başladı.Araç sahiplerinin MTV ödemelerinin ikinci taksitini 31 Temmuz 2025’e kadar tamamlamak zorunda olduğu açıklandı. Ödemelerin e-Devlet, Dijital Vergi Dairesi (gib.gov.tr), bankaların internet ve mobil şubeleri, PTT ve vergi daireleri aracılığıyla yapılabildiği belirtildi.Dijital platformlarda sadece plaka ve kimlik bilgileriyle işlem yapılabilirken, süresinde ödeme yapılmaması halinde aylık gecikme faizi uygulanacağı açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/2025-mtv-ilk-taksit-odemesi-geliyor-hangi-arac-ne-kadar-odeyecek-1091877387.html

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ptt, mtv, motorlu taşıtlar vergisi (mtv), trafik, trafik polisi, araba, yerli araba, klasik araba