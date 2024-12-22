https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/2025-mtv-ilk-taksit-odemesi-geliyor-hangi-arac-ne-kadar-odeyecek-1091877387.html
2025 MTV ilk taksit ödemesi geliyor: Hangi araç ne kadar ödeyecek?
2025 MTV ilk taksit ödemesi geliyor: Hangi araç ne kadar ödeyecek?
Sputnik Türkiye
2025 yılına sayılı günler kala Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranları belli oldu. MTV'nin ilk taksit ödemesi 1-31 Ocak, ikinci taksit ödemesi ise 1-31 Temmuz... 22.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-22T17:12+0300
2024-12-22T17:12+0300
2024-12-22T18:01+0300
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Her yıl iki taksit halinde araç sahipleri tarafından ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin zam oranı açıklandı.Yılbaşına sayılı günler kala Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranları belli oldu. MTV'nin ilk taksit ödemesi 1-31 Ocak, ikinci taksit ödemesi ise 1-31 Temmuz tarihleri arasında ödenecek. Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne 2025 yılında itibaren yüzde 43.93 zam uygulanacak. 0-1300 cc Motorlu Taşıtlar1301-1600 cc Motorlu Taşıtlar1601-1800 cc Motorlu Taşıtlar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/turkiyede-en-cok-satan-otomobillere-gore-mtv-ucreti-belli-oldu-tek-tek-siralandi-iste-2025-tarifesi-1090247680.html
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mtv ne kadar, mtv ödeme ekranı, mtv nasıl ödenir, e-devlet mtv
2025 MTV ilk taksit ödemesi geliyor: Hangi araç ne kadar ödeyecek?
17:12 22.12.2024 (güncellendi: 18:01 22.12.2024)
2025 yılına sayılı günler kala Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranları belli oldu. MTV'nin ilk taksit ödemesi 1-31 Ocak, ikinci taksit ödemesi ise 1-31 Temmuz tarihleri arasında ödenecek. Pek, hangi araba ne kadar MTV ödeyecek?
Her yıl iki taksit halinde araç sahipleri tarafından ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin zam oranı açıklandı.
Yılbaşına sayılı günler kala Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranları belli oldu. MTV'nin ilk taksit ödemesi 1-31 Ocak, ikinci taksit ödemesi ise 1-31 Temmuz tarihleri arasında ödenecek. Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne 2025 yılında itibaren yüzde 43.93 zam uygulanacak.
0-1300 cc Motorlu Taşıtlar
Taşıt değeri 180 bin 600 TL'ye kadar:
1-3 yaş: 4 bin 835 TL
4-6 yaş: 3 bin 372 TL
Taşıt değeri 180 bin 600 - 316 bin 400 TL arası:
1-3 yaş: 5 bin 313 TL
4-6 yaş: 3 bin 707 TL
Taşıt değeri 316 bin 400 TL ve üstü:
1-3 yaş: 5 bin 803 TL
4-6 yaş: 4 bin 042 TL
1301-1600 cc Motorlu Taşıtlar
Taşıt değeri 180 bin 600 TL'ye kadar:
1-3 yaş: 8 bin 421 TL
4-6 yaş: 6 bin 314 TL
Taşıt değeri 180 bin 600 - 316 bin 400 TL arası:
1-3 yaş: 9 bin 267 TL
4-6 yaş: 10 bin TL
Taşıt değeri 316 bin 400 TL ve üstü:
1-3 yaş: 10 bin 112 TL
4-6 yaş: 7 bin 577 TL
1601-1800 cc Motorlu Taşıtlar
Taşıt değeri 452 bin 800 TL'yi aşmayanlar: