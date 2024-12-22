https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/2025-mtv-ilk-taksit-odemesi-geliyor-hangi-arac-ne-kadar-odeyecek-1091877387.html

2025 MTV ilk taksit ödemesi geliyor: Hangi araç ne kadar ödeyecek?

2025 MTV ilk taksit ödemesi geliyor: Hangi araç ne kadar ödeyecek?

Sputnik Türkiye

2025 yılına sayılı günler kala Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranları belli oldu. MTV'nin ilk taksit ödemesi 1-31 Ocak, ikinci taksit ödemesi ise 1-31 Temmuz... 22.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-22T17:12+0300

2024-12-22T17:12+0300

2024-12-22T18:01+0300

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Her yıl iki taksit halinde araç sahipleri tarafından ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin zam oranı açıklandı.Yılbaşına sayılı günler kala Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranları belli oldu. MTV'nin ilk taksit ödemesi 1-31 Ocak, ikinci taksit ödemesi ise 1-31 Temmuz tarihleri arasında ödenecek. Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne 2025 yılında itibaren yüzde 43.93 zam uygulanacak. 0-1300 cc Motorlu Taşıtlar1301-1600 cc Motorlu Taşıtlar1601-1800 cc Motorlu Taşıtlar

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/turkiyede-en-cok-satan-otomobillere-gore-mtv-ucreti-belli-oldu-tek-tek-siralandi-iste-2025-tarifesi-1090247680.html

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