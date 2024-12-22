2025 MTV ilk taksit ödemesi geliyor: Hangi araç ne kadar ödeyecek?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
İlber Vasfi Sel: BRICS, çatışmacı değil tersine uzlaşmacıdır
09:33
2 dk
SESLİ HABER
AVM’lerin verimlilik endeksinde artış: Enflasyonun üzerinde seyretti
10:31
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
ÖZEL HABER
‘Ruslar Kırım’ın statüsünü tartışmaya kapattı. Ukrayna müzakerelerinde tarafsızlık ön planda olacak’
11:11
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
Emekli Amiral Cem Gürdeniz: Putin’in müzakerelere ilişkin ifadeleri tüm dünya açısından çok önemli
12:24
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:36
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
‘BRICS Batı karşıtı değil, Batı dışı bir oluşumdur. İşbirliği sayesinde BRICS, dünyada daha çok tercih edilen bir platforma dönüştü’
16:11
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
‘BRICS Batı karşıtı değil, Batı dışı bir oluşumdur. İşbirliği sayesinde BRICS, dünyada daha çok tercih edilen bir platforma dönüştü’
10:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
ÖZEL HABER
İlber Vasfi Sel: BRICS, çatışmacı değil tersine uzlaşmacıdır
11:13
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
AVM’lerin verimlilik endeksinde artış: Enflasyonun üzerinde seyretti
12:10
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:36
9 dk
ÖZEL HABER
Emekli Amiral Cem Gürdeniz: Putin’in müzakerelere ilişkin ifadeleri tüm dünya açısından çok önemli
12:52
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
ÖZEL HABER
‘Ruslar Kırım’ın statüsünü tartışmaya kapattı. Ukrayna müzakerelerinde tarafsızlık ön planda olacak’
18:11
7 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/2025-mtv-ilk-taksit-odemesi-geliyor-hangi-arac-ne-kadar-odeyecek-1091877387.html
2025 MTV ilk taksit ödemesi geliyor: Hangi araç ne kadar ödeyecek?
2025 MTV ilk taksit ödemesi geliyor: Hangi araç ne kadar ödeyecek?
Sputnik Türkiye
2025 yılına sayılı günler kala Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranları belli oldu. MTV'nin ilk taksit ödemesi 1-31 Ocak, ikinci taksit ödemesi ise 1-31 Temmuz... 22.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-22T17:12+0300
2024-12-22T18:01+0300
türkiye
mtv
motorlu taşıtlar vergisi (mtv)
mtv zammı
araba
vergi
vergi borcu
vergi dairesi
vergi beyannemesi
vergi cezası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/1c/1074978003_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_e8b6e05337a97568c66034885ab08e84.jpg
Her yıl iki taksit halinde araç sahipleri tarafından ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin zam oranı açıklandı.Yılbaşına sayılı günler kala Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranları belli oldu. MTV'nin ilk taksit ödemesi 1-31 Ocak, ikinci taksit ödemesi ise 1-31 Temmuz tarihleri arasında ödenecek. Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne 2025 yılında itibaren yüzde 43.93 zam uygulanacak. 0-1300 cc Motorlu Taşıtlar1301-1600 cc Motorlu Taşıtlar1601-1800 cc Motorlu Taşıtlar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/turkiyede-en-cok-satan-otomobillere-gore-mtv-ucreti-belli-oldu-tek-tek-siralandi-iste-2025-tarifesi-1090247680.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/1c/1074978003_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_94fb3df9c9808b474c232a5ea9027840.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mtv ne kadar, mtv ödeme ekranı, mtv nasıl ödenir, e-devlet mtv
mtv ne kadar, mtv ödeme ekranı, mtv nasıl ödenir, e-devlet mtv

2025 MTV ilk taksit ödemesi geliyor: Hangi araç ne kadar ödeyecek?

17:12 22.12.2024 (güncellendi: 18:01 22.12.2024)
© AAEk MTV
Ek MTV - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2024
© AA
Abone ol
2025 yılına sayılı günler kala Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranları belli oldu. MTV'nin ilk taksit ödemesi 1-31 Ocak, ikinci taksit ödemesi ise 1-31 Temmuz tarihleri arasında ödenecek. Pek, hangi araba ne kadar MTV ödeyecek?
Her yıl iki taksit halinde araç sahipleri tarafından ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin zam oranı açıklandı.
Yılbaşına sayılı günler kala Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranları belli oldu. MTV'nin ilk taksit ödemesi 1-31 Ocak, ikinci taksit ödemesi ise 1-31 Temmuz tarihleri arasında ödenecek. Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne 2025 yılında itibaren yüzde 43.93 zam uygulanacak.
0-1300 cc Motorlu Taşıtlar
Taşıt değeri 180 bin 600 TL'ye kadar: 1-3 yaş: 4 bin 835 TL
4-6 yaş: 3 bin 372 TL
Taşıt değeri 180 bin 600 - 316 bin 400 TL arası: 1-3 yaş: 5 bin 313 TL
4-6 yaş: 3 bin 707 TL
Taşıt değeri 316 bin 400 TL ve üstü: 1-3 yaş: 5 bin 803 TL
4-6 yaş: 4 bin 042 TL
1301-1600 cc Motorlu Taşıtlar
Taşıt değeri 180 bin 600 TL'ye kadar: 1-3 yaş: 8 bin 421 TL
4-6 yaş: 6 bin 314 TL
Taşıt değeri 180 bin 600 - 316 bin 400 TL arası: 1-3 yaş: 9 bin 267 TL
4-6 yaş: 10 bin TL
Taşıt değeri 316 bin 400 TL ve üstü: 1-3 yaş: 10 bin 112 TL
4-6 yaş: 7 bin 577 TL
1601-1800 cc Motorlu Taşıtlar
Taşıt değeri 452 bin 800 TL'yi aşmayanlar:
1-3 yaş: 16 bin 330 TL
Otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2024
EKONOMİ
Türkiye'de en çok satan otomobillere göre MTV ücreti belli oldu: Tek tek sıralandı, işte 2025 tarifesi
11 Kasım, 09:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала